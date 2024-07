Sanjski evropski začetek Celjanov!

Evropska klubska sezona 2024/25 se je začela s tekmami prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenski prvak Celje je za uvod v Talinu gostoval pri tamkajšnji Flori in zmagal s kar 5:0 (3:0), ob tem bi bila zmaga še višja, a je Aljoša Matko zgrešil strel z bele pike. Povratna tekma bo na sporedu 16. julija v Celju. V prvem krogu se bodo predstavili tudi trije slovenski legionarji, ki branijo barve prvakov Bosne in Hercegovine, Latvije ter Slovaške.

Flora : Celje 0:5 (0:3) Stadion Lilleküla, gledalcev 2000, sodniki: Muniz Ruiz, Sanchez Rojo in Blanco Rodriguez (vsi Španija).

Strelci: 0:1 Matko (7.), 0:2 Vuklišević (10.), 0:3 Zabukovnik (45.), 0:4 Aarons (71.), 0:5 Svetlin (90.). Flora: Grünvald, Veering, Töugjas, Vaher, Hussar, Kuraksin (od 66. Röivassepp), Kreida, Soomets (od 86. Cekredzi), Zenjov (od 75. Varjund), Alliku, Lepik.

Celje: Rozman, Krefl, Zec, Vuklišević, Karničnik (od 74. Kouter), Bobičanec (od 70. Kvesić), Zabukovnik, Svetlin, Menalo (od 74. Popović), Matko (od 70. Aarons), Kučys (od 83. Edmilson). Rumena kartona: Töugjas; Zabukovnik.

Rdeči karton: /.

To je uvodno dejanje kvalifikacij za ligo prvakov, ki v tej sezoni prinaša kopico novosti. Namesto skupinskega dela bo zaživel ligaški del s kar 36 klubi. Sedem si jih bo skušalo izboriti nastop v kvalifikacijah, med njimi tudi Celje.

Celjani imenitno odprli tekmo, nato odjeknila petarda

Izbranci Damirja Krznarja, nedavno se je pripravam priključil tudi slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki se je izkazal na letošnjem Euru v Nemčiji, bodo skušali v prvem krogu preskočiti estonsko oviro. Začeli so odločno in imenitno, saj so na prvi tekmi zmagali s kar 5:0, ob tem so od začetka kazali, da so bistveno boljša zasedba, že v prvem polčasu trikrat zadeli ob številnih priložnostih ter upravičili tudi dejstvo, da so približno trikrat vrednejša ekipa. Flora Tallinn je za razliko od slovenskega prvaka Celja že dolgo v tekmovalnem procesu, saj v Estoniji poteka sezona v enem koledarskem letu in se igra tudi čez poletje. Tudi zdaj, ko v Nemčiji vzporedno poteka evropsko prvenstvo.

Celjani so sanjsko odprli srečanje v Estoniji, saj je že v sedmi minuti za 1:0 po podaji Aljaža Krefla zadel Aljoša Matko. Malce pred tem se je v imenitni priložnosti znašel tudi Armandas Kucys, ki je sprožil v levi spodnji kot, a je bil vratar gostiteljev na mestu. Za še večje veselje pa je le tri minute kasneje z golom za 2:0 poskrbel še Damjan Vuklišević.

Damjan Vuklišević je povišal na 2:0. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 21. minuti so imeli Celjani priložnost še za višje vodstvo, saj nogometaš Flore Andreas Vaher storil prekršek nad Luko Menalom za najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel Matko, ki pa je zatresel prečko. A slovenski prvaki so v prvem polčasu še enkrat zadeli, že v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa je s približno 15 metrov pod prečko zadel Mark Zabukovnik.

Tu se gostje niso ustavili, na 4:0 je v 71. minuti povišal še Rolando Aarons. Tamar Svetlin je bil v 85. minuti manj natančen, tako da je še ena od res številnih priložnosti splavala po vodi, je pa isti igralec poskrbel za 5:0 v 90. minuti, ko je bil uspešen iz bližine.

Celjani v 2. krogu proti Bajriću in ekipi?

Aleks Pihler se je poleti iz Maribora preselil v BiH. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če bi želeli Celjani zaigrati v ligi prvakov in s tem pridobiti več kot 23 milijonov evrov denarne nagrade, ki jo podeljuje Uefa, bi morali v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire zapored. Najprej Floro iz Estonije, nato pa v drugem krogu boljšega iz obračuna med prvakoma Slovaške in Severne Makedonije, Slovanom in Strugo. Za moštvo iz Bratislave, s katerim se je lani v skupinskem delu konferenčne lige merila ljubljanska Olimpija, vsak klub je zmagal v gosteh, igra tudi občasni slovenski reprezentant Kenan Bajrić.

Ni edini slovenski legionar, ki ga ta teden čakajo nastopi v kvalifikacijah za ligo prvakov. V sredo se bosta predstavila tudi branilec latvijskega RFS Žiga Lipušček in novopečeni član prvaka BiH, Borca iz Banja Luke, Aleks Pihler.

Povratne tekme prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo odigrane prihodnji teden, Celjani bodo pričakali Floro na stadionu Z'dežele v torek, 16. julija.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog (prve tekme):

Torek, 9. julij:

Sreda, 10. julij: