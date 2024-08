Po dramatičnem večnem derbiju trenerja poudarila enako stvar

Nogometaši Maribora in Olimpije so se v 6. krogu 1. SNL in prvem letošnjem večnem derbiju razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Za Maribor je zadel Žiga Repas, za Olimpijo pa Justas Lasickas. Tako trener Maribora Ante Šimundža kot strateg Olimpije Victor Sanchez sta bila po nori tekmi, ki je sploh v prvem polčasu postregla z dramatičnim dogajanjem, zadovoljna z mentaliteto in značajem, ki sta ga pokazali njuni ekipi.

Prvi večni derbi nove sezone 1. SNL je sploh v prvem polčasu postregel z vsem, kar derbi lahko ponudi. Nekaj grenkega priokusa je pustil le vložek navijačev Maribora, ki so ob precej strogo dosojeni enajstmetrovki v korist Olimpije svojo jezo stresli nad nogometaši Olimpije, ob tem pa je eden izmed predmetov zadel Raula Florucza, tekma pa je bila zato ob nareku glavnega sodnika Davida Šmajca za dvajset minut prekinjena. Sledila je obramba strela z bele pike Ažbeta Juga pa dva zadetka in razgibana predstava z obeh strani, ki se je na koncu končala z delitvijo točk.

"Bil je zelo zahteven in tekmovalen derbi. Oboji smo si želeli zmage, na koncu pa smo bili vsi malce tudi zadržani, tako da je neodločen rezultat tudi najbolj pravičen. Fantje so bili danes psihološko na res visokem nivoju, kar je zagotovo ena izmed pozitivnih stvari za naprej. Mentalno so bili nad marsikom. Zdaj se moramo regenerirati in pripraviti na naslednjo tekmo," je po tekmi za Šport TV dejal trener Maribora Ante Šimundža.

Raula Florucza je v 17. minuti zadel predmet s tribun. Zaradi tega je bila tekma za 20 minut prekinjena. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sanchez: Mislim, da smo si zaslužili zmago

Če se je strateg štajerske ekipe strinjal, da je bila delitev točk pravičen epilog dogajanja, pa je strateg Olimpije Victor Sanchez dejal, da je bila njegova ekipa bližje polnemu izkupičku. "Vsako tekmo igramo z namenom zmage, ob vseh remijih smo bili blizu zmage. To kaže naš odnos, vedno si želimo tri točke. Ne glede na dogajanje na terenu, na težave z navijači, pa zapravljeno enajstmetrovke, smo ohranili visok ritem igre. Pokazali smo naš karakter in energijo. Zelo sem zadovoljen in hvala mojim igralcem, da so na takšnem nivoju. Skupaj smo v tem, mislim, da smo si zaslužili zmago, bila je težka tekma. Na takšnih derbijih imajo ekipe vedno določen moment, a mislim, da smo imeli mi res lepe priložnosti. Še enkrat več smo dokazali, da nas nič ne vrže s tira," je za kamere Šport TV dejal Sanchez.

Tako Maribor kot Olimpijo v četrtek čaka dan D za uvrstitev v konferenčno ligo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pogled proti Evropi

Obe ekipi in tudi stratga sta bila ob derbiju z mislimi deloma tudi že na četrtkovih evropskih tekmah, ko bosta oba lovila skupinski del konferenčne lige. Maribor bo skušal v Ljudskem vrtu izničiti zaostanek z 0:1 proti ekipi Djurgardna, Olimpija pa bo po remiju na prvi tekmi (1:1) doma gostila Rijeko. Olimpija je po delitvi točk na koncu nadaljevala niz neporaženosti v tej sezoni, ta znaša 11 tekem, hkrati pa prekinila niz treh porazov na zadnjih treh večnih derbijih. Skupno na teh od sezone 2009/10 vodi Maribor s 24 zmagami, 14 jih ima ljubljanska ekipa, 23 obračunov se je končalo z remijem.

"Nismo najbolj zadovoljni, v derbi greš z namenom, da zmagaš. Glede na vse okoliščine in kar smo videli. Bila ja težka, trda tekma, taktična z obeh strani. Mislim, da smo jih nekajkrat bolje stistnili pred njihovim kazenskim prostorom, tam pa je malce zmanjkalo svežine in konkretnosti, da bi boljše zaključevali. V četrtek nas čaka tekma leta, na to se je treba dobro pripraviti," pa je svoje vtise za Šport TV strnil Martin Milec, ki je bil navdušen tudi nad predstavo vratarja Maribora Ažbeta Juga, ki je blestel v vratih. "Zato ga imamo (smeh, op. p.). Res je fenomenalen, veseli in srečni smo, da ga imamo. Je zgled vsem v ekipi," je še dodal Milec.

