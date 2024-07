Krznar opozarja: Strelec je hiter kot strela

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Gre za izjemno ekipo, ki je močna predvsem v napadu. V moštvu so številni odlični posamezniki. Tudi naše je precej napadalno usmerjeno, a proti tako močni ekipi je lahko to dokaj tvegano," je pred sredinim dvobojem dejal celjski strateg Damir Krznar. Izpostavil je predvsem tri igralce Slovana, in sicer Davida Strelca, Vladimirja Weisa ter Roberta Maka.

"Strelec je hiter kot strela. Dober je v iskanju praznega prostora, hkrati se zna še dobro zagraditi. Weiss je prav tako izjemno hiter bočni igralec, ki ga je težko pokrivati in nenazadnje je tukaj še Mak, ki s svojim gibanjem na igrišču prav tako ustvarja številne težave obrambni vrsti," je o najnevarnejših igralcih tekmeca povedal Krznar. Poudaril je, da bo ključ do uspeha predvsem igra v zvezni vrsti. "Svoje igre ne bomo spreminjali, zagotovo pa bomo morali biti pazljivejši pri branjenju in pokrivanju prostora. Pri tem bo ključna igra na sredini igrišča, medtem ko bo obrambna vrsta zgolj neke vrste korektiv."

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nekdanji nogometaš zagrebškega Dinama razumljivo ni želel razkriti začetne enajsterice domačega moštva, ki bo v sredo priteklo na zelenico stadiona Z'dežele, a je vseeno povedal, da je zaradi poškodbe pod vprašajem nastop defenzivnega vezista Marka Zabukovnika. "O njegovem nastopu bo odločila zdravniška služba," je medijem dejal Krznar.

Slovaški prvaki imajo poleg prej omenjene izjemne napadalne trojke v svojih vrstah še dva stara znanca slovenskih igrišč. Prvi je nekdanji član Maribora Marko Tolić, drugi pa nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić. Ta se precej dobro pozna tudi s celjskim branilcem Damjanom Vukliševićem. "Z Bajrićem zadnje čase nisva bila veliko v stiku. Mislim, da bova rekla kakšno po sredini tekmi. Vsak izmed naju bo skušal dati svoj maksimum in svojo ekipo pripeljati do ugodnega rezultata," je o tekmovanju z nekdanjim soigralcem v mladinskih selekcijah Interblocka povedal celjski branilec. Dodal je še, da upa, da bo od njega uspešnejši tako v obrambi kot tudi v napadu.

Slovan bo prva izmed treh ovir, ki jih bodo morali slovenski prvaki preskočiti, če bodo želeli jeseni igrati v skupinskem delu evropskih tekmovanj. "Imamo tri priložnosti za evropsko jesen, pri čemer je najbolje izkoristiti prvo. Ob tem se zavedam, da tekma ne bo enostavna, a storili bomo vse, da nam to uspe že v prvem poskusu," še razmišlja Krznar. Tekma med Celjem in Slovanom iz Bratislave se bo v sredo začela ob 20.15.