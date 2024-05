Ganljive besede skrušenega junaka Rogaške: Adijo, slovenski nogomet!

Oskar Drobne je doživel vrhunec svoje trenerske kariere, Rogaško popeljal do pokalne lovorike in obstanka v prvi ligi. Če bi klub prejel še licenco za 1. SNL in Evropo, bi bila to prekrasna in finančno zelo donosna zgodba. Ker pa tega ni bilo, bo klub le nekaj dni po odmevnem uspehu, po katerem so si navijači Rogaške v Stožicah dali posebnega duška, pahnjen v katastrofo. Po sanjskem petku sledi grozni ponedeljek. In številna vprašanja vseh, ki jim je v Rogaški Slatini mar do nogometa, ali si je njihov klub resnično zaslužil tako klavrn konec.

Ni se zgodilo prvič, to je postala že tradicija. Ko se osvoji lovorika, se skuša trenerju med novinarsko konferenco pripraviti prav posebno prho. Najraje s pivom, če je pri roki. Oskar Drobne je po zmagi Rogaške v pokalu slutil, kaj ga čaka. Ko je med novinarsko konferenco v bližini zaslišal razigrane glasove varovancev in sodelavcev, je vedel, da njegova obleka kmalu ne bo več suha. In res.

V sobo, kjer je trener Rogaške podajal svoj pogled na dvoboj in razplet usode kluba, so vdrli glasno, prvi cilj pa je bil, da ga polijejo s pivom. Posebna prha, takšno prejmejo le osvajalci lovorik, po kateri je sledila kopica čestitk in objemov, je ganila 49-letnega stratega iz Štor. ''Se opravičujem,'' je zbrani množici olikano sporočil pomočnik trenerja Dominik Beršnjak, najbolj zaslužen, da je Drobneta doletela pivska prha.

Kaj so igralci in sodelavci pripravili Oskarju Drobnetu po osvojitvi pokala:

''To je privilegij,'' je srce s pivom politega trenerja Rogaške žarelo od ponosa. Ganljive besede, ki so sledile, pa so se prepletale tudi z nejasno prihodnostjo vseh, ki so popeljali Rogaško do zgodovinskega uspeha. ''Najbolj mi je žal teh fantov. Nekaterim bodo morda uničene nadaljnje športne poti, mogoče bodo končali kariere. Morda bo zaradi tega, kar se je zgodilo, konec kariere tudi za katerega izmed trenerjev,'' je opozoril na kruto realnost, ki bi ji bili lahko priča v bližnji prihodnosti, saj bo klub Rogaška za nekaj časa ugasnil na elitnem slovenskem nogometnem zemljevidu.

"To je res tak nesmisel, da glava peče"

Najbolj pa je Drobnetu žal, da je Rogaško doletel tako bridek konec, čeprav je bil do zadnjega prepričan, da bi se lahko našla rešitev. ''Ponosni smo na vse, kar smo naredili skupaj v zadnjih dveh letih in pol. Dosegli smo nek vrh. Vem, da bi se lahko ta zgodba lepo nadaljevala, a gremo v ponedeljek vsak svojo pot,'' je dal vedeti, da je pravljične zgodbe Rogaške konec.

To je bil zelo čuden večer za vse, ki so v Stožicah stiskali pesti za Rogaško. V Ljubljano jih ni pripotovalo malo, ampak kar 1.500. Po proslavljanju pokalne lovorike, z naskokom največjega uspeha v kratki zgodovini kluba, pa jih je vrtiljak mešanih čustev odpravil drugam. K razmišljanju o tem, kakšna bo prihodnost kluba, v katerem prevladuje razočaranje. "Evropa nam je bila na dlani (če bi prejeli licenco za Evropo, bi odigrali najmanj štiri evropske tekme, op. p.), prav tako zelo dobre finance, pa prodani igralci. Nič ne bo od tega, to je velika škoda. Tu je še odlična infrastruktura. Imeli smo v načrtu postavitev reflektorjev in tri nova pomožna igrišča. Vse je bilo v načrtu, a … Adijo, slovenski nogomet za Rogaško," je z ogromno žalostjo napovedal drugačne čase. Veliko bolj temne za vrhunski nogomet na Kozjanskem.

