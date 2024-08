Sanjski debi: Elšnik prišel, zadel, zmagal

Timi Max Elšnik je šest dni po podpisu pogodbe s Crveno zvezdo debitiral v rdeče-belem dresu in 15 minut po vstopu na zelenico dosegel prvi gol. Zmagali so s 4:0.

Timi Max Elšnik Foto: www.alesfevzer.com Timi Max Elšnik je sicer odrastel v angleškem nogometu, ime pa si je v zadnjih štirih sezonah in pol ustvaril v ljubljanski Olimpiji. Uveljavil se je tudi kot član prve postave slovenske reprezentance. Lani se mu želja po prestopu v tujino ni uresničila, letos vendarle, čeprav so pogajanja med Olimpijo in Crveno zvezdo potekala kar nekaj časa. V ponedeljek je postal član rdeče-belih iz Beograda, to soboto pa je na tekmi tretjega kroga srbskega prvenstva že debitiral.

In to na kakšen način! Z golom. Nasprotnik je bil eden najlažjih v ligi, Tekstilac Odžaci še brez zmage na začelju lestvice. Šestindvajsetletnik je tekmo sicer začel na klopi, a vstopil ob vodstvu z 1:0 v 54. minuti. Ko je tekla 68., je zadel za 3:0. Sam je z žogo prodrl proti nasprotnikovemu golu in jo po dvojni podaji s Cherifom Ndiayejem pospravil v mrežo. Na koncu so se Zvezdaši veselili zmage s 4:0. Po treh odigranih tekmah so pri sedmih točkah, zabili pa so že deset golov. Veliki srbski derbi s Partizanom Elšnika in soigralce čaka 21. septembra. Avgusta si bodo poskušali priboriti mesto v ligi prvakov.

Poglejte, kako je Elšnik zabil svoj prvi gol za Crveno zvezdo: