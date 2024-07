Slovenski prvoligaš Domžale je potrdil prestop mladega Luke Topalovića k Interju iz Milana. Italijanski prvak je za 18-letnika plačal "milijonsko odškodnino", so zapisali pri Domžalah. Povratnika v prvo nogometno ligo Primorje iz Ajdovščine ter Nafta 1903 iz Lendave še naprej dopolnjujeta kader za sezono v prvi ligi. Ajdovci so oznanili prihod brazilskega vezista Eliasa Tellesa, Lendavčani pa madžarskega vratarja Senka Zsomborja.

Luka Topalović je bil v Domžalah od avgusta 2020. V kadetski ligi je za Domžale na 40 tekmah dosegel 32 zadetkov, za mladince je odigral vsega tri tekme (1 gol), saj se je nemudoma preselil v člansko ekipo. V prvi ligi je debitiral 15. maja 2022. V dveh sezonah je pri 18 letih zbral že 51 nastopov in se med strelce vpisal trikrat. Topalović je tudi redni član mlajših reprezentančnih selekcij Slovenije. Bil je najboljši strelec Slovenije na evropskem prvenstvu do 17 let, v izbrani vrsti do 19 let pa je doslej zbral osem nastopov.

Matej Oražem je ponosen na delo domžalske nogometne šole. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Luka je v času v našem klubu pokazal in dokazal, da je iz pravega testa, da v prihodnosti postane izjemen igralec najvišjega kova. Prestop v klub, kot je Inter, to dokazuje tudi na mednarodnem prizorišču, jasno pa je, da ga čaka še ogromno dela, odrekanja in dokazovanja. Prepričan sem, da v kolikor bo svoj profesionalen odnos in mladostno razigranost, ki ga je krasila na in izven igrišča, pokazal tudi v novi sredini, bo tudi tam hitro uspešen," je dejal izvršni direktor Domžal Matej Oražem. Dodal je, da je takšen prestop za klub izjemno pomemben, "saj smo še enkrat dokazali, da smo sposobni proizvajati igralce za najboljše svetovne klube ter potencialne bodoče reprezentante, saj sem prepričan, da bo tudi Luka kmalu lahko pomagal članski reprezentanci, tako kot naša domžalska sedmerica na letošnjem EP v Nemčiji".

"Spet nam je uspel milijonski prestop, kar je za slovenske razmere velik uspeh, saj so redki klubi, ki se lahko pohvalijo s takšnim dosežkom, nam pa to uspeva na redni bazi. Res je, da bo potrebno s tem najprej sanirati slabše poslovanje preteklih dveh let," je še povedal Oražem.

Primorje pripeljalo okrepitev iz Brazilije

Ajdovci so potrdili, da bo zanje po novem igral 25-letni Elias Telles, ki se k njim seli iz kluba Avenida. Brazilec, ki je doslej igral le v brazilskih nižjih ligah, bo zaostril konkurenco na veznih položajih. Primorje so pred tem okrepili Andrej Bogićević (Masfout), Mirko Mutavčić (Domžale) in Žan Bešir (Nafta 1903). Odšli pa so Vuk Vuković, David Stanojević, Manuel Linussi, Anže Breščak, Miha Zavadlav in Nikola Grujić.

Nov vratar v Nafti

V Lendavi pa bo Zsombor zaostril vratarsko konkurenco. Kot so zapisali pri Nafti, je bil Senko Zsombor mladi reprezentančni vratar, ki je nogomet začel igrati v Zalaegerszegu, nato je odšel na akademijo Illes, čemur je sledilo skoraj štiriletno obdobje pri Juventusu. Nato se je vrnil na Madžarsko in igral za DVTK. Trenutno je član kluba ZTE in prihaja v Lendavo kot posojen vratar.

Pred njim so v Lendavo prišli še Zoran Lesjak (ZTE), Haris Kadrić (Gorica), Luka Božičković (Sloga Doboj), Tom Kljun (Aluminij), Luka Dumančić (Solin), Darko Hrka (Gorica), Rok Pirtovšek (Rogaška), Amadej Marinič (Gorica) in Szabolcs Szalay (ZTE). Klub pa so zapustili Stjepan Oštrek, Mitja Novinić, Toni Lun Bončina, Mihael Rebernik, Blaž Urh, Rok Erniša, Ervin Nemeth, Oliver Dinnyes, Matic Paljk, Josip Vuica, Žan Bešir, Žan Kumer in tudi drugi.