Uradno: Albert Riera se je vrnil v Celje

Nogometni klub Celje je danes tudi uradno potrdil, da se na celjsko klop vrača Albert Riera. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, je Španec, lansko sezono trener francoskega drugoligaša Bordeauxa, ki je šel v stečaj, s Celjani podpisal pogodbo do 30. junija 2026.

Govorice zadnjih dni so danes še uradno potrdili v knežjem mestu, kjer so se pred dnevi za sodelovanje zahvalili Damirju Krznarju

Riera je Celje v kratkem prvem obdobju po zmagah nad Vitorio S.C. in Neman Grodno prvič v zgodovini kluba popeljal v play-off kvalifikacij za eno od evropskih tekmovanj. V slovenskem državnem prvenstvu je moštvo vodil na 12 tekmah in zabeležil devet zmag, dva neodločena rezultata in le en poraz.

Celjani bodo v torek igrali povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov pomerili s Slovanom. Prva tekma v Celju se je končala z 1:1. Foto: www.alesfevzer.com

V torek že povratna tekma v Bratislavi

Drugo obdobje na klopi NK Celje bo Riera začel v torek ob 20.30, ko se bodo Grofje v Bratislavi na povratnem obračunu drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov pomerili s Slovanom. Prva tekma v Celju se je končala z 1:1.

V strokovnem štabu se mu bodo pridružili pomočnik Pablo Remon Arteta, trener za kondicijsko pripravo Julien Jimenez Serrano in analitik Ruben Berrogui Baigorri.