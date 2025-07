Kam se je na enodnevni izlet odpravila znana slovenska družina?

Ob pripekajočem soncu, ki nas greje tudi v senci, postane želja po pobegu v naravo – tja, kjer lahko vdihnemo vsaj malo naravno ohlajenega zraka – še toliko večja. Kam se torej odpraviti v teh vročih dneh, še posebej če imate doma razigrane otroke, ki si želijo gibanja, raziskovanja in sproščene igre? Za idejo smo povprašali družino, ki jo mnogi Slovenci že dobro poznajo s spleta – družino Marolt. Na Instagramu in blogu Ljubki nesmisel redno delijo svoje iskrene družinske trenutke, tokrat pa so se na enodnevni izlet podali v Arboretum Volčji Potok. Mi pa z njimi, da preverimo, ali je to res tista destinacija, kjer se otroci zdivjajo, starši zadihajo, vsi skupaj pa odidejo domov z nasmehom: " Mmm, to je bilo dobro. " Da, tudi najedli smo se.

Z družino Marolt na dnevne izlete po Sloveniji Foto: Liam Toni Šironjič Vsi vemo, kako prijetni so dnevi, preživeti z družino v naravi – še posebej takrat, ko je načrt preprost, otroci zadovoljni in pot dovolj kratka, da še pred večerom vsi uživamo doma na kavču. Prav takšne enodnevne izlete po Sloveniji bomo v prihodnjih mesecih raziskovali skupaj z družino Marolt. Jure in Tjaša Marolt, ki ju mnogi poznate s profila @jure.marolt in bloga Ljubki nesmisel, kjer iskreno in z veliko topline delita drobce družinskega vsakdana, se bosta v prihodnjih mesecih z otroki – Višnjo, Zarjo in Vorancem – in ekipo Siol.net odpravila na kratke izlete po Sloveniji. V vsakem izletu bomo odkrivali, kaj najbolj navduši otroke, katere lokacije ponujajo največ naravne sence in brezskrbne igre ter kje starši najdejo trenutek zase. In ker je vsak izlet še lepši z okusnim obrokom, ne gre spregledati priročnih postankov, ki jih na poti ponujajo restavracije McDonald's – kamorkoli se v Sloveniji odpravite, so vedno blizu, ko jih potrebujete.

Pred potjo poskrbite za dober zajtrk. Foto: Liam Toni Šironjič

Kaj ne pozabiti doma, ko se odpravljate na družinski izlet

Dan z družino se začne že doma – in čeprav je želja po sproščenem izletu velika, je vsem staršem jasno, da brez dobre priprave hitro nastopi mini kaos. Še posebej v poletnih dneh, ko lahko vročina in utrujenost hitro znižata prag potrpežljivosti tako pri otrocih kot pri starših.

Zato smo tudi z družino Marolt dan začeli pri njih doma na Dolenjskem – in to pri osnovah: kaj vzeti s seboj na enodnevni izlet, da bo potekal čim bolj gladko? Tukaj je nekaj preverjenih osnov, ki jih ne gre pozabiti:

Dovolj tekočine za vse – po možnosti v steklenicah, ki dobro tesnijo in jih otroci lahko sami uporabljajo.

– po možnosti v steklenicah, ki dobro tesnijo in jih otroci lahko sami uporabljajo. Kape ali klobuki – obvezna zaščita pred soncem, še posebej v času, ko je sonce najmočnejše.

– obvezna zaščita pred soncem, še posebej v času, ko je sonce najmočnejše. Sončna krema in sončna očala – zaščita pred soncem naj bo pri roki ves dan, tudi v senci.

– zaščita pred soncem naj bo pri roki ves dan, tudi v senci. Rezervna oblačila – en komplet za vsakega otroka ne zavzame veliko prostora, a lahko reši dan.

– en komplet za vsakega otroka ne zavzame veliko prostora, a lahko reši dan. Lahki prigrizki – sadje, oreščki, riževi vaflji … nekaj, kar nas drži pokonci do kosila brez hladilnika.

