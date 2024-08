"Erik Merdanović z današnjim dnem ni več trener članskega moštva Domžal. Dan po tekmi s Koprom je vodstvo kluba obvestil o nepreklicnem odstopu. Do nadaljnjega bo ekipo vodil Matej Podlogar," so sporočili iz Nogometnega kluba Domžale. Nogometaši Domžal so včeraj v šestem krogu Prve lige Telemach proti Kopru izgubili z 0:3.