Bajrićev Slovan z igralcem manj do remija v Celju

Nogometaši Celja so danes na domači zelenici odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij lige prvakov. S Slovanom iz Bratislave so se razšli brez zmagovalca, tekma se je končala z izidom 1:1, so pa gostje s Slovaške od 30. minute igrali z igralcem manj, saj je rdeč karton prejel grški vezist Kyriakos Savvidis. Slovenski prvaki so na tekmi z zadetkom Luke Bobičanca povedli v sedmi minuti, v 11. je izenačil David Strelec. Povratna tekma bo 30. julija na Slovaškem. Vratar Vid Belec se je ob torkovi zmagi Apoela z 1:0 nad Petrocubom izkazal z izvrstno obrambo. Beograjski Partizan je proti kijevskemu Dinamu izgubil s teniškim izidom 2:6.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Sreda, 24. julij:

Slovenski prvaki so prejšnji teden na domačem terenu potrdili, kar so si priigrali že v Estoniji. Po 5:0 na prvi tekmi so si proti tekmecu iz Talina lahko privoščili tudi nekoliko bolj rezervirano predstavo, a so dosegli še drugo zmago z 2:1. V drugem krogu kvalifikacij jih čaka precej težje delo. Slovan iz Bratislave je tekmec, pri katerem igra tudi Slovenec Kenan Bajrić, je pa tudi stari znanec slovenskega klubskega nogometa. V prejšnji sezoni se je namreč slovaška ekipa v skupinskem delu konferenčne lige merila z ljubljansko Olimpijo. V Ljubljani je zmagala z 1:0, a so zeleno-beli nato na gostovanju vrnili z enako mero in eno od dveh zmag v skupini v Bratislavi slavili z 2:1.

Luka Bobičanec je Celjane v vodstvo popeljal že v 7. minuti, a prednost so zadržali le štiri minute. Foto: www.alesfevzer.com

V tej sezoni je Slovan na poti do obračuna s Celjani premagal makedonsko Strugo v skupnem seštevku s 6:3, potem ko je dobil obe tekmi. Za dober test pred evropskim nadaljevanjem pa so lahko Celjani uporabili tudi prvo tekmo nove sezone na domači sceni. V nedeljo so se namreč navijačem prvič v vlogi branilcev naslova predstavili na dvoboju prve lige z Bravom. Na koncu so sicer zmagali z 2:1, a pot od uspeha ni bila najbolj enostavna.

Srečanje v Celju se je za domače začelo odlično, že v 7. minuti so poskrbeli za navdušenje na tribunah, v polno je po izjemno izvedenem prostem strelu izven kazenskega prostora zadel Luka Bobičanec.

Gostje s Slovaške so od 30. minute igrali z igralcem manj, saj je rdeč karton prejel grški vezist Kyriakos Savvidis. Foto: www.alesfevzer.com

A vodstvo Celjanov ni trajalo dolgo, v 11. minuti pa je Vladimir Weiss pred golom s peto uspel podati so Davida Strelca, ki ni imel veliko prostora, a mu je z bližine uspelo premagati mladega Lovra Štubljarja. Gostje so si s svojo igro že od četrte minute nabirali rumene kartone, Kiriakos Savidis je sprva dobil rumeni karton za prekršek nad Tamarjem Svetlinom, po posredovanju Vara pa je sodnik Darren England odločitev spremenil in mu pokazal rdečega, tako da je slovaška zasedba od 31. minute igrala številčno oslabljena.

Tudi začetek drugega dela je pripadel domačim. A poskusi Maria Kvesića, Krefla in Matka so ostali brez nevarnega zaključnega strela.

Bolj nevaren je bil Luka Menalo v 60. minuti, vendar je bil ob hitrem prodoru korak prepočasen za vratarja Takača. Celjani so nadaljevali prevlado, igra se je večinoma odvijala pred golom Slovana, a je manjkala nevarna zaključna akcija ali strel.

Foto: www.alesfevzer.com

Do tega so nato prišli v 72. minuti, toda znova so sodniki po akciji, v kateri je Pišek z roba kazenskega prostora zadel ob vratnici, dosodili prepovedan položaj Krefla.

Zelo blizu gola pa je bil nato Kučys v 85. minuti, ko je udaril s treh metrov, a je vratar Slovana žogo z nogo še odbil, zelo podobno akcijo s strelom s sedmih metrov je nato v 87. uprizoril še rezervist Edmilson, spet pa je bil zmagovalec dvoboja Takač.

Do konca tekme se izid ni spremenil. Napeto bo zato tudi na povratni tekmi, ki bo v torek, 30. julija na Slovaške

Zmagovalca čaka ali ciprska ali moldavska ovira

Zmagovalec celjsko-bratislavskega dvoboja se bo v naslednjem koraku kvalifikacij lige prvakov meril z zmagovalcem dvoboja med ciprskim Apoelom in moldavskim Petrocubom, poraženec pa se bo moral preseliti v drugi kakovostni razred evropskega nogometa, ligo Europa. V tem tekmovanju je žreb določil, da se bodo slovenski prvaki ob morebitni vključitvi v drugo najmočnejše tekmovanje pomerili s slabšim iz kvalifikacijskega para lige prvakov Shamrock Rovers/Sparta Praga.

Lipušček kapetan, a z visokim porazom

Na delu so tudi nekateri slovenski legionarji. Branilec latvijskega RFS Žiga Lipušček je že v torek popoldne odigral prvo tekmo z ekipo Bodo/Glimt Nina Žuglja. Lipušček je začel v prvi postavi in nosil kapetanski trak, Žuglja pa ni v kadru. Norveška ekipa je že ob polčasu vodila s 3:0 in zmagala s 4:0. Na klopi je ostal nekdanji član Celja Dušan Stojinović, njegova poljska Jagiellonia je z 4:0 premagala litovski Panevezys.

Vid Belec Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com Kapetanski trak nosi tudi vratar Vid Belec, njegov APOEL je igral z moldavskim Petrocubom in zmagal z 1:0. Tudi po zaslugi slovenskega čuvaja mreže, ki se je še posebej v 60. minuti izkazal z izvrstno obrambo, ko je streljal Ion Jardanu.

Borac iz Banjaluke Aleksa Pihlerja je na prvi tekmi drugega kroga z 2:3 izgubil z grškim PAOK-om, Pihlerja ni bilo v kadru.

Med bolj zanimivimi je v drugem krogu kvalifikacij dvoboj švicarskega Lugana in turškega Fenerbahčeja, ki ga po novem vodi Jose Mourinho. V prejšnji sezoni bi to bil tudi slovenski dvoboj, a Žan Celar je pred dnevi iz Lugana prestopil v londonski QPR, novi trener Fenerja pa na Miho Zajca ne računa. Na prvi tekmi je Mourinhova četa na gostovanju zmagala s 4:3.

Sreda, 24. julij: