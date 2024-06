Abraham Nwankwo in Domžalčani našli skupni jezik

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je po Danielu Offenbacherju podaljšal pogodbo tudi z branilcem Abrahamom Nwankwom. Kot so sporočili iz kluba, bo 22-letni Nigerijec v Domžalah vsaj do leta 2026.

"Domžale so moj dom, saj se tukaj počutim zelo dobro. Vesel sem nove pogodbe, ki kaže zaupanje kluba in potrditev mojega trdega dela. Na vsaki tekmi sem dal od sebe 100 odstotkov in tako bo tudi v prihodnje. Zaslužimo si biti višje na prvenstveni lestvici in prepričan sem, da nam bo to naslednjo sezono tudi uspelo," je za klubsko spletno stran dejal Nwankwo.

Ta je pri 18 letih odšel v mesto Balikesir v Turčiji, kjer je igral in nabiral izkušnje štiri leta, nato pa se je v sezoni 2022/23 priključil Domžalam. Doslej je srednji branilec za Domžale zbral 30 nastopov, med strelce pa se je vpisal enkrat.

Oražem: Veseli, da smo našli skupen jezik

"Abraham je bil v zaključku prvenstva eden naših najpomembnejših in najbolj stanovitnih igralcev, zato smo zelo veseli, da nam je uspelo najti skupen jezik za podaljšanje sodelovanja. Njegov odnos do nogometa je nekaj, kar je lahko zgled številnim nogometašem, obenem pa za našo ekipo na igrišču pomeni ogromno. Želimo si čvrste in ambiciozne ekipe, zato smo toliko bolj zadovoljni, da smo z nekaterimi pomembnimi členi že našli skupni jezik, v naslednjih dneh pa bomo predstavili tudi prve okrepitve za novo sezono," je razkril izvršni direktor Matej Oražem.

V Domžalah pa ne bo več peterice igralcev, ki so se jim konec maja iztekle pogodbe. Tako v prihodnje v rumenem dresu ne bo več Amadeja Brecla, Ranalda Ranaldina Biggsa, Mirka Mutavčića, Josipa Hmure in tudi dolgoletnega člana kluba Tilna Klemenčiča.