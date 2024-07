Bradley M'Bondo nova okrepitev Maribora

Nogometni klub Maribor se je pred novo sezono okrepil z 22-letnim branilcem Bradleyem M'Bondojem. Nogometaš s francoskim potnim listom je s klubom iz Ljudskega vrta podpisal pogodbo do leta 2026 z možnostjo enoletnega podaljšanja.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj, saj so me vsi zelo lepo sprejeli. Verjamem, da je prihod v Maribor prava poteza. Z novim klubom želim osvojiti kar največ lovorik," je za klubsko spletno stran povedal M'Bondo. Dodal je še, da si želi, da bi skupaj s soigralci prišli čim dlje v evropskih pokalih in v letošnji sezoni vrnili naslov državnega prvaka v štajersko prestolnico.

"Potrebovali smo novo rešitev pri zapolnitvi vrzeli na štoperskih položajih. Bradley M'Bondo ima značilnosti, ki smo jih iskali. Je tehnično na ustrezni ravni, z zanimivo dinamiko v igri. Zelo sem vesel, da smo v prestopnem roku uspeli zadržati ogrodje ekipe, zato zdaj samo še dodajamo, kar si želimo dodati," je dejal športni direktor Marko Šuler.

Bienvenue Bradley!



Naslednji novinec v Ljudskem vrtu: 22-letni francoski nogometaš nova moč na štoperskih položajih. Bradley M'Bondo prihaja iz Niorta kot prost igralec s pogodbo do 2026, z možnostjo podaljšanja do 2027.



➡️ https://t.co/8GNaKjQC4y#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/LLrlTZKPmp — NK Maribor (@nkmaribor) July 2, 2024

Omenjeni nogometaš je bil večino svoje dosedanje kariere član Niorta, za katerega je igral v drugi in tretji francoski ligi. Vijoličastim se je pridružil kot prost igralec.

Mariborčani bodo državno prvenstvo začeli 20. julija, ko bodo v Ljudskem vrtu gostili Domžale. Še prej pa jih 11. in 18. julija čakata prva in povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti bolgarskemu Botevu iz Plovdiva.