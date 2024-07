Po novici o tem, da je Bordeaux razpustil člansko moštvo in razglasil stečaj, sta se na nogometnem trgu znašla tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik in nekdanji strateg Olimpije in Celja Albert Riera. Prav v zvezi z zadnjim pa je francoski športni časnik predstavil izredno novico, saj naj bi se Španec vrnil v knežje mesto.

Španec se je k šestkratnim francoskim prvakom oktobra 2023 preselil prav iz Celja. Na trenerskem mestu ga je takrat nasledil Damir Krznar in s Celjani osvojil državni naslov. Celjanom gre dobro tudi v aktualni sezoni, saj so dobili uvodno srečanje prve lige, brez težav pa preskočili tudi prvo evropsko oviro.

V boju za evropsko jesen so v sredo pred domačimi navijači remizirali s Slovanom iz Bratislave in si lahko prihodnji teden na Slovaškem že zagotovijo evropsko jesen. V luči tega bo zato zanimivo videti, ali novica iz Francije resnično drži in v taboru grofov, čeprav so s Krznarjem osvojili lovoriko in jim gre rezultatsko za zdaj vse po načrtu tudi v tej sezoni, res razmišljajo o zamenjavi na trenerskem mestu.