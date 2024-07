Maribor visoko ugnal Domžale, Bravo namučil Celjane

Uvod v nedeljski spored prvega kroga 34. sezone v 1. SNL je v Ljudskem vrtu pripadel Mariboru, ki je s 4:1 ugnal Domžale. Branilci naslova Celjani so v zadnji tekmi kroga z 2:1 ugnali Bravo. V soboto je Koper z 1:0 premagal Radomlje, Mura pa je z enakim izidom na prekmurskem derbiju na Fazaneriji ugnala povratnika Nafto. Novo sezono so v petek odprli nogometaši ljubljanske Olimpije in ajdovskega Primorja. Domače zmage so se z 2:0 veselili Ljubljančani.

1. SNL, 1. krog:

Nedelja, 21. julij:

Jesenski del se bo končal 7. decembra z 18. krogom, spomladanski se bo začel 1. februarja prihodnje leto, sezone pa bo konec 24. maja. Najvrednejša ekipa po Transfermarktu je Celje z 12,39 milijona evri, sledita Olimpija (10,98) in Maribor (10,40). Četrta v tem pogledu je Mura, ki pa ima vrednost "le" še 5,26 milijona. Najmanj so vredne Radomlje, 2,53 milijona evrov. Od igralcev največjo vrednost dosega Elšnik z 1,5 milijona, mladi Borys pa je drugi z 1,3 milijona evrov.

Maribor v derbiju ugnal Domžale

Nedelja je najprej prinesla derbi uvodnega kroga med Mariborom in Domžalami, ki se je začel po notah domačih. V 7. minuti so namreč po veliki napaki vratarja Domžal Ajdina Mulalića prek Nika Grlića povedli, pet minut kasneje pa so Domžalčani zapravili najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel Danijel Šturm, a sprožil mimo vrat. V 26. minuti je na semaforju pisalo že 2:0, z neposredne bližine pa se je med strelce vpisal še Arnel Jakupović.

Niko Grlić je debitiral med tednom proti Botevu, proti Domžalam pa je zabil prvenec v vijoličastem dresu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Izgledalo je, da so vijoličasti v 70. minuti prednost ponovno povišali. Z lepim strelom pod prečko je domžalsko mrežo zatresel Marko Božić, a na koncu je bil gol, zaradi prekrška v uvodu akcije na sredini igrišča, po posredovanju Var, razveljavljen. V 83. minuti pa so imeli Domžalčani na voljo še drugo enajstmetrovko. Odgovornost je tokrat prevzel Mario Krstovski, zabil, in poskrbel za napeto končnico dvoboja. A v sodnikovem podaljšku so bili še dvakrat natančni domači. Najprej se je še drugič na tekmi med strelce vpisal Jakupović, zadnji žebelj v krsto Domžalčanov pa je zabil rezervist Maks Barišić.

Celje po preobratu ugnalo Bravo

Dvoboj ekip, ki sta se prebili v drugi krog v evropskih tekmovanjih, na začetku ni ponudil veliko priložnosti. V 27. minuti pa je veliko napako storil Tamar Svetlin, nogometaši Brava pa so jo prek Matica Ivanška, ki je zabili iz neposredne bližine, izkoristili. Bravo je bil po golu še naprej nevaren in po novi napaki Celjanov je Gašper Jovan v 31. minuti po protinapadu že premagal Lovra Štubljarja a stresel le okvir vrat.

Aljoša Matko je poskrbel za izenačenje. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Celjani so na uvodu v drugi polčas pritisnili proti vratom Brava, njihov pritisk pa je obrodil sadove že v 51. minuti. V kazenskem prostoru je žoga prišla do Aljoše Matka, ta je sprožil proti vratom, po odboju od nog ljubljanskih branilcev pa je žoga našla pot v mrežo. V 68. minuti je Bravo še drugič stresel okvir celjskih vrat, tokrat je z roba sprožil Martin Pečar. Celjani so bili v nadaljevanju spet nevarnejši, po prodoru Žana Karničnika, pa se je v kazenskem prostoru odlično znašel novinec v celjskih vrstah Armandas Kučys in s pravo bombo v zadnji minuti rednega dela zabil za preobrat. Rezultat se v sodnikovem dodatku ni več menjal.

