Domžale podpisale še enega vratarja, dva odhoda iz Olimpije

Spremljamo vse bolj pesto dogajanje na nogometni tržnici. Arjan Malić je iz Rieda prestopil k avstrijskemu prvaku Sturmu. Malić je z zasedbo iz Gradca podpisal dolgoročno pogodbo. Doma so v teh dneh najbolj aktivni na nogometni tržnici v Domžalah, po Ajdinu Mulaliću in Reneju Rantuši Lamprehtu ob Kamniški Bistrico prihaja tudi Rok Vodišek, ki bo zaostril konkurenco med vratnicama.

V Domžale se je pred nekaj dnevi vrnil Ajdin Mulalić, ki je zadnjo sezono igral za Željezničar iz Sarajeva in Rogaško, zdaj pa iz kluba ob Kamniški Bistrici sporočajo, da so podpisali še enega vratarja Roka Vodiška. Ta se je pred leti proslavil v ljubljanski Olimpiji, z njo osvojil državni naslov in odšel v tujino. Tudi on je bil nazadnje član Rogaške, ki je ostala brez licence za prvo ligo. "Prvi občutki ob podpisu so odlični. Vesel sem, da so mi v Domžalah ponudili priložnost za dokazovanje. Prepričan sem, da bomo skupaj spisali lepo zgodbo. Novi soigralci so me sprejeli odlično, prepričan sem, da ne bo nobenih težav in da bomo lahko skupaj dobro sodelovali. S svojo igro si želim čimbolj pomagati ekipi do dobrih rezultatov in da uresničimo zastavljene cilje," je ob podpisu pogodbe dejal Vodišek.

Izvršni direktor kluba Matej Oražem je odločitev za Vodiška pojasnil z naslednjimi besedami: "Na mestu vratarja smo želeli imeti zelo močno konkurenco, zato smo se poleg Ajdina odločili še za enega uveljavljenega vratarja, z izkušnjo igranja v tujini. Rok prihaja k nam po svež zagon, trdo delo in kot izzivalec za mesto prvega vratarja. Vsi skupaj si želimo, kar se da velikega napredka in močna konkurenca to zagotavlja, zato smo zelo zadovoljni z okrepitvami na tem igralnem mestu."

Dva odhoda iz Olimpije

Saar Fadida Foto: Nik Moder/Sportida Iz NK Olimpije so sporočili, da klub zapušča 26-letni vezist Saar Fadida, ki je v sezoni 2023/24 za zeleno-bele odigral 35 tekem, zadel trikrat in prispeval dve asistenci. Že v torek so oznanili odhod Ivana Posavca. Ta se poslavlja po 52 tekmah v zeleno-belem dresu. Svojo pot bo v zameno za odškodnino nadaljeval v HŠK Zrinjski Mostar. Že prejšnji teden pa je tudi Olimpija pripeljala nogometaša iz Rogaške, brazilskega vezista Thalissona Charlesa.

Olimpija je sicer ta teden dobila novega trenerja vratarjev. To naloga je prevzel Josip Škorić. Triinštiridesetletni nekdanji čuvaj mreže se je kot članski trener vratarjev z UEFA A licenco sprva mudil pri hrvaškem prvoligašu NK Slaven Belupo, nazadnje pa je deloval v Kazahstanu. Z novim trenerjem Victorjem Sanchezom je sicer klub iz Stožic začel priprave na novo sezono v nedeljo.

Arjan Malić se seli k Sturmu iz Gradca

Arjan Malić je iz Rieda prestopil k avstrijskemu prvaku Sturmu. Foto: Guliverimage Na Jesenicah rojeni Arjan Malić je po pisanju spletne strani graškega Sturma vso nogometno kariero preživel v Avstriji, a zastopal slovenske barve v izbranih vrstah do 18 in 19 let. Za to je od lanskega septembra zbral osem nastopov. Vsestranski branilec se bo takoj pridružil treningom članske ekipe Sturma, tekme pa bi lahko igral tudi za drugo ekipo avstrijskih prvakov, so dodali na spletni strani njegovega novega kluba.

"Sturm vidim kot popolno priložnost, da v mojem razvoju napravim korak naprej. Veselim se treningov pod vodstvom glavnega trenerja Christiana Ilzerja in dejstva, da bom lahko nosil črno-bel dres," je 18-letni branilec dejal za spletno stran Sturma. Malić je preteklo sezono v drugi avstrijski ligi za Ried zbral 29 nastopov ter prispeval en gol in dve podaji. V avstrijskem pokalu je odigral dve tekmi.