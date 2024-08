PSG kupil najstnika za 50 milijonov evrov

Francoski nogometni prvak Paris Saint-Germain je tudi uradno potrdil, da je podpisal petletno pogodbo z 19-letnim napadalno usmerjenim vezistom Desirejem Douejem.

Doue je peta okrepitev pariške zasedbe v tem poletju po brazilskem vezistu Gabrielu Moscardu, ruskem vratarju Matveju Safonovu, portugalskem vezistu Joau Nevesu in ekvadorskem branilcu Willianu Pachu.

Transfermarkt je prestop Doueja, ki je nazadnje igral za Rennes v elitni francoski ligi, ocenil na 50 milijonov evrov, francoski mediji pa pravijo, da je to vsota brez bonusov.

"Desire je ena mladih zvezd v Franciji in Evropi z veliko željo po uspehu na najvišji ravni s PSG. Nadaljujemo gradnjo neverjetne ekipe mladih, nadarjenih igralcev na vseh položajih," je dejal predsednik PSG Naser Al Helajfi.

Parižani so novo sezono začeli v petek z zmago s 4:1 v Le Havru, a po poročanju Le Parisiena za tri mesece ostali brez napadalca Goncala Ramosa, ki si je poškodoval gleženj.

Rennes pa je tudi objavil prihod novega nogometaša. Kolumbijski krilni igralec Carlos Andres Gomez je prestopil iz ameriške ekipe Real Salt Lake za približno 10 milijonov evrov. Enaindvajsetletni nogometaš, ki je na 23 tekmah za ekipo iz Utaha prispeval 13 golov in sedem podaj, je podpisal petletno pogodbo.

Nekaj odmevnih nakupov so v zadnjih dneh opravili tudi angleški prvoligaši. Tottenham je za 29,3 milijona evrov kupil 19-letnega krilnega igralca Wilsona Odoberta iz Burnleyja.

