Kdo zapušča Slovenijo in kdo ne?

V zadnjih tednih je plenil nogometno pozornost Euro v Nemčiji, vmes so se že začele kvalifikacije za evropske pokale, konec tedna pa prinaša še začetek prvoligaške sezone 2024/25. Naslov prvaka bodo branili Celjani, visokih ciljev ne skrivata Maribor in Olimpija, poletni prestopni rok je poskrbel za nemalo sprememb, veliko jih je bilo tudi v vrstah donedavnih drugoligašev Primorja in Nafte, zelo zanimivo pa bo videti, ali bosta Kekova bojevnika Timi Max Elšnik in Žan Karničnik ostala ob številnih ponudbah iz tujine zvesta 1. SNL.

Žan Karničnik se je na tekmi Eura proti Srbiji vpisal med strelce. In to po podaji Timija Maxa Elšnika. Foto: Reuters V vrstah Celja igra najboljši nogometaš 1. SNL v prejšnji sezoni. To je Žan Karničnik, ki si je z imenitnimi predstavami na Euru v Nemčiji le še dvignil ugled in tržno vrednost. V začetnih poletnih tednih bo skušal Celjanom pomagati do uspehov v Evropi, nato pa bi ga lahko premamila katera izmed ponudb iz tujine.

Podobna usoda bi lahko pri Olimpiji doletela kapetana Timija Maxa Elšnika, ki bi se lahko na račun kakovostnih nastopov v Nemčiji po nekaj letih znova vrnil v tujino. S tem bi 1. SNL izgubila najboljše, kar ima v tem trenutku, nadaljeval bi se trend, ki je prisoten že dolgo časa, saj tisti, ki izstopajo iz povprečja, kmalu nadaljujejo kariero v močnejših tujih ligah.

Domžale prodale dragulja italijanskemu velikanu

Celjani so iz Ljubljane privabili najboljšega asistenta Prve lige Telemach Matijo Kavčiča, iz Domžal je prišel eden najboljših mladih nogometašev Jošt Pišek, iz Grčije pa se je v Slovenijo vrnil Hrvat Ivan Brnić, ki je v preteklosti že blestel na Štajerskem, a je pri tem nosil vijolični dres. So pa prvaki izgubili enega izmed junakov šampionske sezone, mladega Rusa Jegorja Pruceva.

Luka Topalović is here! 🇸🇮⚫️🔵 pic.twitter.com/DoOSPJomn8 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 13, 2024

Pri Mariboru in Olimpiji niso veliko trgovali, za zdaj je veliko več odhodov kot prihodov, v Ljubljani pa je po prihodu novega trenerja Victorja Sancheza zapihal nov veter. Kar zadeva najodmevnejši poletni prestop v Sloveniji, se je pod njega podpisal mladi dragulj Domžal Luka Topalović. Izkušnje bo po novem nabiral pri italijanskem prvaku Interju, Domžalčanom pa je uspel nov milijonski prestop.

Najboljši igralci Rogaške so se razkropili po Sloveniji

Kar zadeva spremembe Ajdin Mulalić se vrača v Domžale. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com v prvoligaških zasedbah, je pri mnogih klubih opaziti, kako so se okoristili po razpadu pokalnega zmagovalca Rogaške, ki ni prejel tekmovalnih licenc in je padel v najnižjo ligo. Vrste Aluminija, ki je padel v drugo ligo, je zapustilo nekaj najboljših posameznikov in se odpravilo k prvoligašem.

Za temeljito prenovo, prevetritev kadra, so se odločili v Kopru, veliko je sprememb tudi v Murski Soboti, pri Radomljah so izgubili kar nekaj pomembnih igralcev, tudi najboljšega strelca Madžida Šošića, ki se je vrnil v Split k Hajduku, določeni neznanki pa, kar zadeva prvoligaško konkurenco, predstavljata Primorje in Nafta. Marsikaj se je glede na prejšnjo sezono spremenilo zlasti v Lendavi. Kakšne so za zdaj spremembe v prvoligaški deseterici? Preverite v tabeli.

Poletni prestopni rok pri klubih 1. SNL: