Spremljamo dogajanje na nogometni tržnici. Kot se je govorilo že nekaj dni, je slovenski reprezentant Vanja Drkušić postal novi član Crvene zvezde, kjer bo združil moči s kolegom iz izbrane vrste Timijem Maxom Elšnikom. Za beograjski klub bo eno sezono nastopal kot posojeni igralec. Nemški reprezentant Robert Andrich je medtem podaljšal pogodbo z nemškim prvakom Bayerjem iz Leverkusna do leta 2028. Španski vratar Pau Lopez pa zapušča Olympique Marseille in se bo kot posojen nogometaš pridružil španski Gironi.

Vanja Drkušić Foto: www.alesfevzer.com Slovenski branilec Vanja Drkušić, ki se je z izbrano vrsto izkazal na evropskem prvenstvu v Nemčiji, je pred tremi dnevi z Zenitom podpisal petletno pogodbo, pred tem je bil 24-letnik član ruskega Sočija, a je ta v minuli sezoni izpadel iz prve lige. Drkušić, ki je v reprezentanci zbral 11 nastopov, je kariero začel pri Krki in Krškem, nato se je preselil na Nizozemsko k Heerenveenu, v Italijo k Rendeju, pred odhodom v Rusijo, kjer je igral zadnje tri sezone, pa je bil še član ljubljanskega Brava.

"S podpisom za Crveno zvezdo sem uresničil otroške sanje"

Timi Max Elšnik je za Zvezdo že dosegel dva gola. Foto: Global game media Iz Beograda so sporočili, da je nova okrepitev Crvene zvezde slovenski reprezentant Vanja Drkušić. Osrednji branilec prihaja na enoletno posojo iz ruskega Zenita. Oblekel bo dres s številko 33. "S podpisom za Crveno zvezdo sem uresničil otroške sanje. Vesel sem, da sem tukaj, in komaj čakam prvi trening. Za mano je odlično poletje. Z reprezentanco smo naredili velik uspeh na Euru, kar nihče od nas ni pričakoval. Potem sem podpisal z velikim Zenitom, ki pa mi je dovolil priti v Zvezdo. Komaj čakam, da oblečem dres, stečem pred nabito polno Marakano in pomagam klubu proti ligi prvakov. Zvezdo sem spremljal, verjamem, da se bom hitro prilagodil. Nekaj igralcev že poznam, najbolje Timija iz reprezentance."

Crvena zvezda je po petih odigranih tekmah nove sezone s štirimi zmagami in remijem na prvem mestu. Dobila je zadnje tri tekme, Timi Max Elšnik pa je na svojih prvih dveh dosegel gol. V kvalifikacijah za ligo prvakov pa bo elitno tekmovanje Zvezda 20. in 28. avgusta lovila proti ekipi Bodo/Glimt.

Andrich podaljšal pogodbo z Bayerjem do leta 2028

"Doživljam najlepše in najuspešnejše obdobje v svoji karieri. Kljub izjemni lanski sezoni je znotraj ekipe še vedno čutiti veliko motivacije po novih odmevnih dosežkih," je dejal Robert Andrich. Dodal je še, da je bil prihod v Leverkusen zanj zagotovo prava odločitev. Vezist je k lekarnarjem prišel leta 2021 iz moštva Union Berlin.

Športni direktor Bayerja Simon Rolfes je ob tem dejal, da Andricha vidi kot enega izmed osrednjih stebrov moštva, pri čemer je posebej pohvalil njegove predstave na mednarodni ravni. Andrich je za Bayer do zdaj odigral 116 tekem in dosegel 18 golov. Za nemško reprezentanco je debitiral lani novembra in zanjo igral tudi na letošnjem domačem evropskem prvenstvu.

Bayer je lansko sezono osvojil prvi naslov nemškega prvaka in ob tem postal prvo moštvo, ki ni izgubilo nobene tekme prvenstva. Naslovu državnega prvaka je nato dodal še lovoriko pokalnega zmagovalca.

Bayer bo novo sezono začel v soboto, ko bo v superpokalu gostil Stuttgart.

Pau Lopez zapušča Marseille in se bo pridružil Gironi

Španski vratar Pau Lopez, ki je igral tri sezone za Olympique Marseille, zapušča francoski klub in se bo kot posojen nogometaš pridružil španski Gironi, za katero bo igral tudi v ligi prvakov. Devetindvajsetletni Lopez je za Marseille branil na 127 tekmah in je po prestopu v francoski klub legendarnega vratarja ekipe Steva Mandandaja potisnil na klop za rezervne igralce.

Zdaj se vrača h koreninam, saj je v mladosti najprej treniral in igral v Gironi, preden se je pridružil Espanyolu. Za vodstvo ekipe iz Marseilla to ni bilo presenečenje in je načrtovalo naslednika v vratih. Zato je 8. in 11. avgusta podpisalo pogodbi z dvema čuvajema mreže, Nizozemcem Jeffreyjem de Langeom in argentinskim reprezentantom Geronimom Rullijem. Prav zadnji bi moral v soboto v Brestu začeti tekmo v francoski elitni ligi.