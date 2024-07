"Dragan je v Karlsruheju v Nemčiji rojeni 23-letni napadalno usmerjeni vezist, ki je sicer stari znanec našega lendavskega občinstva. Preden je podpisal za Gorico, je namreč igral tudi za našo Nafto. Pred tem se je v Sloveniji dokazoval tudi pri Rudarju iz Velenja in v Brežicah, skupno pa je na slovenskih zelenicah doslej zbral 65 nastopov, na katerih se je med strelce vpisal 10-krat," so zapisali pri Nafti.

Pred njim so v Nafto prišli še Zoran Lesjak (ZTE), Haris Kadrić (Gorica), Luka Božičković (Sloga Doboj), Tom Kljun (Aluminij), Luka Dumančić (Solin), Darko Hrka (Gorica), Rok Pirtovšek (Rogaška), Amadej Marinič (Gorica), Szabolcs Szalay (ZTE) in Zsombor Senko (ZTE).

Po koncu prejšnje sezone pa so sledili tudi številni odhodi, me drugimi so odšli Stjepan Oštrek, Mitja Novinić, Toni Lun Bončina, Mihael Rebernik, Blaž Urh, Rok Erniša, Ervin Nemeth, Oliver Dinnyes, Matic Paljk, Josip Vuica, Žan Bešir, Žan Kumer in drugi.

Preberite še: