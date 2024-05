Ni več neznank glede 1. SNL. Znana tudi usoda Rogaške, ki ne skriva nezadovoljstva.

V prihodnji sezoni bodo v 1. SNL poleg prvaka Celja, Maribora, Olimpije in Brava, ki jih čakajo obveznosti v Evropi, ter Kopra, Domžal in Mure zaigrali tudi drugoligaški prvak Primorje, za prvoligaške točke pa se bosta potegovala tudi Radomlje in Nafta. Zadnja bi se morala pomeriti za mesto v 1. SNL v dodatnih kvalifikacijah, a jih je odbor za nujne zadeve NZS po tem, ko Rogaška ni prejela tekmovalne licence za 1. SNL, odpovedal. Rogaška je padla v četrto ligo, vodstvo kluba, ki ne skriva nezadovoljstva, pa sporoča, kako bo v bližnji prihodnosti seznanilo javnost z izdatnimi pojasnili o nedavnem dogajanju.

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na današnji seji sprejel način izpadanja in popolnjevanja članskih lig za tekmovalno sezono 2024/25. S temi sklepi so določili sistem tekmovanja v 1., 2. in 3. SNL, pa tudi način izpadanja in popolnjevanja lig.

Kot so pojasnili na NZS, so na podlagi doseženih športnih rezultatov v sezoni 2023/24, rezultatov uradnih licenčnih postopkov ter določil sklepov o popolnjevanju lig potrdili način napredovanja in izpadanja v prihodnji sezoni.

V 1. SNL je odbor za nujne zadeve NZS odpovedal dodatne kvalifikacije za popolnitev lige. Zaradi nepodelitve licence Rogaški (ki zaradi tega ne more nastopati v 1., 2. ali 3. SNL) bo v 1. SNL v sezoni 2024/25 igralo osem preostalih prvoligašev iz prejšnje sezone (Aluminij in Rogaška sta izpadla), napredovala sta dosedanja drugoligaša Primorje in Nafta.

NK Rogaška: Slovenski klubski nogomet iz dneva v dan postaja večja farsa

Rogaška je prejšnji teden osvojila pokal, v prvi ligi pa končala na osmem mestu, a bo v prihodnji sezoni zaradi nepridobitve licence, ker ni zadostila pogojem kar na štirih različnih področjih, nadaljevala pot v četrti ligi. Foto: www.alesfevzer.com "Nogometna zveza Slovenije je na današnji seji izvršnega odbora potrdila sestavo lig, ki spadajo pod njeno okrilje. NK Rogaška ni bila uvrščena v nobeno od teh lig, tako da po trenutni odločitvi (ki je izpodbijana) tekmovanje nadaljuje v četrtem rangu tekmovanja, to je liga v MNZ Celje. Ob tem je zanimivo, da je NZS popolnoma povozila lastna pravila in v prvo ligo uvrstila dve ekipi, ki tega nista potrdili na igrišču, v drugo ligo je prav tako uvrstila dve ekipi, ki tega nista potrdili na igrišču, celo v 3. SNL vzhod ima težave s pritožbo ene od ekip. Že tako neregularno prvenstvo se je končalo s še bolj neregularno sestavo lig za naslednjo sezono. Slovenski klubski nogomet iz dneva v dan postaja večja farsa. NK Rogaška čuti potrebo in dolžnost, da javnost obvesti o vsem dogajanju v slovenskem nogometu, ki ga je klub doživel v zadnjem obdobju, zato bomo v naslednjih dneh objavili izdatna pojasnila v zvezi z licenciranjem, dogajanjem na NZS s podporo MNZ Celje in podrobno opisali zgodbo, ki je bila zrežirana že jeseni 2023," so po odločitvi izvršnega odbora NZS zapisali pri Rogaški. V prihodnjih dneh velja tako iz tabora črno-belih, aktualnih pokalnih zmagovalcev, pričakovati še ogromno odzivov na nedavno dogajanje.

Pokalni zmagovalci naj bi v prihodnji sezoni zaigrali v ligi MNZ, a ostaja vprašanje, kdo bo sestavljal člansko ekipo Rogaške. Foto: www.alesfevzer.com

Rogaška tudi sporoča, da ima v tem trenutku veljavno pogodbo še vedno 18 igralcev, po preteku aktualne sezone pa bo takšnih igralcev še vsaj 13, ne glede na rang tekmovanja, v katerem bo klub nastopal. "Klub je do zdaj redno, točno, vestno in v celoti izpolnjeval obveznosti do igralcev in tako bo tudi v prihodnje. Prestop igralcev z veljavno pogodbo je mogoč samo s soglasjem NK Rogaška in ob dogovorjeni odškodnini," je pred dnevi klub iz Rogaške Slatine poročanja medijev, da so članski igralci Rogaške prosti igralci, označil za netočna in zavajajoča.

V drugi ligi tudi Tabor in Slovan

Kdo pa bo igral v prihodni sezoni v 2. SNL? Nastopile bodo ekipe, ki so se uvrstile od 3. do 15. mesta v prejšnji sezoni, izpadla ekipa iz 1. SNL, prvak 3. SNL vzhod in drugouvrščena ekipa 3. SNL zahod. To so torej Beltinci, Gorica, Grosuplje, Triglav, Bistrica, Rudar, Dekani, Bilje, Dravinja, Tolmin, Krka, Ilirija, Tabor, Aluminij, Drava in Slovan.