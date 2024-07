Novi kadrovski premiki v Kopru, pa tudi v Bravu in Nafti

Kot so sporočili pri ljubljanskem klubu Bravu, je Victor Gidado podpisal novo pogodbo do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. "Vesel sem, da se moja pot pri Bravu nadaljuje. V spomladanskem delu sezone sem se veliko naučil in želim še bolj napredovati. Fantje so odlični, dobro se počutim in komaj čakam, da se sezona začne," je za spletno stran kluba dejal 19-letnik.

Victor Gidado ostaja v Ljubljani, v Šiški, v NK Bravo. 💛💙



Mladi vezist, ki si je lani hitro izboril mesto v začetni enajsterici, je podpisal novo pogodbo do konca sezone 24/25 z možnostjo podaljšanja za še dodatno sezono. pic.twitter.com/vyhCwHC7rR — NK Bravo (@NKBravo) July 1, 2024

Na Bonifiki pa bo od prihodnje sezone nastopal 22-letni vratar Luka Baš, ki je bil nazadnje član prvoligaša Radomelj. Kanarčki so z mladim vratarjem podpisali dveletno pogodbo. Baš, sicer nekdanji up Domžal, je prve članske korake storil v golu Ilirije, krstne prvoligaške minute pa je vknjižil kot vratar Radomelj. Dvaindvajsetletnik je v Prvi ligi Telemach zbral 23 nastopov, 18-krat je zaigral v minuli sezoni. So pa pri klubu iz obale sporočili tudi štiri odhode. Po izteku pogodbe Koper zapuščajo Bede Amarachi Osuji, Franjo Prce, Karlo Bručić in Tim Kruljac.

Luka Baš je igralec Kopra! 22-letni vratar, nazadnje član prvoligaša NK Radomlje, je podpisal dveletno pogodbo. #ForzaKoper pic.twitter.com/JspkbRnVcQ — FC Koper (@FCKoper) July 1, 2024

Okrepil se je tudi novo pečeni prvoligaš iz Lendave. Nafta je v svoje vrste zvabila osmega novinca to poletje, iz Gorice je prišel Amadej Marinič. Levi bočni branilec, tudi nekdanji član Brd, je lani v dresu Gorice zbral 27 nastopov in vpisal sedem podaj.

Weghorst se vrača na Otok

Wout Weghorst Foto: Guliverimage Nizozemski reprezentant Wout Weghorst se po enoletnem igranju za nemško prvoligaško ekipo Hoffenheim vrača v angleški Burnley, ki je v pretekli sezoni izpadel iz premier lige. Kar 197 centimetrov visoki napadalec ima pogodbo z Burnleyjem sklenjeno do leta 2025. V zadnjih treh sezonah je bil na posoji pri turškem Bešiktašu, angleškem Manchester Unitedu in Hoffenheimu, za kogar je v pretekli sezoni na 28 tekmah dosegel sedem golov.

Weghorst je trenutno na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Na uvodni tekmi skupinskega dela proti Poljski je dosegel zmagoviti gol za Nizozemsko, ki se bo v torek ob 18. uri v Münchnu v osmini finala pomerila z Romunijo.

Aston Villa in Juventus sklenila nov posel

Potem ko je Aston Villa torinskemu Juventusu v nedeljo prodala brazilskega reprezentanta Douglasa Luiza, sta kluba sklenila še en posel. Iz Torina se bosta v Birmingham preselila mlada nogometaša, 20-letni angleški napadalec Samuel Iling-Junior in tri leta starejši argentinski zvezni igralec Enzo Barrenechea.

Oba skupaj bosta Angleže zaenkrat stala 22 milijonov evrov, Anglež 14, Argentinec pa osem, oba pa bosta v obliki raznih bonusov svojemu nekdanjemu klubu lahko zagotovila dodatne tri milijone evrov. V Londonu rojeni Samuel Iling-Junior je član angleške selekcije do 21 let, svojo nogometno pot pa je začel v Chelseajevi akademiji. Barrenechea je v Juventus prestopil iz švicarskega Siona.

Villa, ki bo v novi sezoni igrala v ligi prvakov, je poleti poleg Luiza že prodala Tima Iroegbunama Evertonu in Omarija Kellymana Chelseaju.