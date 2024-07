Navijačem Celja se lahko v začetku sezone, v kateri branijo naslov državnega prvaka, močno smeji. Izbranci Damirja Krznarja so v uvodnem evropskem nastopu v sredo napolnili mrežo estonskega prvaka Flore (5:0) in naredili pomemben korak k uresničitvi prvega cilja, dolge jeseni v Evropi, v četrtek pa so potrdili še prihod enega najboljših mladih nogometašev 1. SNL Jošta Piška. Prihaja iz Domžal, kot del dogovora pa se v mesto ob Kamniški Bistrici iz Celja seli Nino Milić.

Celjani krepijo igralski kader. To poletje so pripeljali že sedem novincev. Slavku Braliću, Ivanu Brniću, Matiji Kavčiču, Armandasu Kučysu, Jahnoahu Markelu in Lovru Štubljarju se je tako v knežjem mestu pridružil 22-letni zvezni igralec Jošt Pišek. V prejšnji sezoni je v dresu Domžal v 1. SNL prispeval devet zadetkov in pet asistenc, nastopa pa tudi za mlado izbrano vrsto do 21 let, s katero mu gre imenitno v kvalifikacijah za Euro 2025.

Jošt Pišek, dobrodošel v Celju! 👑🇸🇮



22-letni vezist, ki je v lanski sezoni za Domžale dosegel devet zadetkov in pet asistenc, je s klubom sklenil pogodbo do 30. 6. 2028. ✍️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/52JaKIfMe3 — NK Celje (@NKCelje) July 11, 2024

Svojo nogometno pot je začel v Domžalah, z rumeno družino pa igral tudi v mladinski ligi prvakov, kjer se je spektakularno vpisal med strelce proti Portu.

Pišek: Želim si napredovati

V prejšnji sezoni je v 1. SNL dosegel devet zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Nekaj časa sem moral počakati, da je bilo vse okoli prestopa končano, zdaj pa sem vesel, da sem končno tudi uradno v Celju. Tukaj sem si želel nadaljevati svojo kariero. V zadnjih treh sezonah sem vselej naredil korak naprej, naslednjega pa sem želel storiti v Sloveniji. Celje je ambiciozno okolje, ki se odlično razvija. Boj za naslov prvaka in igranje v Evropi sta bila pomembna dejavnika moje odločitve za Celje. Konkurenca za mesta je velika, a prav boj za igralne minute nogometaše dela boljše. Želim si napredovati in mislim, da je Celje prava sredina za to," Pišek ne skriva zadovoljstva po sklenitvi dogovora s slovenskimi prvaki.

Pogodbo je sklenil do konca junija 2028, v mesto ob Kamniški Bistrici pa se kot del dogovora seli branilec Nino Milić.

Kot del dogovora o prestopu Jošta Piška v Celje se v Domžale seli Nino Milić.



Nino, hvala za vse in srečno! pic.twitter.com/jx08OCVpY0 — NK Celje (@NKCelje) July 11, 2024

Celjane čaka nov izziv v torek, ko bodo na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov branili visoko prednost iz Estonije (5:0). Če bodo napredovali, jih v naslednjem krogu najverjetneje čaka spopad s slovaškim prvakom Slovan Bratislava, za omenjena dvoboja pa bi lahko kandidiral tudi Pišek.