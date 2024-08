Udinese za Srba odštel 25 milijonov evrov, Francoz zapustil Koper

Srbski nogometaš Lazar Samardžić je zapustil Udinese, kjer igrata slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić ter 17-letni David Pejičić. Njegova nova postojanka je Atalanta iz Bergama, ki je klubu iz Vidma plačala odškodnino v višini 25 milijonov evrov, je zapisal italijanski Sky Sport. Francoski nogometaš Timothe Nkada v zameno za odškodnino zapušča Koper in bo kariero nadaljeval v domovini

V Berlinu rojeni Srb Lazar Samardžić je z novimi delodajalci iz Bergama podpisal petletno pogodbo. Napadalno usmerjeni vezist je šesta okrepitev Atalante v poletnem prestopnem roku, pred njim so v Bergamo prišli Anglež Ben Godfrey, Italijani Nicolo Zaniolo, Mateo Retegui in Marco Brescianini ter Ganec Ibrahim Sulemana.

Samardžić, ki je pred leti igral za Hertho iz Berlina in Leipzig, je lani prvič zaigral za srbsko reprezentanco. Bil je tudi v njeni zasedbi na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je po porazu proti Angliji ter neodločenima izidoma proti Sloveniji in Danski zasedla četrto mesto v skupini C.

Nkada se je vrnil v Francijo

Francoski nogometaš Timothe Nkada v zameno za odškodnino zapušča Koper in bo kariero nadaljeval v domovini, je na klubskem Facebooku zapisal slovenski prvoligaš z Obale. Petindvajsetletni napadalec, ki je za Koper na 37 tekmah dosegel osem golov, bo oblekel dres francoskega drugoligaša iz Rodeza.

Koper je pred dnevi zapustil tudi Ganec Ahmed Ankrah, ki je odšel v Latvijo.