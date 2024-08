Nočne more za Riero in vodstvo Celja. Kaj pravi Španec?

Vodstvo NK Celje je konec julija, ko je na vroči trenerski stolček postavilo povratnika Alberta Riero, verjelo, da bo vrnitev Španca povzdignila slovenskega prvaka še na višjo raven. Da bodo še naprej pri vrhu 1. SNL, hkrati pa napisali tudi odmevno zgodbo v Evropi. Mesec dni pozneje gre Celjanom skoraj vse narobe. Ugleda ne zapravljajo le na domačem prvenstvu in v očeh navijačev, ampak so pred odločilno bitko za konferenčno ligo. V četrtek bodo poskušali proti Pjuniku uresničiti tretjo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen. Primorje je razgalilo številne slabosti Celjanov (3:0), trener Riera pa se je znašel v položaju, s kakršnim se v Sloveniji še ni spopadal. Prevzel je odgovornost za skromne rezultate, a tudi povedal, da ostaja optimist.

Kaj se dogaja s Celjem? V sezono 2024/25 je želelo vstopiti povsem drugače, z nizom pozitivnih rezultatov in postopnim dvigovanjem nogometne evforije v knežjem mestu. Verjelo je v drugačen scenarij, a v kratkem času zapravilo mnoge kredite, največ jeze pa si nakopal med navijači.

Rezultati so v zadnjem obdobju tako skromni, da ne manjka razlag o tem, kako karma vrača udarec. Kako se vodstvo kluba ne bi smelo odločiti za tako brutalno potezo, ko je le nekaj dni pred veliko tekmo v Bratislavi menjalo do takrat v tej sezoni neporaženega Damirja Krznarja in nato do potankosti upoštevalo pomisleke Španca o prevelikem kadru ter prekinilo sodelovanje s številnimi igralci, tudi ljubljencem občinstva Denisom Popovićem. Vodstvu kluba se za zdaj zelo tvegana poteza ni izplačala. Če bo v četrtek Celje ostalo še brez preboja v konferenčno ligo, bo ocena o tem, kaj je klub napravil po menjavi trenerja, še bolj klavrna.

Kaj bo povedal obisk četrtkove tekme leta?

Za še bolj žalostno podobo o celjskem prvoligašu skrbi dotrajana in načeta travnata površina na stadionu Z'dežele, na kateri je skrajno težko pretopiti v prakso ideje o kombinatornem nogometu, polnim uigranih akcij, s katerimi je Riera v 1. SNL znal mešati štrene tekmecem. Za nameček so Celjane ravno v obdobju, ko je španski strateg javno potožil o tem, kako v klubu računa na preveliko število varovancev za optimalno delo, načele še poškodbe. Ekipa se muči, navijači izgubljajo potrpljenje, po katastrofalnem prvem polčasu (0:3) s Primorjem so se s tribun zaslišali tudi žvižgi.

V Celju bo v četrtek gostoval armenski Pjunik iz Erevana. Izbranci Alberta Riere bodo poskušali izkoristiti tretjo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen ter nadoknaditi zaostanek s prve tekme (0:1). Foto: www.alesfevzer.com

Najbolj konkretno oceno o tem, do katere točke je ob naskakovanju največjega evropskega uspeha, le nekaj mesecev po državnem naslovu, padla nogometna evforija v knežjem mestu, bo podal obisk na četrtkovi tekmi. Na tekmi leta, na kateri bodo Celjani proti Pjuniku, s katerim so prejšnji četrtek izgubili z 0:1, iskali vstopnico za konferenčno ligo. Za tekmovanje, ki prinaša dolgo evropsko jesen in bogate nagrade. Udeleženci zgolj za nastop prejmejo slabe tri milijone evrov.

Sodeč po odzivih navijačev, ki ne skrivajo kritik zlasti prek družbenih omrežij, tribune stadiona Z'dežele v četrtek ne bodo pretirano polne. V primerjavi s Stožicami, kjer se bo na tekmi med Olimpijo in Rijeko zbralo več kot deset tisoč gledalcev, petmestno številko pričakujemo tudi na tekmi leta za Mariborčane, ki bodo v Ljudskem vrtu gostili švedski Djurgarden (0:1).