– sadje, oreščki, riževi vaflji … nekaj, kar nas drži pokonci do kosila brez hladilnika. Robčki, vrečke in mini komplet prve pomoči – ker se starši vedno pripravimo tudi na tisto, česar si ne želimo, a nas vseeno kdaj ujame.

– ker se starši vedno pripravimo tudi na tisto, česar si ne želimo, a nas vseeno kdaj ujame. Odeja ali podloga za sedenje – idealna za trenutke počitka, piknik v senci ali krajši oddih med igro.

Zdrav prigrizek naj bo vedno z vami, doma in na poti. Foto: Liam Toni Šironjič

Dobra priprava pomeni manj prekinitev, manj sitnosti in več tistega, zaradi česar smo šli sploh ven: raziskovanja, igre in časa skupaj.

Senca, cvetje in prostor za razigrano divjanje

Ko se odpravljamo na poletni izlet z otroki, iščemo destinacijo, ki je hkrati lepa, varna, dostopna in predvsem – hladna. Arboretum Volčji Potok ponuja prav to: naravno senco pod krošnjami starih dreves, obilo prostora za tek in raziskovanje ter čudovito urejene poti, primerne tudi za najmlajše raziskovalce.

Za družino Marolt je bil Volčji Potok jasna izbira. S svojim razkošjem rastlinja, mirnimi kotički, majhnimi jezerci in urejenimi travniki nudi idealno kuliso za sproščen družinski dan. Otroci lahko svobodno raziskujejo, tekajo po labirintih, se igrajo, skrivajo med drevesi, starši pa najdejo svoj mir med cvetjem, na klopci v senci ali preprosto ob opazovanju otroške igre.

V vročih poletnih dneh še kako prija senca, ki vam nudi tudi zaščito pred škodljivi sončnimi žarki. Foto: Liam Toni Šironjič

Volčji Potok ponuja tudi dovolj raznolikosti, da izlet ostane zanimiv od začetka do konca: sprehodi, opazovanje narave, krajši postanki na igralih in seveda trenutki, ko preprosto posedimo na travniku in zadihamo.

Ko narava vzame vajeti – in starši zadihajo

Ena od največjih prednosti Arboretuma Volčji Potok je ta, da otrokom ni treba posebej razlagati, kaj naj počnejo – prostor jih kar sam povabi v gibanje. Ko stopijo skozi vhod in jih objame zelenje, pot pod nogami in šelestenje krošenj nad glavo, postane jasno, da tukaj narava vodi tempo.

Razigrano tekanje in veselja na otroških obrazih - v Arboretumu Volčji potok je to zagotovljeno. Foto: Liam Toni Šironjič

Višnja, Zarja in Voranc so takoj stekli v raziskovanje med potkami, drevoredi in obokanimi zelenimi prehodi, ki spominjajo na skrivnostne vrtove. Sprehodili so se mimo cvetočih nasadov, občudovali raznolike oblike dreves in si vzeli čas tudi za drobne detajle: kako voda žubori ob robu poti, kako se listi premikajo v vetru in kako zanimiv je lahko vsak kamenček, če ga pogledaš skozi otroške oči.

To je tisti del izleta, ko odrasli zadihamo, ker vidimo, da otrokom ni dolgčas, ker ni ekrana, ki bi jih preusmerjal, in ker nas narava nežno prisili, da se umirimo. In to je pravzaprav največja vrednost takšnega izleta.

Foto: Liam Toni Šironjič

Igrala, odeja in nekaj trenutkov čiste sproščenosti

Ko otroci izkoristijo prve kilometre poti za tek, raziskovanje in opazovanje narave, pride čas za postanek, tisti, ki ga otroci prepoznajo po igralih, starši pa po klopci v senci ali razgrnjeni odeji na travniku.

Foto: Liam Toni Šironjič

V Arboretumu Volčji Potok je otroški kotiček z igrali ravno prav oddaljen, da se do njega pride mimogrede, in ravno prav velik, da zadovolji različne želje: gugalnice za najmlajše, plezalne konstrukcije za bolj pogumne in dovolj prostora za igro vlog, skrivalnice ali ustvarjanje čisto svojih pravil igre. Višnja, Zarja in Voranc so bili v hipu v svojem svetu, vsak po svoje.

