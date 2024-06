NŠ Mura, za katero sta pred leti igrala tudi Erik Janža in Žan Karničnik, ki v teh dneh navdušujeta na evropskem prvenstvu v Nemčiji, je vstopila v novo obdobje. S pomočjo vložka novega strateškega partnerja iz ZDA se želi vrniti na mesta, ki vodijo v Evropo. Skupaj s prvo okrepitvijo Markom Strajnarjem so varovanci trenerja Tončija Žlogarja odleteli v Detroit, kjer bodo trenirali v enem največjih pripravljalnih baz v ZDA.

Pred tremi leti prvaki, zadnjo sezono samo šesti v prvi ligi. Mura se želi vrnitvi vsaj na evropska mesta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V novo sezono državnega nogometnega prvenstva še dve od ekip, ki se spogledujeta z najvišjimi mesti, vstopata s tujim strateškim partnerjem oziroma vlagateljem. Po Olimpiji in Celju sta ga dobila še Maribor in Mura. Turškega podjetnika Acuna Ilicalija, ki bo vlagal v Maribor, smo že videli v Ljudskem vrtu, skoraj neopazno pa so se v zadnjih dveh tednih zgodili pomembni premiki na Fazaneriji. Pa so morda še bolj zanimivi, saj je članska ekipa NŠ Mura ta teden odpotovala na priprave v Detroit v ZDA. Da se slovenski klubi poleti odpravljajo prek luže, je bilo doslej nepredstavljivo.

Nov strateški partner NŠ Mura je pred tednom dni postal ameriški poslovnež George Juncaj, ki je lani v slovenskem nogometu že sodeloval z Novo Gorico, sicer pa ima v ZDA v lasti klub Michigan Stars, ki nastopa v eni od tamkajšnjih nižjih lig. Finančnih podrobnosti sodelovanja niso razkrili. Predsednik kluba je ostal Robert Kuzmič. Do zamenjave je prišlo na položaju športnega direktorja. Poslovil se je nekdanji reprezentant Robert Koren. To vlogo bo poslej opravljal Agron Šalja, ki je z novim partnerjem postal generalni direktor kluba. Tudi on je nekdanji nogometaš, ki je v zadnjih letih krajši čas opravljal tudi naloge glavnega trenerja v Celju, Gorici in Krki, več pa je v svoji trenerski karieri delal z mladimi.

V ponedeljek odleteli v ZDA

Anton Žlogar je pozimi prevzel člansko ekipo Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Trener članov Mure ostaja še en nekdanji reprezentant Anton Žlogar, ki je ekipo prevzel konec februarja, ko se je še borila za obstanek v prvi ligi. Prvenstvo so črno-beli nato končali na šestem mestu, deset točk pred devetimi Radomljami, a kar 36 točk za prvaki iz Celja. Pa je bila Mura pred tremi leti še državni prvak. Z novim vlagateljem se želijo vrniti vsaj na evropsko pot, je pred dnevi dejal Kuzmič. Žlogar in njegovi varovanci, med njimi tudi prva okrepitev Mark Strajnar, so v ponedeljek odleteli prek Istanbula v Detroit, kjer bodo do naslednje srede trenirali v modernem pripravljalnem kompleksu Michigan Stars Sports Center in odigrali tudi eno pripravljalno tekmo. Novo slovensko nogometno prvenstvo se začne v drugi polovici julija, točni datumi in pari še niso znani.

Žiga Kous Foto: Blaž Weindorfer/Sportida To bo tretji teden priprav črno-belih, s še dodatnim ciljem. "Več bo skupnega druženja, kar je dobrodošlo. Vsako tako druženje je povezovanje ekipe. Povečujemo intenzivnost dela in nadaljujemo naprej s taktičnimi zamislimi, ki jih imamo. Odigrali smo vsaj eno tekmo, želimo si dve," je pred odhodom dejal trener Žlogar, kapetan Žiga Kous pa dejal: "Imamo en velik privilegij, da gremo v Ameriko na priprave. Dobro je, da se umaknemo iz domačega okolja, da se vsi skupaj spet povežemo. Direktor nam je že malo povedal, kam gremo in se vsi skupaj tega že veselimo."

Michigan Stars Sports Center velja za enega izmed največjih športnih centrov v Združenih državah Amerike. Športni kompleks v Michiganu ima 26 zunanjih igrišč, nedolgo nazaj so uredili tudi povsem novo igrišče, ki je služilo za prijateljske tekme ekipe Michigan Stars FC. Na voljo pa niso le zunanja igrišča, ampak tudi notranja, kjer najdemo pokrito nogometno igrišče, igrišča za odbojko in igrišča, ki se uporabljajo tudi za futsal in lacrosse.

Pred dvema tednoma so priprave Mure na novo sezono začeli: Vid Šumenjak, Klemen Mihelak, Florijan Raduha, Borna Proleta, Tilen Ščernjavič, Žiga Kous, Kai Cipot, Klemen Pucko, Aljaž Antolin, Nikola Jovićević, Luka Turudija, Sandi Nuhanović, Filippo Tripi, Almin Kurtović, Emir Saitoski, Matic Maruško, Amadej Maroša, Ivan Šarić, Niko Kasalo, Jaka Domjan, Niko Graj, Nal Lan Koren, Aljaž Strajnar, Alin Kumer Čelik, Žan Petrovič in Bine Anželj, po individualnem programu pa so trenirali Žan Trontelj, Robert Čakš, Timotej Brkić, Žiga Laci in Tarik Bagola. Naknadno se je ekipi pridružil Leard Sadriu, ki je imel reprezentančne obveznosti. Odtlej pa je že prišlo do nekaj kadrovskih premikov. Žan Trontelj, ki se je k Muri preselil julija lai in zbral 34 nastopov ter dosegel tudi dva zadetka in prispeval pet asistenc, je prestopil v ukrajinski FC Zorya Luhansk. Po sezoni in pol je odšel tudi Ivan Sarić. Na praznični torek pa so sporočili, da se je ekipi na posoji iz NK Maribor pridružil levi bočni branilec Mark Strajnar. V prejšnji sezoni je zbral 18 nastopov v vseh tekmovanjih, ob tem pa se podpisal pod gol in dve asistenci.