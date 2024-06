Celjani začeli priprave na novo sezono

Priprave na Skalni kleti je začelo 26 nogometašev, med katerimi ni bilo Rusa Jegorja Pruceva, ki se je vrnil v Crveno Zvezdo in nigerijskega napadalca Sundaya Adetunjija, ki je prav tako bil posojen s strani Čukaričkega. Manjkal je tudi branilec Žan Karničnik, ki ga s slovensko reprezentanco čaka nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Še tri do štiri igralce

Na današnji novinarski konferenci je celjski strateg Damir Krznar poudaril, da njegovo moštvo potrebuje še tri do štiri igralce, da bi bilo konkurenčno tako v domačem prvenstvu kot tudi v Evropi.

"Okrepitve morajo biti kvalitetnejše od večine igralcev, ki jih trenutno imamo v kadru. Takšne igralce je seveda težko najti, a trenutno smo v pogovorih s 15 igralci, med katerimi bomo v doglednem času izbrali tiste, ki si jih želimo," pravi Hrvat na klopi Celja. Ta ob tem konkretnih imen okrepitev ni želel razkriti.

Damir Krznar Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Strmijo k ubranitvi naslova

Glede ciljev za prihodnjo sezono je Krznar dejal, da mora aktualni prvak vselej stremeti k temu, da ubrani naslov, vendar se ob tem zaveda težavnosti naloge.

"V zadnjih štirih ali petih sezonah to ni uspelo nikomur, a se do konca želimo boriti za prvo mesto. Tudi v Evropi si želimo, da bi se uspeli prebiti v skupinski del kakšnega izmed tekmovanj, pri čemer bo zelo pomembna že prva tekma," je dejal Krznar.

Kvalifikacije za ligo prvakov: Seveda bi se radi izognili boljšim ekipam

Žreb prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bo na sporedu 18. junija. Celjani bi se med možnimi tekmeci zagotovo najraje izognili slovaškemu in bolgarskemu prvaku Slovanu iz Bratislave in Ludogorcu.

"Seveda bi se radi izognili boljšim ekipam, a nimamo vpliva na to, koga nam bo namenil žreb. Ne glede na to, kdo bo naš nasprotnik, moramo prikazati dobro igro, za katero se nadejamo, da nam bo prinesla napredovanje," je dejal kapetan moštva Denis Popović, ki se po bolezni vrača v ekipo.

Med možnimi tekmeci je tudi prvak Bosne in Hercegovine Borac iz Banja Luke, s katerim nameravajo Celjani 19. junija odigrati prijateljsko tekmo. "Sam bi si tekmo želel odigrati, a če bosanski klub ne bo zato, bomo njegovo odločitev spoštovali. Vsekakor pa bi rad poudaril, da so kvalifikacijske in pripravljalne tekme nekaj povsem drugega, saj na slednjih pridejo do izraza predvsem individualne kvalitete posameznikov, medtem ko v taktičnem smislu ne razkrivajo veliko," je celotno zadevo komentiral celjski strateg.

Preostali možni tekmeci slovenskih prvakov so še finski HJK iz Helsinkov, estonska Flora iz Talina, romunska Steaua iz Bukarešte, Klaksvik iz Ferskih otokov, irski Shamrock Rovers, gibraltarski Lincoln Red Imps, valižanski The New Saints, armenski Pjunik, latvijski RFS, moldavski Petrocub Hincesti in kosovski Ballkani.

Prve tekme bodo na sporedu 9. in 10. julija, povratne pa 16. in 17. julija.

Preberite še: