48-letnik je trenersko pot začel leta 2010. Sprva je opravljal vlogo pomočnika trenerja pri Getafeju, Sevilli in Olympiakosu. V Grčiji je sodeloval pri osvojitvi dveh ligaških naslovov, pokalni lovoriki in preboju v četrtfinale elitne lige prvakov. Kasneje je kot glavni trener vodil klube, kot so Deportivo La Coruna (50 tekem), Real Betis (27 tekem), Malaga (33 tekem), za kratek čas je prevzel tudi Olympiakos (dve tekmi) in v LaLiga 2 Cartageno. Nazadnje je deloval kot svetovalec koordinator mladinskih reprezentanc Španije.

Novopečeni strateg Olimpije je s klubom sklenil enoletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Ekipo bo prvič zbral 17. junija, ko bodo zmaji začeli priprave na novo sezono. Novi strateg zmajev bo medijem obširneje predstavljen na novinarski konferenci, ki bo na sporedu v juliju, ko se bodo tudi uradno začele tekmovalne obveznosti zeleno-belih. Naj dodamo, da bo osvežen strokovni štab znan do uvodnega treninga.

Kot so še zapisali pri Olimpiji, se Španec lahko pohvali z zavidljivo igralsko kariero, ki jo je začel v mladinskih selekcijah Real Madrida. Za najtrofejnejši klub v zgodovini lige prvakov je po preboju v prvo ekipo zbral 80 nastopov, v Madridu pa se je v družbi velikanov, kot so Roberto Carlos, Raul in Seedorf, razveselil lige prvakov, ligaškega in superpokalnega naslova. Velik pečat je kasneje pustil pri Deportivu iz La Corune, kjer je v sedmih letih vpisal kar 277 nastopov, 42 zadetkov in 18 asistenc ter osvojil po en ligaški in pokalni naslov ter dva naslova v superpokalu.

Skupno je Sanchez v La Ligi zbral več kot 300 tekem in 49 golov, poleg madridskega Reala in Deportiva La Corune je v svoji bogati karieri zastopal še barve Racinga, Elcheja in Panathinaikosa. V elitni ligi prvakov, ki jo je pod vodstvom legendarnega Juppa Heynckesa z Realom osvojil leta 1998, ima 45 nastopov in pet zadetkov. Prav tako leta 1998 se je Victor Sanchez z mlado reprezentanco Španije veselil naslova na EURU U21, za člansko izbrano vrsto je nato zabeležil osem nastopov.

