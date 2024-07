Šimundža: Usoda je tako hotela, a to ne spremeni naše želje

"Smo še bolj povezani, še boljši. Upam, da se bo to pokazalo tudi na tekmah," po zaključku pripravljalnega obdobja, nekaj dni so skupaj preživeli v Moravskih toplicah, pove branilec NK Maribor Sven Šoštarič Karić. Vijoličasti v četrtek v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo začenjajo novo klubsko sezono. Nasprotnik je bolgarski Botev iz Plovdiva. "Usoda je hotela, da se po določenem času vračam v Bolgarijo," je na torkovi novinarski konferenci dejal trener Ante Šimundža.

Ante Šimundža Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Evropsko nogometno prvenstvo se še ni končalo, pa se je za slovenske klube nova sezona že začela. Prvaki Celjani kvalifikacije za ligo prvakov začenjajo v sredo, v četrtek pa evropsko sezono začenjata Bravo in Maribor. Bravo igra prvi krog kvalifikacij za konferenčno ligo (Olimpija bo tekmovanje začela v drugem krogu), Maribor pa prvi krog za evropsko ligo. Nasprotnik vijoličastih bo Botev iz Plovdiva. Pred sredinim letom v Bolgarijo so v Ljudskem vrtu strnili misli o uspešno opravljenih pripravah in zahtevnemu nasprotniku.

Trener Ante Šimundža seveda pozna bolgarski nogomet in bolgarske klube, saj je bil trener Ludogorca. "Botev se je od časov mojega delovanja v tamkajšnjem nogometu precej spremenil, zamenjali so trenerja in več kot polovico ekipe. Toda miselnost kluba je ostala enaka. Gre za zahtevnega nasprotnika, klub je z novim stadionom dobil tudi novo energijo. Želijo biti tekmovalni, so zelo pragmatični, kar so tudi pokazali v pokalnem tekmovanju, ko so v polfinalu izločili CSKA in potem v finalu premagali Ludogorec. Botev bo zahteven nasprotnik za uvod v evropsko tekmovanje, toda tudi mi imamo svoje adute in upam, da bomo v dveh tekmah boljši."

"Jojo je vedno dobro razpoložen"

Josip Iličić Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Šimundžo veseli, da med pripravami ni bilo večjih težav s poškodbami. Po daljši odsotnosti se vrača Gregor Sikošek. Manjka mu igralnih minut, pravi trener. Skrbi jih le za Blaža Vrhovca, ki ima kronične težave s kolkom in nekaj časa ekipi ne bo na voljo. Po izpadu Slovenije na Euru 2024 se je Mariboru priključil tudi Josip Iličić. "Jojo je vedno dobro razpoložen, to je že stalnica, odkar sem tukaj. Ves čas smo bili v stikih, kar je povsem razumljivo. V reprezentanci se je dobro treniralo, dobil je pet prostih dni za krajši počitek, vmes opravil zdravniški pregled in na prvem treningu že opravil vse aktivnosti"

Zadnja novinca v ekipi Karol Borys in Bradley M’Bondo glede na naslednje trenerjeve besede na začetku večje vloge še ne bosta imela: "Karol kaže pozitivne zadeve, a je z nami kratek čas in težko podamo konkretnejše ocene. Ko bodo prišle uradne tekme, bo zgodba drugačna. Star je 17 let, mora se zavedati, da je članski nogomet nekaj povsem drugega kot mladinski. Zato je pomembno, da mladi fantje najprej občutijo režim skozi treninge in pripravljalne tekme, da lažje potem odgovorijo na zahteve članskega nogometa. Vsekakor pa Karol kaže potencial, ki se lahko razvije v pozitivno smer. Tudi Bradley je z nami kratek čas, nismo ga pripeljali na slepo, ampak po opazovanju. Vemo, kaj lahko pričakujemo od njega, je pa trenutno fizično na nižji ravni kot preostali, kar je razumljivo. Obdobje prilagajanja se skrajšuje in na treningih že kaže popolnoma drugačno podobo kot prvi dan."