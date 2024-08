V četrtek bodo Stožice polne skoraj do zadnjega mesta. Sodeč po odlični prodaji, vstopnice za četrtkov sosedski spektakel med Olimpijo in Rijeko se prodajajo kot vroče žemljice, bo odločilen spopad za konferenčno ligo v Ljubljani spremljalo krepko več kot deset tisoč ljudi. Navijači Rijeke so 800 vstopnic, ki jim pripadajo za dvoboj, razgrabili v nekaj urah, njihovi ljubljenci pa so prepričani, da bi lahko v četrtek osvojili Stožice. Optimizma pa pričakovano ne primanjkuje niti v taboru Olimpije. Zmaji se zavedajo, da se jim ponuja izvrstna priložnost. Ljubljana bi lahko podoživela imeniten evropski večer, kot ga je nazadnje lani po razburljivi zmagi nad Ludogorcem.

Bliža se zgodovinski četrtek, ko si bodo skušali Olimpija, Maribor in Celje na domači zelenici zagotoviti dolgo evropsko jesen in se uvrstiti v konferenčno ligo. Najboljše izhodišče po prvi tekmi play-offa kvalifikacij so si zagotovili Ljubljančani. Na Rujevici so presenetili Rijeko in Hrvaško zapustili neporaženi (1:1). Z drugim najboljšim hrvaškim klubom bodo imeli zdaj opravka še v Stožicah, kjer se v četrtek obeta spektakularno vzdušje. Če ne bi bilo tamponskega območja med navijači Rijeke in preostalim delom občinstva, bi lahko bile tribune zapolnjene skoraj do zadnjega mesta.

Zmaji v tej sezoni sploh še niso izgubili. Prejšnji četrtek so remizirali na Reki (1:1), tri dni pozneje pa še v Mariboru (1:1). Na obeh tekmah so sprva zaostajali. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Za ogled odločilnega srečanja, na katerem si lahko Olimpija drugič zapored priigra nastop v glavnem delu konferenčne lige, vlada ogromno zanimanje. Številke prodanih vstopnic so za zdaj imenitne, saj je že tri dni pred dvobojem jasno, da bo sosedski spopad spremljalo krepko več kot deset tisoč gledalcev. Prišlo bo tudi ogromno privržencev Rijeke. Na južni tribuni v Stožicah jih bo 800, toliko so jih dobili na voljo od prirediteljev, kar je tudi po pravilih Evropske nogometne zveze (Uefa), saj to znaša pet odstotkov celotne kapacitete stadiona. Na Reki so hitro razgrabili vstopnice in potrdili, da v Ljubljano na odločilno tekmo za dolgo evropsko jesen prihaja bučna podpora.

Med nogometaši Rijeke pozna Stožice najbolje Dejan Petrovič, ki se je v Ljubljani večkrat mudil z Aluminijem. Foto: Guliverimage

Ker pa bodo prišli v skoraj razprodane Stožice, bodo hrvaški navijači težko preglasili domače občinstvo, ki komaj čaka na začetek spektakla, na katerem bi se lahko ponovila lanska zgodba s tekme proti Ludogorcu. Olimpija jo je po razburljivi končnici, Matevž Vidovšek je v zadnjih sekundah ubranil strel z bele točke, dobila z 2:1 in se razveselila zgodovinskega preboja v skupinski del evropskega tekmovanja.

Rijeki uspelo po šestih letih

Trener Olimpije Victor Sanchez je ostal neporažen tudi proti Anteju Šimundži. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Tokrat bo namesto serijskega bolgarskega prvaka na drugi strani stala Rijeka, ki v tej sezoni še čaka na prvo gostujočo zmago v Evropi. V Romuniji je remizirala s Corvinulom (0:0), na Švedskem je izgubila proti Elsbjorgu (0:2).

Ji gre pa v gosteh bolje v domačem prvenstvu, kjer je v nedeljo prekinila dolgi niz neuspešnosti v Osijeku. Prvič po letu 2018 je zmagala v slavonskem mestu ob Dravi (2:0) in si dvignila samozavest v še kako primernem trenutku, saj jo zdaj čaka izpit v Ljubljani. Gostovala bo pri Olimpiji, ki v tej sezoni sploh še ni izgubila, pod vodstvom Victorja Sancheza pa je za nameček v nedeljo na večnem derbiju v Mariboru (1:1) še spočila nekaj prvokategornikov, s katerimi bo v četrtek naskakovala evropski izziv.

"To je bila za nas zelo pomembna zmaga pred odločilno tekmo v Evropi proti Olimpiji. Vesel sem, da smo končali niz brez zmage v Osijeku, ki je trajal šest let. Zdaj nas v Ljubljani čaka zelo zahtevna tekma. Moramo popraviti tisto, kar na prvi tekmi ni bilo dobro. Ne dvomim o mojih soigralcih in trenerjih. Živimo za takšne tekme, vemo, kaj vse prinaša. Moramo le ostati mirni, tako kot na gostovanju v Osijeku. V Ljubljani bomo imeli tudi veliko podporo svojih navijačev. Verjamem, da bomo z njihovo pomočjo proslavljali napredovanje v konferenčno ligo," je po zmagi nad Osijekom (2:0), s katero se je Rijeka v domačem prvenstvu povzpela na drugo mesto (štiri tekme, deset osvojenih točk in gol razlika 10:0), dejal strelec prvega zadetka, reprezentant Bosne in Hercegovine Stjepan Radeljić.

V Ljubljano v četrtek prihaja 800 organiziranih navijačev Rijeke. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podal mu je Marco Pašalić, hrvaški reprezentant in udeleženec Eura 2024, ki se je nato vpisal še med strelce. Na prvi tekmi je prejel rumeni karton. Ker je bil to njegov tretji v kvalifikacijah, so na Hrvaškem z žalostjo širili novico, da ne bo smel zaigrati v Ljubljani. Dan pozneje so si v vrstah Rijeke oddahnili. Pašalić lahko zaradi pravila Uefe, da se po dveh odigranih krogih v kvalifikacijah en rumeni karton briše s seznama, vendarle zaigra v Ljubljani.

Prodali so ga za štiri milijone evrov, a prihaja v Stožice

Matevža Vidovška je na tekmi na Reki premagal Franjo Ivanović, ki bo nadaljeval kariero v Belgiji. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Tako Rijeka v Ljubljano prihaja v najmočnejši postavi. Tudi s Franjom Ivanovićem, mladim hrvaškim reprezentantom, ki je prejšnji četrtek zatresel mrežo Olimpije. V Stožicah se bo, kot kaže, poslovil od reškega dresa. Tik pred koncem prestopnega roka se bo namreč preselil v Belgijo k Unionu St. Gilloise.

Rijeka je sklenila posel s klubom iz Bruslja, pri katerem bo zaslužila štiri milijone evrov, Ivanović pa se želi od dresa Rijeke posloviti z zmago v Ljubljani, s katero bi Rečanom pomagal do preboja v konferenčno ligo. Ker pa bo imel opravka z zelo neugodnim tekmecem, ki v tej sezoni sploh še ni doživel poraza, Olimpija pa bo obenem deležna tudi občutne prednosti polnih domačih tribun, čaka Hrvate vse prej kot enostavno delo. Zmaji imajo vse v svojih rokah, po remiju v Mariboru pa so trdno odločeni, da izkoristijo ogromno priložnost in dobro leto po nepozabnem slavju proti Ludogorcu pokvarijo načrte še Rijeki.

Spektakel se bo začel v četrtek ob 19. uri.