Državni prvaki v nogometu so pripeljali še eno okrepitev pred bližnjim začetkom prve lige in evropskih kvalifikacij. To je Hrvat Slavko Bralić. Bravo je prvič podpisal s portugalskim nogometašem, z Miguelom Rodriguesom. Še naprej aktivno kadrujejo tudi v Kopru.

Slavko Bralić je 31-letni osrednji branilec, ki je bil nazadnje član Osijeka. S klubom iz knežjega mesta pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26. Osrednji branilski položaj bo torej v Celju v sezoni 2024/25 še dodatno okrepljen. Davidu Zecu, Damjanu Vukliševiću in Klemnu Nemaniču se je pridružil Bralić, ki je za Osijek nastopal v dveh obdobjih. Prvič v sezonah 2013/14 in 2014/15, ko je v Slavonijo prišel iz Solina. Sledil je prestop v Široki Brijeg, za katerega je nastopal tri sezone in se v 2016/17 veseli pokalnega naslova Bosne in Hercegovine. Po letu dni pri azerbajdžanskem Neftčiju in grški Larisi se je znova vrnil bližje domu in podpisal za Vojvodino. V Srbiji se je drugič v karieri veselili pokalnega naslova. Julija 2021 se je vrnil v Osijek, vmes je - kot posojen igralec - branil barve Gorice.

Slavko Bralić, dobrodošel v Celju! 👑🇭🇷



Izkušeni osrednji branilec, ki je v lanski sezoni za Osijek nastopil na 28 obračunih, je s klubom sklenil pogodbo do 30.6.2026. ✍️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/RN71t5KDp4 — NK Celje (@NKCelje) July 4, 2024

Prvi Portugalec v vrstah Brava

Zanimivo okrepitev pa so našli v ljubljanskem Bravu. Pred začetkom nove sezone in prvo tekmo v kvalifikacijah za konferenčno ligo je obrambne vrste okrepil Miguel Rodrigues. Enaintridesetletni branilec je prvi portugalski nogometaš Brava. Pogodbo pa je podpisal do konca sezone 24/25 z možnostjo podaljšanja za še dodatno sezono.

Pred začetkom nove sezone in 1. tekmo v kvalifikacijah za Konferenčno ligo je obrambne vrste NK Bravo okrepil Miguel Rodrigues. 31-letni branilec je tudi 1. portugalski nogometaš NK Bravo, pogodbo pa je podpisal do konca sezone 24/25 z možnostjo podaljšanja za še dodatno sezono. pic.twitter.com/RqRbd99jG3 — NK Bravo (@NKBravo) July 4, 2024

"V klubu se počutim fantastično. Vsi so me takoj sprejeli in v kratkem času smo uspeli navezati pristne odnose. Izvedel sem, da sem prvi Portugalec, ki bo igral za Bravo, kar mi je v izjemno čast. Potrudil se bom, da bom s svojimi izkušnjami ekipi čim bolje pomagal pri uresničevanju ciljev," je ob podpisu pogodbe povedal Rodrigues, ki je doslej igral za Leirio, Nacional, grški Panetolikos, Rio Ave, Satarem in Oliv. Hospital. V najmočnejši portugalski ligi je nastopil 68-krat, zaigral pa je tudi za portugalsko reprezentanco do 21 leta. "Starost v nogometu ni pomembna. V prvi ligi lahko igraš z 19-imi leti, lahko pa tudi, tako kot Pepe ali Ronaldo, blestiš pri 41-ih ali 39-ih. Starost ni tako pomembna kot sama priprava, delo na treningih in zasledovanje športnih ambicij. Vselej moraš imeti cilj pred sabo in točno vedeti, kaj moraš zanj narediti."

Še dva novinca v Kopru

Še naprej aktivno kadrujejo tudi v Kopru. Dominik Kovačić je postal že peta poletna okrepitev primorskega prvoligaša. Tridesetletni Hrvat je zvestobo rumeno-modrim obljubil do konca sezone. Osrednji branilec je nazadnje igral pri madžarskemu prvoligašu Kisvarda. Ta četrtek je nato s Koprom podpisal še Brazilec z italijanskim potnim listom. Felipe Curcio igra na položaju levega bočnega branilca in je podpisal pogodbo do konca sezone. Je pa Klemen Hvalič po sporazumni prekinitvi zapustil Bonifiko.

V Kopru tudi Brazilec z italijanskim potnim listom. Felipe Curcio igra na položaju levega bočnega branilca in je podpisal pogodbo do konca sezone. #ForzaKoper pic.twitter.com/R0ae5IVNOd — FC Koper (@FCKoper) July 4, 2024

Zaniolo v novi sezoni za Atalanto

Italijanski nogometaš Nicolo Zaniolo bo v sezoni 2024/25 kot posojen igralec turškega Galatasaraya igral za Atalanto iz Bergama. Petindvajsetletnik je na milanski kliniki uspešno opravil zdravniški pregled, kar je bila zadnja ovira pred podpisom pogodbe za Atalanto, ki bo v novi sezoni nastopala v ligi prvakov.

Zasedba iz Bergama, kjer je dolgo časa igral tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, bo turški za eno leto igranja plačala 3,5 milijona evrov. Če se bo Atalanta po koncu sezone 2024/25 odločila za odkup njegove pogodbe, potem bo Galatasarayu plačala 16 milijonov evrov, v primeru, da bo Zaniolo igral več kot 60 odstotkov tekem, pa bo odškodnina narasla za 3,5 milijona evrov.

Zaniolo je imel v minulih dveh sezonah kar nekaj težav. Najprej je padel v nemilost nekdanjega trenerja Rome, razvpitega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha, potem pa je februarja lani prestopil v Galatasaray. Turški klub ga je v minuli sezoni posodil Aston Villi, maja pa si je še zlomil kost v levem stopalu in do konca sezone ni igral. Za angleški klub je v minuli sezoni na 25 tekmah dosegel dva gola.