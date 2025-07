Razkrit Putinov smrtonosni izračun: mu bo uspelo?

Ruska vojska je želela to poletje začeti odločilno ofenzivo. Toda vojaki se soočajo z resnimi težavami. Rusi so zavzeli več vasi, kar je moral priznati celo ukrajinski generalštab. Vprašanje pa je, ali so stroški in koristi sorazmerni?

Neodvisni ruski vojaški analitik Ian Matvejev ne pričakuje, da bo ruska ofenziva privedla do večjega preboja. Ruska vojska ni sposobna izvajati kompleksnih operacij v Ukrajini, je povedal za Washington Post. Razlogi za to vključujejo nezadostne obveščevalne podatke, pomanjkanje oborožitve in korupcijo.

"Menjava mrtvih za ozemlje"

Taktika množičnega napada je edino, česar je ruska vojska trenutno sposobna, trdi Matvejev. "To je popolnoma nehumano, ker dejansko menja mrtve ljudi za ozemeljske pridobitve." To je zato, ker ima ruska vojska trenutno veliko vojakov – vendar ti niso bili ustrezno usposobljeni.

Vtisi, ki jih opisuje Matvejev, dopolnjujejo sliko, ki so jo naslikali ruski vojaški blogerji in medijska poročila. Slika, ki prikazuje problematično vojaško kulturo, v kateri generali dajejo lažne trditve o zasedenih lokacijah, pošiljajo vojake v "mesoreznico" brez možnosti preživetja, logistične težave na fronti pa vodijo do smrti ranjenih vojakov, piše nemški medij Tagesspiegel.

Vse manj denarja za vojake

Druga težava, glede na poročilo, je financiranje oborožitve, čeprav šef ruski predsednik Vladimir Putin 40 odstotkov svojega proračuna porabi za vojno in varnost.

Vojaki na fronti so za Washington Post povedali, da se zanašajo na spletne donacije, da bi med drugim dobili drone, neprebojne jopiče, mobilne telefone, vozila in opremo za prvo pomoč.

Začarani Putinov krog?

To je problematično, ker ruski donatorji zagotavljajo vedno manj denarja, zaradi česar so vojaki v vse večjih težavah. Posledica je nizka morala in dezerterstva. Ali v skrajnih primerih čezmerno uživanje alkohola in drog. Začaran krog, iz katerega lahko Putin pobegne le z novimi naborniki, še piše Tagesspiegel.