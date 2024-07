"Naslov prvaka in jesen v Evropi sta vredna več od vsakega denarja, saj ob tem občutiš veliko zadovoljstvo," je na novinarski konferenci uvodoma dejal Albert Riera. Tekmovanja v Evropi sicer ni začel najbolje, saj je Celje v torek v Bratislavi s porazom z 0:5 proti Slovanu izpadlo iz kvalifikacij za ligo prvakov. "Ne želim se ozirati nazaj. Včeraj smo zapravili lepo priložnost, da bi zaigrali v skupinskem delu lige prvakov, a še vedno lahko računamo na evropsko jesen," se na evropski debakel Španec ni želel ozirati. Svojim varovancem je rekel, da bo storil vse, da bo spremenil podobo, ki so jo prikazali v Bratislavi. "Moramo biti srečni, da smo lahko skupaj, in naredili bomo vse, da stvari premaknemo v pravo smer."

Kolotilo brez pojasnila o menjavi Krznarja

Valerij Kolotilo ni imel pravega pojasnila za zamenjavo Damirja Krznarja, ki je klub popeljal do druge slovenske lovorike. Foto: Boštjan Podlogar/STA Ob druženju s predstavniki sedme sile se je dotaknil tudi dela svojega predhodnika Damirja Krznarja, za katerega je dejal, da ceni vse, kar je naredil za moštvo, a da je on zdaj na potezi, da pokaže vse, kar zna. Hrvat je v nedeljo nepričakovano izgubil službo, čeprav na uvodu v sezono ni izgubil tekme in je spomladi Celje popeljal do naslova prvaka. A je Celje pač izkoristilo priložnost in nazaj pripeljalo Riero, ki je po stečaju Bordeauxja ostal brez službe. "Upam, da bo moštvo z njegovo vrnitvijo maksimalno napredovalo. Albert je naš stari znanec in prijatelj, ki je sprejel našo ponudbo," je dejal predsednik NK Celje Valerij Kolotilo, ki ni znal prepričljivo pojasniti, zakaj se je odločil za zamenjavo trenerja.

Riera se ob ponovnem prihodu na celjsko klop ni želel posebej opredeljevati do tega, ali si želi še kakšne okrepitve, temveč je poudaril predvsem pomen organizacije moštva. "Težko je trenirati 32 igralcev, zato moram najprej organizirati tiste, ki so že člani moštva, da bo Celje lahko osvajalo lovorike. Med njimi ne želim delati razlik, temveč jih vidim kot sodelavce in kolege," je bil glede pristopa do igralcev jasen Riera. Sicer meni, da bo moral popraviti marsikaj, in je izrazil željo, da bi se moštvo okrepilo s kakšnim bočnim igralcem, ob tem pa bi se rad znebil tudi kakšnega odvečnega igralca.

Pričakovano je vrnitev Alberta Riere pritegnila veliko medijske pozornosti. Kljub olimpijskim igram. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Karničnik je nedotakljiv

Riera želi, da Žan Karničnik ostane v Celju. Foto: www.alesfevzer.com Španski strateg je bil precej nedvoumen glede nadaljnje usode Davida Zeca, Marka Zabukovnika in Žana Karničnika, ki je zardi poškodbe izpustil torkovo tekmo, z izjemnimi igrami pa se je dokazal na evropskem prvenstvu. "Zame so nedotakljivi, zato morajo ostati v Celju, če želimo doseči zastavljene cilje. Zavedam pa se, da jih bo, če pride kakšna mamljiva ponudba, težko zadržati, zato jim odmeven prestop tudi privoščim," je povedal Riera. Ob koncu je še povedal, da želi uživati v igri svojega moštva. "Nisem trener, ki bi se stvari loteval stihijsko. V igri moštva želim uživati, saj je to moje ogledalo, medtem ko je rezultat posledica dela vseh, ki delujemo v klubu."