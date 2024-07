NK Celje je prek svojih družbenih omrežij in spletne strani sporočil, da se je dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe s trenerjem Damirjem Krznarjem. Glede na sobotno poročanje francoskega športnega časnika L'Equipe to najverjetneje pomeni, da se v knežje mesto vrača Albert Riera.

Klub ob Krznarju zapuščajo tudi Mihael Mikić, Vedran Attias in Luka Krklješ. Hrvaški strateg je vodenje celjske članske ekipe prevzel 11. oktobra 2023 in se v zgodovino kluba zapisal kot drugi trener z naslovom državnega prvaka. Na klopi Celja je na 31 tekmah zbral 20 zmag, 6 neodločenih rezultatov in 5 porazov.

Damir Krznar po sporazumni prekinitvi pogodbe ni več trener NK Celje.



NK Celje se Damirju Krznarju zahvaljuje za opravljeno delo in mu želi vse najboljše v prihodnje. pic.twitter.com/i9MGxoLE5m — NK Celje (@NKCelje) July 28, 2024

Po novici o tem, da je Bordeaux razpustil člansko moštvo in razglasil stečaj, se je začelo špekulirati, kje bo svojo trenersko pot nadaljeval nekdanji strateg Olimpije in Celja Albert Riera. Francoski športni časnik je v soboto objavil izredno novico, saj naj bi se Španec vrnil v knežje mesto.

Celjani sedaj, ko so se razšli s Krznarjem, nimajo veliko časa za njegovo zamenjavo, saj jih po tem, ko je bil derbi drugega kroga prve lige z Mariborom preložen, že v torek čaka povratno srečanje drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bratislavi. Z uspehom proti Slovanu bi si celjsko moštvo že zagotovilo evropsko jesen.