Medtem sta si Jure in Tjaša privoščila nekaj minut zase, s pogledom na otroke, pijačo v roki in občutkom, da so ti trenutki tisti, zaradi katerih se ves trud s pakiranjem in organizacijo izplača. Včasih so dovolj že senca, mir in pogled na nasmejane otroke, da si rečeš: to je to.

Kosilo na poti? Naj bo hitro, okusno in zabavno.

McDonald's v Domžalah - kamorkoli vas vodi pot, restavracije McDonald's so vedno na dosegu roke. Foto: Liam Toni Šironjič

Ko se ure na izletu zavrtijo proti popoldnevu, se tudi pri najmočnejših raziskovalcih pojavi prva utrujenost in z njo lakota. Starši dobro poznamo tisti trenutek, ko se zdi, da se celoten dan lahko zlomi na enem vprašanju: "Kje bomo jedli?"

Zato je pametno vnaprej razmisliti, kje boste z družino naredili postanek za kosilo ali malico. Ena od preverjenih rešitev, ki navduši tako otroke kot odrasle, so restavracije McDonald's, ki jih po Sloveniji res ni težko najti. Kamorkoli se odpravite, je ena skoraj vedno na dosegu – in ravno to je olajšalo odločitev tudi družini Marolt.

Po doživetju v Arboretumu so se zapeljali do najbližje restavracije McDonald's v Domžalah in odločitev je bila, glede na otroške nasmehe, več kot pravilna. Brez čakanja, brez skrbi in enostavna izbira okusnih jedi in prostor, kjer so si lahko vsi skupaj vzeli trenutek oddiha.

Naročanje preko samopostrežnega zaslona - hitro in brez čakanja. Foto: Liam Toni Šironjič Ko pride čas za obrok, si starši želimo predvsem eno: da je izbira hitra, enostavna in zabavna. McDonald’s zato ponuja rešitve, ki olajšajo naročanje – ne glede na to, ali ste že v restavraciji ali šele na poti. V večini restavracij McDonald's po Sloveniji so danes na voljo samopostrežni kioski, ki omogočajo hitro, pregledno in enostavno naročanje. Na zaslonu lahko brez pritiska v miru izberete obrok, ga prilagodite po želji in naročite, ne da bi čakali v vrsti. Otroci radi raziskujejo ponudbo Happy Meala, odrasli pa cenijo možnost, da stvari uredijo učinkovito in brez zapletov. Zaslon je intuitiven in enostaven za uporabo – odličen za vse, ki si želijo hiter obrok, brez hitenja.

Z aplikacijo McDonald's naročilo potrdite preko QR kode. Foto: Liam Toni Šironjič

Družina Marolt se je odločila še za korak bolj digitalno različico naročanja kosila v McDonald’su. Uporabili so kar mobilno aplikacijo McDonald's. Že na poti so izbrali restavracijo v Domžalah in si pregledali ponudbo v aplikaciji.

Tako so se v restavraciji izognili dodatnemu usklajevanju, kaj bo kdo jedel, saj so se to dogovorili že v naprej. Popolna rešitev za vse, ki radi načrtujejo vnaprej, in še bolj za vse, ki potujejo z otroki.

Nasmejani obrazi, polni trebuščki in miren zaključek dneva

Ko se je družina Marolt usedla za mizo v McDonald'su, je bil to tisti trenutek, ko se tempo dneva ustavi. Otroci – Višnja, Zarja in Voranc – so z navdušenjem prejeli svoje obroke, do sitega pa sta se najedla tudi starša.

Polni trebuščki - garancija uspešnega izleta. Foto: Liam Toni Šironjič

Po vsem tekanju, smehu in raziskovanju je skupna miza v restavraciji McDonald’s prinesla tisto, kar si na izletu vsi želimo: kratek odmor, veselje in občutek, da je dan res uspel. Ko so vstali od mize, je bilo veselje na obrazih dovolj povedno: siti, zadovoljni in polni vtisov. In prav to je tisto, kar naredi izlet popoln.