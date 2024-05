Lani so za kralja 1. SNL okronali Vipotnika. Koga bodo letos? Sodelujte in glasujte!

Tudi letos poteka izbor za najboljšo enajsterico nogometašev 1. SNL (SPINS XI), najboljšega nogometaša 1. SNL in najboljšega trenerja 1. SNL v sezoni 2023/2024 Prve lige Telemach. Pravkar poteka spletno glasovanje javnosti (navijačev), tako da lahko priskočite na pomoč in glasujete za svojega kandidata na spletni strani https://spins11.si/ . Spletno glasovanje se bo končalo v sredo ob 12. uri.

Člani sindikata SPINS so izbor najboljšega nogometaša v Sloveniji prvič izvedli leta 2004, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO izbirali tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes. V izborih sindikata SPINS sta največjo težo vedno predstavljala mnenje in glas nogometašev, ki sposobnosti svojih kolegov vsak prvenstveni krog preverjajo neposredno na igriščih, enako pa velja tudi za trenerje.

Prek aplikacije SPINS XI posameznik izbira nogometaše in trenerja, ki so po njegovem mnenju v glasovalnem obdobju na igrišču in ob njem pokazali največ.

Foto: SPINS

Sindikat SPINS tudi letos sodeluje z Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije, prek katere je v glasovanje vključenih več kot 800 trenerjev s stopnjami trenerske usposobljenosti UEFA A, PRO in UEFA PRO. Prav tako so k sodelovanju povabili novinarje športnih redakcij iz trinajstih največjih medijskih hiš v Sloveniji.

V obdobju glasovanja lahko posameznik na https://spins11.si svoj glas odda vsak dan, preostale skupine glasovalcev pa le enkrat prek posebne povezave, ki jo prejmejo po elektronski pošti oziroma v obliki SMS-sporočila. V sklopu aplikacije je prav tako mogoče neposredno spremljanje rezultatov glasovanja za najboljšo enajsterico, in sicer po posameznih skupinah glasovalcev, ki oddajo svoj glas.