Muri prekmurski derbi na Fazaneriji

Na Fazaneriji je bil na sporedu prvi prekmurski derbi med slovensko elito po 14. aprilu 2012. Takrat so se Muraši v velikem finalu na Brdu pri Kranju pomerili z Lendavčani in zmagali z 2:0. V Murski Soboti sta se tokrat srečali ekipi, ki sta v poletnem prestopnem roku ukrepali povsem različno. Mura je bila pri spremembah v kadru zmerna, Nafta, ki je v prvi ligi prvič po 12 letih, pa je praktično razpustila ekipo iz prejšnje sezone in v zadnjih tednih zbrala "fante z vseh vetrov". Čeprav ne eni ne drugi ob začetku sezone niso navdušili, pa je Muri z golom po slabi uri igre zmago zagotovil Matic Maruško, potem ko se je v 59. minuti po kotu in odbijanju žoga znašla rahlo na desni strani v bližini gola, tam pa jo je pričakal Maruško in jo poslal v mrežo.. minuti po protinapadu stresel

Matic Maruško je zadel za zmago Mure. Foto: www.alesfevzer.com

Kljub vodstvu je trener domačih Tonči Žlogar posegel v napadalni del ter na igrišče poslal najodmevnejšo poletno okrepitev Daria Vizingerja. A se tudi po tem vstopu ni posebej iskrilo, je pa Mura dobro nevtralizirala Nafto, ki je bila kljub malce odločnejši igri dokaj nemočna.

Koper je premagal Radomlje. Foto: www.alesfevzer.com

Koper slavil v Domžalah

Sobotni spored bi se moral s tekmo ob 17.30 med Radomljami in Koprom začeti v Domžalah, a se je ta začela s petnajstimi minutami zamude. Kot poroča Sportklub, naj bi Koprčani zaradi gneče na cestah zamudili na tekmo. Zatem naj bi imeli ekipi težave še z dresi, saj naj bi si bili preveč podobni.

Radomljani in Koprčani za uvod v sezono niso pokazali posebej živahne predstave, so pa iz nje zmagovalci šli gostje z Obale. Izbranci Oliverja Bogatinova so odločilni zadetek dosegli v 75. minuti, strelec je bil novinec Felipe Curcio. Po kotu je najprej z volejem poskusil Wisdom Sule, domači so strel blokirali, žoga pa se je odbila na levo stran kazenskega prostora do Curcia, temu pa iz bližine ni bilo težko zadeti za 1:0. Domača zasedba pod vodstvom Darjana Slavica je bila v prvem polčasu nekoliko konkretnejša, v drugem pa z izjemo ene akcije niti ni ogrozila tekmečevega vratarja.

Oliver Bogatinov se je s svojimi varovanci razveselil prvih treh točk. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je upravičila vlogo favorita

Olimpija in Primorje sta odprla 34. sezono Prve lige Telemach. V vlogi velikega favorita je bila ljubljanska zasedba pod vodstvom novega stratega Victorja Sancheza, ta pa je svojo vlogo kljub ne posebej prepričljivi predstavi upravičila in vpisala prve tri točke pred četrtkovim evropskim obračunom v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige proti ukrajinski zasedbi Žitomir.

Drugi gol za Olimpijo je dosegel 19-letni Dino Kojić. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani, pri katerih v kadru ni bilo kapetana Timija Maxa Elšnika, ta naj bi bil pred odhodom v tujino, so pričakovano imeli pobudo od začetka, v sedmi minuti je po kotu poskusil z glavo Pedro Lucas, vendar Gašper Tratnik ni imel veliko dela. So pa na trenutke tudi Ajdovci opozorili nase, v 14. minuti je od daleč poskusil Mirko Mutavčić, Matevž Vidovšek pa je bil na mestu.

V 25. minuti je pri Olimpiji, ki je imela žogo večji del časa v svoji posesti, z glavo spet poskusil Lucas, takrat pa je bil malce premalo natančen. Primorci pa so nase znova opozorili v 33. minuti, spet je od daleč streljal Mutavčić, z nekaj težavami pa je Vidovšek žogo ukrotil. Domača zasedba pa je povedla v 44. minuti, ko je po podaji Davida Sualeheja z leve strani iz bližine zadel Reda Boultam.

Uvod drugega polčasa ni ponudil posebnega razburjenja, Olimpija je bila še vedno več pri žogi, v 65. minuti pa je podvojila prednost, potem ko je podajo Jorgeja Silve z desne strani z glavo iz bližine unovčil 19-letni Dino Kojić. Nadaljevanje je bilo bolj ali manj pod nadzorom domače zasedbe, ki je imela še nekaj polpriložnosti, tekmo pa pripeljala mirno do zase srečnega konca.

