Novico o tem je klub, ki je nekoč nastopal tudi v elitni angleški Premier League, objavil na spletni strani in družbenih omrežjih. 22-letnik je četrta okrepitev Valižanov v tem prestopnem roku, s klubom pa je sklenil štiriletno pogodbo, ki ga bo na zahodu Velike Britanije zadržala vse do leta 2028.

✍️ 𝗖𝗥𝗢𝗘𝗦𝗢 𝗩𝗜𝗣𝗢𝗧𝗡𝗜𝗞 🇸🇮



Swansea City has completed the signing of Žan Vipotnik, subject to visa approval and international clearance 👇