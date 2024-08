Zahović zamenjal legendo in zadel za zmago

Slovenska nogometna liga ni edina, ki jo igrajo že sredi poletja. Tretji krog državnega prvenstva ta konec tedna igrajo tudi na Poljskem. Svoj prvi gol za novi klub Gornik Zabrze je zabil Luka Zahović. In to je bil res prekrasen gol, z lobom je zadel čez vratarja.

Luka Zahović, ki ni bil med potniki na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji, je poleti iz poljskega Pogona iz Szczecina prestopil v klub Gornik Zabrze, za katerega igra Erik Janža. Eden ključnih mož izbrane vrste Matjaža Keka je tekmo tretjega kroga poljskega prvenstva začel v prvi postavi in nosil tudi kapetanski trak. Novinec v ekipi Zahović pa je vstopil v 81. minuti. Zamenjal je nikogar drugega kot legendo nemškega nogometa, ki na stara leta igra na Poljskem, Lukasa Podolskega. In samo dve minuti pozneje je zadel za vodstvo z 1:0 in tudi zmago. Svoj prvi gol za novi klub je dosegel prav proti svojemu staremu Pogonu. Obe ekipi imata zdaj štiri točke, po eno zmago, remi in poraz.

Poglejte prvi gol Luke Zahovića za Gornik:

Začetek nove Zahovićeve poljske zgodbe je tako več kot uspešen, v prejšnjem krogu je igral od prve minute in podal za enega od dveh golov na tekmi, ki so jo igrali neodločeno. V prejšnji sezoni je za Pogon v poljski ligi odigral le 19 tekem in dal en sam gol (dve podaji).