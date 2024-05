Drama, kot je v Sloveniji ni bilo že dolgo

V slovenskem nogometnem prvenstvu že dolgo ni bilo tako razburljivo in izenačeno v boju za obstanek prav do konca kot v tej sezoni. Za dodatno dramatiko je poskrbela še negotova usoda Rogaške, ki si v prvem poskusu ni zagotovila tekmovalne licence za prihodnjo sezono. Tako se v soboto obeta pester troboj za odrešilno osmo mesto, v katerega se podajajo Rogaška (33 točk), Radomlje (32) in Aluminij (31).

Sobotni spored zadnjega kroga 1. SNL: 15.00 Mura - Rogaška

15.00 Radomlje - Celje

15.00 Aluminij - Domžale

Mogočih scenarijev ne manjka. Prav vsi trije klubi, ki še trepetajo za obstanek med elito, si lahko še izborijo osmo mesto, s katerim bi si neposredno zagotovili druženje s prvoligaši tudi v sezoni 2024/25. Lahko pa se vsem trem tudi tako zalomi, da bi prvoligaški maraton sklenili na zadnjem desetem mestu, na katerem bi bili brez rešitve, saj bi sledil padec v drugo ligo. Vsi trije so tudi še v igri za deveto mesto, ki prinaša dodatno upanje, dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, kjer bi se namerili na slabšega iz vodilnega drugoligaškega dvojca Primorje – Nafta.

Če bi mlinarji končali sezono z enakim številom točk kot Rogaška ali Aluminij, bi v obeh primerih potegnili krajšo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vsi klubi ne morejo končati sezone z enakim številom točk, se pa lahko zgodi, da bi po zadnjem krogu imela enako število točk Rogaška in Aluminij (oba 34), Rogaška in Radomlje (oba 33) ter Radomlje in Aluminij (32). Kdo bi bil v tem primeru boljši? O tem bi odločalo razmerje medsebojnih srečanj. Aluminij je uspešnejši od obeh. Tako proti Rogaški (4:1, 1:0, 0:1, 1:2) kot tudi proti Radomljam (2:0, 2:1, 1:1, 0:2), Rogaška pa od Radomelj (3:1, 1:0, 1:1, 0:1).

Rogaška se vrača na stadion, kjer je nedavno jokala od sreče

Vse tri tekme, ki neposredno odločajo o tem, kako se bo razpletel troboj za obstanek v 1. SNL, se bodo začele v soboto ob 15. uri. Rogaška v zadnji krog vstopa z najboljšim izhodiščem, a tudi negotovo usodo, saj še ne ve, ali si bo po pritožbi v drugo le zagotovila tekmovalno licenco za nastop v 1. SNL v sezoni 2024/25. Za nameček črno-bele iz Rogaške Slatine čaka na papirju najtežji dvoboj, saj bodo gostovali na Fazaneriji, ravno na stadionu, kjer so v pokalu po veliki drami, o zmagovalcu so odločali streli z bele točke, izločili Muro in ji zadali najbolj boleč udarec, kar si ga je lahko predstavljala.

Mura je nedavno v polfinalu pokala po izvajanju strelov z bele točke izgubila proti Rogaški. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mura je namreč zaradi tega dokončno izpadla iz boja za Evropo, ki bi ji zato, ker bi pokalni zmagovalec začel evropsko pot v kvalifikacijah za ligo Europa, zagotavljal vsaj štiri tekme z vključenim popravnim izpitom v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Nogometaši Mure bodo imeli torej v soboto velik motiv za maščevanje, Rogaška, ki je prejšnji teden po tragikomičnem prvem polčasu (zaostanek z 0:4 proti Aluminiju) zapravila zaključno žogo za zagotovitev obstanka, pa želi pred naslednjim vrhuncem sezone, finalom pokalnega tekmovanja (24. maj v Stožicah proti Gorici), okrepiti samozavest in v slačilnico vnesti prepotrebno mirnost.

Mlinarji proti prvakom, Domžale strup za Kidričane

Radomljani bodo pred sobotnim srečanjem Celjanom pripravili špalir za prvaka, nato pa jih skušali premagati in si s tem zagotoviti dragocene točke za obstanek. Mlinarji pod vodstvom Darjana Slavica poredko izgubljajo, Celjani pa v zadnjem obdobju igrajo toplo-hladno.

Varovance Darjana Slavica v zadnjem krogu čaka spopad s slovenskim prvakom, ki lahko v dvoboj za razliko od mlinarjev vstopi razbremenjen. Foto: www.alesfevzer.com

Tako so na zadnjih petih tekmah nanizali zmago, poraz, zmago, poraz in zmago, po kateri pa so bili v taboru Kopra ogorčeni nad spornimi sodniškimi odločitvami. Obramba mlinarjev bo imela zahtevno delo, saj bo krilni napadalec Celja Aljoša Matko skušal povečati število zadetkov, ki bi mu po koncu sezone prinesel naziv najboljšega strelca.

Zadnjeuvrščeni Aluminij je v največjih škripcih, saj mora v soboto v Kidričevem nujno končati dvoboj s pozitivnim rezultatom. V primeru remija proti Domžalčanom bi za skok na deveto mesto potreboval pomoč prvakov Celjanov, ki se bodo mudili pri mlinarjih na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžalčani so že tradicionalno strup za Aluminij, saj so na 31 medsebojnih srečanjih v 1. SNL zmagali kar 20-krat, izgubili pa le trikrat.

Trener Aluminija Robert Pevnik je v tej sezoni izgubil vse tri dvoboje proti Domžalam. Foto: www.alesfevzer.com

Kidričani so rumeno družino nazadnje premagali pred dobrimi tremi leti, Domžale pa so v tej sezoni dobili vse tri tekme (2:0, 5:0 in 2:1). Zadnjo, ki so jo odigrali na Štajerskem, s kar 5:0! Če bi bili izbranci Mateja Podlogarja, ki se po koncu sezone poslavlja od vročega (začasnega) trenerskega stolčka, uspešnejši tudi tokrat, bi se Aluminij ekspresno vrnil v drugo ligo.

