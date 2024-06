Nogometnemu klubu Maribor se bo v ponedeljek pridružil Karol Borys, nadarjeni poljski zvezni igralec, ki je v minuli zimi odšel iz Slaska k Westerloju, zdaj pa se bo iz Belgije preselil v Maribor. Igral bo kot posojen igralec do konca sezone 2024/25, so sporočili Mariborčani.

"Dogovorili smo se za enoletno posojo, ki pa ni klasična, ampak z realno možnostjo nadaljnjega skupnega sodelovanja. Gre za izjemno nadarjenega igralca, ki kljub svoji mladosti ni ostal neopažen in je že opravil donosen prestop v višini dveh milijonov evrov. S Karolom Borysom smo dobili tisto dodatno mero kreativnosti v zvezni vrsti, ki smo jo potrebovali," je kadrovsko potezo pojasnil športni direktor Maribora Marko Šuler.

"Vemo, da se Josip Iličić pozno vrača z evropskega prvenstva, zanj ni pravega nadomestila in smo morali poiskati novo rešitev. Karol je igralec, ki se odlikuje s hitrostjo, dinamičnostjo, tehnično dovršenostjo. Je velik potencial, najbolj pomembno pa je, da tudi on vidi velik izziv v naši skupni zgodbi in si je želel priti v Maribor. Je prva nova okrepitev, zdaj pa gremo naprej," je dodal Šuler.

Karol Borys velja za prihodnost poljskega nogometa, kljub mladosti, 18 let bo dopolnil 28. septembra, pa želi postati sedanjost mariborskega projekta. Obetavni 17-letnik je po nastopih za mlajše poljske selekcije že dobil priložnost tudi v reprezentanci do 21 let in se je med debitantskim nastopom takoj vpisal med strelce.