Ogromen rezultatski padec Celjanov

Da bi lahko šlo pri Celjanih na bolje, so izbranci Alberta Riere namignili prejšnji teden, ko so na derbiju 1. SNL remizirali z Olimpijo (2:2). Nato sta za slovenske prvake sledila boleča poraza. Najprej v Armeniji (0:1), nato še s Primorjem (0:3). Foto: www.alesfevzer.com O tem, kako hud rezultatski padec doživlja Celje po menjavi trenerja, govorijo tudi številke. Pod vodstvom Krznarja so Celjani ostali nepremagani, na štirih tekmah prejeli le tri zadetke, nato je prišel Riera. Do zdaj je vodil Celje na osmih tekmah. Kar pet jih je izgubil, dobil pa le dve. Le na eni je ohranil mrežo nedotaknjeno, skupno pa prejel 17 zadetkov. Nazadnje kar tri od Ajdovcev, ki v prvi ligi po dolgem desetletju nastopajo prvič.

To je zelo slaba popotnica Celjanov pred najpomembnejšo tekmo sezone, četrtkovim spopadom s Pjunikom, na katerem lahko slovenski prvaki izničijo zaostanek iz Armenije le z izdatno zmago in si prvič v zgodovini kluba zagotovijo dolgo evropsko jesen. Dve zaključni žogici (Slovan Bratislava in Shamrock Rovers) so pod vodstvom Riere že zapravili. Se bo Špancu izšlo v tretje?

Albert Riera je prevzel odgovornost za slabo predstavo proti Primorju, zdaj je popolnoma osredotočen na četrtkov izziv v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Riera je večni optimist. Neuspeh, zadnji domači poraz s Primorjem meji na katastrofo, saj so Ajdovci kar trikrat ujeli celjsko obrambo, ki jo je še večjega poraza z ubranjenim strelom z bele točke rešil mladi vratar Lovro Štubljar, ki na začetku sezone ni prepričal celjskih navijačev, ga je potrl. Ima pa nekdanji zvezdnik španskega nogometa toliko izkušenj, da je odgovornost prevzel na lastna pleča in povedal, da še vedno verjame v svojo zgodbo.

"Nič ni delovalo tako, kot bi moralo"

Celjani so pod vodstvom Riere letos na osmih tekmah zmagali zgolj dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com "Vsi smo odgovorni za to, v prvi vrsti jaz. Moram zaščititi igralce. V Celje sem se vrnil z namenom, da jih naredim boljše. O naših težavah nočem veliko govoriti v javnosti. To je podobno kot v družini. Ko se pojavijo, jih moraš reševati znotraj družine. Naša predstava proti Primorju je bila zelo slaba. Nič ni delovalo tako, kot bi moralo. Če sem odgovoren za to in vse poteka po mojem načrtu, ta pa ne prinaša uspeha, potem bom jaz tisti, ki bo odpuščen. Če se ne držimo načrta, potem mora nekdo prevzeti odgovornost. Moramo ostati pozitivni. V četrtek nas čaka zelo pomembna, zgodovinska tekma za klub. Zato moramo biti na primerni ravni. Ni v moji navadi, da bi odnehal. Nadaljeval bom delo, verjamem, da nam lahko uspe. Na igralce lahko prenašam znanje le tako, da ostanem pozitiven," je španski strateg po prepričljivem porazu s Primorjem povedal v mikrofon SportKluba.

Albert Riera je v nedeljo doživel še prvi domači poraz, odkar se je vrnil v Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com

Pred tem je Riera s Celjani doživljal poraze le na gostovanjih. V 1. SNL je tako ostal praznih rok v Murski Soboti ter v Evropi na Slovaškem, Irskem in v Armeniji, zdaj pa je prvič doživel popoln neuspeh še v knežjem mestu. Ravno na stadionu, kjer bo v četrtek lovil zgodovinsko priložnost. "Vem, kako moramo igrati v četrtek. Imamo še nekaj dni, da se dobro pripravimo. Sem pa srečen, ker vem, kako bo treba igrati to tekmo. Nekaj bo treba spremeniti, zaigrati bolje. Ostajam pozitiven, čeprav potrebujemo čas. Skupaj smo šele 20 dni. Nogomet ni vedno čudovit. Zdaj smo sredi zahtevnega obdobja, v katerem iščem način, kako bi Celjane spremenil v zmagovito ekipo," ga spremlja dober občutek, kar zadeva četrtkov dvoboj s Pjunikom.

Če bi Celjani na njem pokazali popolnoma drugačen obraz od tistega v Erevanu (0:1), ko so bili skoraj nenevarni za vrata Armencev, bi se lahko krivulja sezone obrnila v veliko boljšo smer. Če bodo Celjani po vseh vložkih ostali brez evropske nagrade, skoraj ne bo več privrženca, ki bi ga uspeli prepričati, kako menjava trenerja v tako občutljivem delu sezone ni veljala za napako.