V petek bo v ljubljanskih Stožicah še zadnje dejanje slovenske nogometne klubske sezone. V finalu pokala Pivovarna Union se bosta ob 20.30 merili Rogaška in Gorica. Še pred tem bo ob 16.30 finale ženskega pokala med Ljubljano in Muro Nono. Vse ekipe so pred finalom izredno motivirane, a v petek pričakujejo zelo izenačene obračune.

V finalu moškega pokala se bosta merila prvoligaški klub Rogaška in drugoligaški klub Gorica. Rogaška je sezono v prvi ligi Telemach sklenila na osmem mestu. Če si bo zagotovila prvoligaško licenco, bo tudi v prihodnji sezoni članica elitne druščine. Slatinčani licence za zdaj še niso pridobili.

Gorica je letošnjo sezono med drugoligaši končala na četrtem mestu in ostala brez vstopnice za povratnike v prvo ligo, a bi lahko sezono še rešila s pokalno lovoriko.

Oskar Drobne Foto: Nik Moder/Sportida

Pred finalom je tako v vlogi favoritinje Rogaška. "Moramo prevzeti vlogo favorita. Bilo bi malo nenavadno, če bi prvoligaš to vlogo predal drugoligašu. Gorico spoštujemo, nanjo se pripravljamo, dobro smo jo analizirali, proučujemo dobre stvari, slabe stvari, a moramo prevzeti vlogo favorita," je na današnji novinarski konferenci pred finalom v Ljubljani dejal trener Rogaške Oskar Drobne.

"Finale je vedno zaslužen. Finale je dolga pot, in če smo prišli mi in Gorica v finale, smo sem prišli zasluženo. Vsi smo premagali vse svoje nasprotnike do zdaj. Oboji imamo privilegij, da en teden dlje treniramo zaradi pokala. Normalno pa je, da si vsi želimo pokal pripeljati v svoj kraj, in upam, da bo to uspelo nam," je še dodal Drobne.

"Treniramo, delamo, fantje so zelo angažirani in motivirani"

Na drugi strani bo Gorico vodil Nenad Stojaković, ki je v klub prišel v začetku maja, finalna tekma pokala pa bo prva na klopi Gorice. "Zelo sem vesel, da sem tukaj, da sem v Sloveniji. V dogovoru z ljudmi iz kluba si v novi zgodbi želimo kulturo in strategijo, kjer sta pomembni ekipa in igra. Želimo imeti odlike velikega kluba, kot je Gorica z velikim številom naslovov, ki si to zasluži," je v uvodu dejal Stojaković.

Opozoril je tudi na finalne tekmece: "Gre za ekipo, ki v vsakem trenutku ve, kaj počne, kaj želi narediti, in imeli bomo težko delo, da odgovorimo na vsa njihova vprašanja. Treniramo, delamo, fantje so zelo angažirani in motivirani, da gredo na igrišče in dajo vse od sebe."

Slatinčani so na poti do finala ugnali Brežice, Šmarje pri Jelšah, Interblock, Nafto in Muro, Novogoričani pa so bili boljši od Brd, Vipave, Domžal, Jesenic, Radomelj in Beltincev.

"Zagotovo si želimo zmagati. Za nami je zares dobra sezona, zaostajali smo veliko, na koncu vseeno izborili obstanek. Vzdušje v ekipi je fantastično in nestrpno čakamo, da pride ta tekma. Vsi si želimo narediti piko na i in zaključiti sezono na najlepši možen način z osvojeno lovoriko," je povedal vratar Rogaške Ajdin Mulalić.

Tega bo v petek skušal premagati goriški napadalec Haris Kadrić: "To je tekma, na kateri je privilegij igrati. Eni in drugi smo si zaslužili, da v finalu uživamo. Poskušali bomo iti na tekmo s to miselnostjo, vsak si želi lovoriko prinesti domov. Dali bomo vse od sebe, da bomo odigrali, kot smo si zamislili."

ŽNK Mura Nona Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V ženskem finalu Mura Nona in Ljubljana

V ženskem finalu pokala se bosta merili Mura Nona, ki je osvojila naslov državnih prvakinj in bo tako lovila dvojno krono, ter Ljubljana, ki je prvenstvo sklenila na tretjem mestu. Ekipi sta se pred tem merili tudi na zadnji tekmi ligaške sezone.

"Zagotovo pričakujemo težjo in previdno tekmo, čisto drugačno od zadnje. Mislim, da so kakovostne in dovolj dobro pripravljene na vse izzive, ki jim jih bo Ljubljana ponudila," je povedal trener Murašic Vladimir Kokol.

"Že na začetku smo si postavile zelo ambiciozne cilje, eden od teh je tudi osvojitev pokalnega naslova, tako da želja ni težava. Čaka nas težka, izenačena tekma, kjer bodo odločale malenkosti. Spoštujemo ekipo Mure, vemo, da so serijske državne prvakinje, a se zavedamo svojih kakovosti," pa je dejala trenerka Ljubljane Urška Žganec.

