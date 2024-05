Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je objavil seznam nominirancev za najboljše nogometaše in trenerja sezone 2023/2024 v Sloveniji. Na seznamu 23 nominirancev prevladujejo igralci Maribora (9) in Celja (7), za naslov najboljšega trenerja se trenutni strateg Maribora Ante Šimundža poteguje z nekdanjim (Albert Riera) in zdajšnjim trenerjem Celja (Damir Krznar), katerega je nasledil na klopi vijolic. Za najboljšega igralca sezone kandidirajo Žan Karničnik, Hilal Soudani in Josip Iličić. Končni zmagovalci bodo znani konec tedna.

Na seznam 23 nominirancev so se uvrstili nogometaši iz šestih različnih klubov. Največ jih prihaja iz Maribora (9), sledijo prvak Celje (7), Olimpija (3), Bravo (2), Mura in Rogaška pa se lahko pohvalita z enim kandidatom.

Najboljši vratarji (3):

Foto: SPINS

Najboljši branilci (8):

Foto: SPINS

Najboljši zvezni igralci (6):

Foto: SPINS

Najboljši napadalci (6):

Foto: SPINS

Pri glasovanju so tako kot vsako leto sodelovali člani sindikata SPINS, torej nogometaši 1. SNL. Tudi v letošnjem letu je potekalo sodelovanje z Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije, preko katere je v glasovanje vključenih več kot 800 trenerjev z UEFA A, PRO in UEFA PRO stopnjo trenerske usposobljenosti. Svoj glas so prispevali novinarji športnih redakcij, ki prihajajo iz dvanajstih največjih medijskih hiš pri nas, in navijači, ki so lahko svoje glasove oddali preko aplikacije SPINS XI.

Zmagovalci bodo razglašeni v soboto popoldne v času tekem zadnjega kroga Prve lige Telemach, kjer poteka krčevit boj za obstanek.

Najboljši trenerji (3):

Foto: SPINS

Najboljši mladi igralci (3):

Foto: SPINS

Glasovanje za najboljšo enajsterico in nogometašico sezone 2023/2024 v 1. SŽNL bo letos potekalo pozneje. Zmagovalke bodo razglašene ob začetku nove tekmovalne sezone.