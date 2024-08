Domžale po Harisu Vučkiću pripeljale še Dejana Lazarevića

Nogometni klub Domžal je po ponesrečnem vstopu v sezono 2024/25, na prvoligaški razpredelnici po petih krogih zgolj z eno osvojeno točko zaseda zadnje mesto, odprla vrata še enemu Domžalčanu z bogato kariero. Tretjič v svoji karieri bo rumeni dres oblekel 34-letni Dejan Lazarević. Hitronogi krilni napadalec je s klubom podpisal pogodbo do konca letošnje sezone.

''Veselim se ponovnega igranja za Domžale. Ob vrnitvi v svoj matični klub se počutim kot otrok, ki prične z igranjem nogometa. Prepričan sem, da lahko pomagam klubu, in da lahko še veliko dam tej mladi ekipi, tako z izkušnjami kot nogometnim znanjem,'' je uvodoma dejal Dejan Lazarević, ki je v svoji bogati mednarodni karieri med drugim nastopal za Genoo, Torino, Padovo, Modeno, Chievo iz Verone, Sassuolo, Antalyaspor, Karabükspor in Jagiellonio.

Lazarević: S Harisom sva se vedno dobro ujela

Domžalčani so z zadnjima okrepitvama poleg kakovosti v ekipo pripeljali tudi številne izkušnje. Tako kot Haris Vučkić je tudi Lazarević nekdanji član slovenske reprezentance, za katero je zbral 20 nastopov in dosegel en gol: ''S Harisom sva se vedno zelo dobro ujela, tako na igrišču kot tudi izven njega. Sva tudi velika prijatelja in verjamem, da bova skupaj z ostalimi igralci popeljala Domžale nazaj na zmagovalne tirnice,'' je na ponovno snidenje z nekdanjim soigralcem dejal Lazarević, ki se dobro zaveda trenutnega stanja v ekipi: ''Prepričan sem, da bomo vsi skupaj na igrišču naredili vse, kar je v naši moči, da pridemo na višja mesta na ligaški razpredelnici. Zavedam se, da trenutna situacija ni lahka, a prav zaradi tega sem se na klic o vrnitvi v Domžale z veseljem odzval,'' je zaključil 34-letni nogometaš, ki bo na hrbtu nosil številko 27.