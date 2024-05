Pritožba zavrnjena, Rogaška ostaja brez prve lige

Licenčna komisija NZS za pritožbe je objavila odločitev o pritožbi NK Rogaška zoper odločbo komisije NZS za licenciranje nogometnih klubov, s katero je le ta pred nekaj tedni zavrnila vlogo NK Rogaška za pridobitev UEFA/1. SNL licence za tekmovalno leto 2024/2025. Licenčna komisija NZS je pritožbo NK Rogaška zdaj zavrnila. "Po skrbnem pregledu vseh pritožbenih razlogov in dodatno predložene dokumentacije je ugotovila, da NK Rogaška ne izpolnjuje obveznih infrastrukturnih, športnih, pravnih in finančnih A kriterijev za podelitev licence," so v sporočilu za javnost zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

Glede na dejstvo, da Licenčna komisija za pritožbe ni ugodila pritožbi NK Rogaška in na podlagi sklepa Odbora za nujne zadeve, se dodatne kvalifikacije med drugouvrščeno ekipo druge lige ND Lendava 1903 in devetouvrščeno ekipo prve lige NK Radomlje ne odigrajo.

O načinu popolnjevanja 1. SNL za tekmovalno sezono 2024/2025 bo odločal Izvršni odbor NZS. Radomljam se tako nasmiha obstanek v prvi ligi, Nafti pa povratek.

Rogaška sicer lahko sezono sklene z lovoriko, saj v petek v Ljubljani igra finale pokalnega tekmovanja s četrto v drugi ligi Gorico.