Navijači niso skrivali nezadovoljstva z razpletom glede zavrnjene pritožbe na pridobitev licence. Med tekmo so večkrat skandirali proti Nogometni zvezi Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

"To je konec zgodbe. Gremo v zadnjo ligo. Klub sploh ne bo mogel sestaviti ekipe. Eno leto bo brez ekipe. Kje pa boš dobil 20 amaterjev, da igrajo to ligo? Konec je, konec. Če je bilo treba ugasniti klub … Da si nismo šli nasproti, da nismo našli nekega konsenza, da nismo mogli premostiti določene težave … Ko bo enkrat prišlo na dan, zakaj smo šli ven, zdaj o tem ne bom govoril, boste videli, da je to res tak nesmisel, da glava peče," je prepričan, da bi si Rogaška lahko zaslužila ugodnejšo rešitev.

"Svoje smo pokazali na igrišču"

Za pokalno lovoriko so osvojili 80 tisoč evrov. Foto: www.alesfevzer.com "Ne vem, kaj bo v prihodnosti. To je presenetilo vse v klubu in okolici. Vsi smo bili mnenja, da se bo našla neka rešitev. Da vseeno to ne more biti tako drastično. A zdaj imamo, kar imamo. Nimamo kaj. Potrebno je dati glave gor," sporoča trener, ki se bo s ponosom spominjal te sezone in teh dosežkov.

"Nimamo komu kaj očitati. Sam nimam kaj očitati NZS. Konec koncev nisem v pisarnah, ne delam jaz licenciranja. Ne delam teh stvari, zaradi katerih smo zdaj šli ven iz prve lige. Svoje smo pokazali na igrišču. Svojo kakovost smo potrdili tudi danes in osvojili pokal. Ponosen sem na cel trenerski štab in igralce. To bo za vedno zapisano," želi fantom ogromno sreče in uspehov v njihovih nadaljnjih karierah.

"Če bo kdo potreboval pomoč, se bo lahko vedno name obrnil in mu bom pomagal najti novi klub," so mu igralci prirasli k srcu. Čeprav nimajo veliko izkušenj, so v spomladanskem delu osvojili četrto najvišje število točk. "Pokazali smo pravi duh. Vse smo si zaslužili. Izredno sem zadovoljen s fanti. Zelo so vodljivi, poslušni. Le tako smo lahko dosegli skupni cilj."

"Penali niso niti slučajno loterija"

Trener Oskar Drobne se je po zmagi v finalu pokala znašel v rokah nogometašev. Foto: www.alesfevzer.com Zelo je bil vesel, da so njegovi varovanci v stresnih dneh, ko jih je dotolkla zavrnjena prošnja za licenco, sploh lahko iz sebe iztisnili toliko moči in znanja, da so premagali Gorico.

"Na koncu je vseeno, kako zmagaš. Važno je le, da dvigneš pokal. V prvem polčasu smo bili tako grozni. Težko je ob vseh teh stvareh, ki so se dogajale v zadnjih dneh, očistiti glave. Fantje so bili dobesedno brez nog. Slabo so sprejemali žoge. Bile so napačne podaje, neorganizirana igra, nekaj na pamet. Za drugi polčas smo se dogovorili, da nimamo tako kot oni tudi mi kaj izgubiti ter da moramo pokazati, po kaj smo prišli. Imeli smo ta pritisk, zadeli gol, ga nato dobili, nato so sledili penali. Penali pa niso niti slučajno loterija," je še tretjič v tej pokalni sezoni zmagal po izvajanju 11-metrovk.

Nogometaši Rogaške so po zmagi v pokalu Pivovarne Union z veseljem nazdravili z žlahtno hmeljno razvado, brez katere si navijači težko zamislijo nogometni spektakel. Foto: www.alesfevzer.com

V finalu je bilo podobno napeto kot tudi v polfinalu proti Muri. A z bistveno razliko. Če bi takrat v polfinalu zmagali Prekmurci in nato v finalu upravičili še vlogo favorita proti Gorici, bi se razveselili Evrope, kvalifikacij za ligo Europa in konkretnega finančnega priliva.

Ker pa je bila uspešna Rogaška, od tega ne bo prav nič. Še več. Igralci bodo v ponedeljek že zapustili klub, ki ne bo mogel od njih prav nič zaslužiti. Po sanjskem petku Rogaške se torej obeta črni ponedeljek, po katerem bo klubu, ki je v zadnjih dveh sezonah osvojil kar dve lovoriki (prvak 2. SNL in pokalni zmagovalec), v tolažbo le še ponosen spomin na čudovite trenutke v Stožicah. To pa je nekaj, kar ne bo mogel črno-beli Drobnetovi četi vzeti prav nihče.