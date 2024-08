Olimpija po podvigu na Hrvaškem: Navijači, hvala vam!

Sanjski niz nepremagljivosti, s katerim zmaji vztrajajo na vodilnem položaju 1. SNL, v Evropi pa so oddaljeni le še korak od izjemnega uspeha, vnovične dolge jeseni v konferenčni ligi, ki bi napolnila klubsko blagajno, se nadaljuje. Olimpija je ostala nepremagana tudi na do zdaj najtežjem izpitu. Na Hrvaškem je na tekmi, v kateri je kar nekaj časa trpela, a v nadaljevanju tudi prevzela pobudo, remizirala z Rijeko (1:1). Trener Victor Sanchez je pohvalil izbrance in se z mislimi že usmeril na nedeljski večni derbi v Mariboru, klub pa se je zahvalil glasnim navijačem, ki so na Reki pomagali zeleno-belim do ugodnega rezultata. Prihodnji četrtek bo v Stožicah še kako pestro!

Ko je Olimpija v četrtek gostovala pri drugem najboljšem hrvaškem klubu, je zlasti v prvem polčasu naletela na kopico preglavic in zaostajala z 0:1 proti Rijeki, a se je nato v nadaljevanju bistveno bolje zoperstavila gostitelju in s pomočjo glasnih ljubljanskih navijačev, v sektorju za gostujoče privržence, ki se ga na stadionu Rujevica zaradi številnih ograd drži zlovešči sloves nič kaj simpatične kletke, se jih je stiskalo okrog 400, izenačila na 1:1.

Navijače Olimpije je na Rujevici pričakal strogo zavarovan sektor. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

To je rezultat, ki ponuja Olimpija bistveno lažjo pot do uresničitve evropskih sanj. V Stožicah, ki bi bile lahko prihodnji četrtek polne kot že dolgo ne, zagotovo bi se lahko zbralo petmestno število gledalcev, jih domača zmaga pelje v dolgo evropsko sezono, v kateri bi se v Ljubljani igrale mikavne tekme vsaj do konca koledarskega leta, zmaji pa bi zadržali prisotnost na evropskem zemljevidu.

Olimpija se je po tekmi ponosno zahvalila Green Dragonsom: Navijači, hvala vam!!

Sanchezovega norega niza kar noče biti konec

Prijateljske tekme, dvoboji 1. SNL ali kvalifikacije konferenčne lige, vseeno ... Olimpija pod vodstvom Victorja Sancheza ne izgublja. Foto: www.alesfevzer.com Olimpija pod vodstvom še vedno nepremagljivega Victorja Sancheza je tega še kako možna. Španski strateg, vajen srečanj z ogromnimi vložki, nenazadnje je kot igralec postal španski prvak tako z madridskim Realom kot tudi Deportivom, nosil pa tudi dres španske izbrane vrste, je v ekipo vnesel zmagovalno miselnost. Igralci so samozavestni, od začetka sezone, ko so pričeli z delom s Špancem, pa nizajo neverjetne uspehe. Dobili so vse štiri pripravljalne tekme, nanizali še šest zmag v prvi ligi in Evropi, nato malce "umirili" ritem, a še vedno zadržali nepremagljivost. Z njimi pa tudi uspehe in odlično vzdušje v slačilnici.

Na zadnjih štirih tekmah so trikrat remizirali, a jih to ohranja na prvem mestu 1. SNL, v Evropi pa jim je remi na Reki zagotovil odlično izhodišče za uresničitev evropskih sanj. Tudi zaradi tega, ker bo hrvaški velikan s Kvarnerja v Stožicah zaradi kazni rumenih kartonov v Ljubljani pogrešal kar dva igralca, prvega zvezdnika moštva, hrvaškega reprezentanta in udeleženca Eura 2024 Marca Pašalića ter Nika Galešića.

Trpeli, a ohranili mirne živce

"To je bila dobra, izenačena tekma. Obe ekipi sta imeli svoje trenutke na tekmi, a je to šele prva stopnička. Naša ekipa je igrala dobro, zadovoljni smo tako z igro kot tudi rezultatom. Morali smo odigrati dobro v obrambi. Imeli smo tudi težke trenutke in v prvem polčasu trpeli, a takrat nismo razpadli. Ohranili smo mirne živce in še naprej igrali svojo igro. Igralci so bili samozavestni in nato v nadaljevanju srečanja dominirali. V drugem polčasu smo se postavili bolj čvrsto in si bolj pomagali v obrambi," je bil španski strateg Victor Sanchez najbolj zadovoljen z izvedbo v zadnji polovici drugega polčasa, ko so zmaji tudi prišli do izenačenja (1:1).

Ljubljanska obramba na čelu z vratarjem Matevžem Vidovškom se je izkazala na zahtevnem gostovanju na Hrvaškem. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sanchez se zaveda, kako Olimpijo čakajo že nove obveznosti, zato želi tekmo na Reki čimprej pozabiti in se osredotočiti na nedeljski večni derbi z Mariborom.

Trener Rijeke: Evropa tega ne oprošča

Navijači Rijeke so pričakovali zmago svojih ljubljencev, a se ušteli. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Kako pa je dvoboj, od katerega je pričakoval bistveno več, doživel trener Rijeke Radomir Đalović? "To je bila dobra, prava evropska tekma. Dosegli smo izjemen zadetek in povedli, a bili nato v nekaterih situacijah preveč sebični. Morali bi povišati prednost na 2:0 in nato zapreti srečanje," je trener javno okaral svoje varovance, ki jih je v napadu ponesla prevelika želja, in dodal, kako je h končnemu rezultatu botrovala mladost, pomanjkanje izkušenj.

V mislih je imel najstrožjo kazen, do katere je prišlo po posredovanju 20-letnega Gabrijela Rukavine nad Jorgejem Silvo. "Evropa tega ne oprošča. Lahko nam je žal za vse zapravljene priložnosti, a verjamem v fante, da bodo v Ljubljani zaigrali bolj učinkovito in vendarle napredovali v konferenčno ligo," v taboru Rijeke še preveva optimizem.

V Ljubljani bo pod pritiskom Rijeka

Kaj potem reči šele za Ljubljančane, ki imajo podobno kot Rijeka v svojih vrstah ogromno mladih igralcev in so z remijem na vroči Rujevici storili ogromen korak k uresničitvi evropskih sanj? Zdaj čaka zmaje še ena tekma, na kateri bodo čutili pritisk. Sanchez bo prvič vodil zmaje na večnem derbiju proti Mariboru. Prvič se bo zoperstavil proti Anteju Šimundži. Če bi ostal nepremagan še v Ljudskem vrtu, bi se ljubljanski niz neporaženosti povečal že na številko 11!

Tako so se nogometaši Olimpije po tekmi zahvalili navijačem za glasno podporo na Reki. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nato pa sledi še četrtkova poslastica v Stožicah, ki bo napolnila tribune. "V Ljubljani bomo imeli večjo pomoč s tribun, takrat bo pod pritiskom Rijeka. Igralci bi radi naredili nekaj pomembnega," napoveduje Sanchez, ki bi ga lahko čakala zelo zahtevna jesen, v kateri ne bi manjkalo vzporednega dokazovanja Olimpije tako na slovenskih kot tudi evropskih zelenicah.