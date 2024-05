Legendarni Slovenec v razmislek: Iličić bi si zaslužil Euro 2024, on je naš Modrić!

Ko je Josip Iličić na sobotnem večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo (2:1) pokazal, da ne spada med staro šaro, ampak med najboljše, kar trenutno premore 1. SNL, so oživele debate o tem, ali si 36-letni velikan slovenskega nogometa zasluži mesto na seznamu potnikov za Euro 2024. Nekdanji slovenski reprezentant Marinko Galić je prepričan, da bi moral Matjaž Kek eno izmed 26 vozovnic ponuditi Kranjčanu. "Tragedija bi bila, če bi šel igralec takšnega kova, kot je Iličić, v pokoj brez ene odigrane minute na velikem tekmovanju," je med drugim poudaril legendarni branilec zlate Katančeve generacije.

Koga vpoklicati za Euro 2024? S tem vprašanjem se že dolgo ubada selektor Matjaž Kek, ker pa ga od začetka velikega nogometnega spektakla v Nemčiji loči le še mesec dni, se nezadržno bliža trenutek, ko bo moral sprejeti končno odločitev. Skrajni rok za končni seznam je 6. junij. Evropska nogometna zveza (Uefa) je selektorjem s tem, ko je seznam kandidatov s sprva predvidenih 23 razširila na 26 imen, naredila določeno uslugo. Mariborčan ima zdaj možnost, da v Nemčijo pošlje tudi nekatere kandidate, ki bi jih moral na "ožjem" seznamu zaradi sladkih težav prečrtati. Bi se lahko med njimi znašel tudi Josip Iličić?

ANKETA Ali bi si po vašem mnenju Josip Iličić zaslužil vpoklic za Euro 2024? Da. + 89,38 % 143 glasov

Ne. + 10,00 % 16 glasov

Me ne zanima. + 0,63 % 1 glasov Oddanih 160 glasov

Galić: Jojo bi si zaslužil vpoklic

Marinko Galić prišteva Josipa Iličića med tri najboljše slovenske nogometaše vseh časov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Slovenskemu nogometu je dal ogromno, državni dres je ponosno nosil več kot desetletje, nato pa se po koncu leta 2021 ni več vrnil v izbrano vrsto. Padel je v krizo, zaradi psihičnih težav v serie A, kjer si je zgradil veličasten status, izgubil stik z vrhunskim nogometom, nato pa se leta 2022 na presenečenje mnogih vrnil v Maribor. Sprva mu ni šlo vse po načrtih, bogatega znanja zaradi slabše telesne pripravljenosti ni mogel nadgraditi na primerno raven predstav. Tako je bilo v prejšnji sezoni. V tej mu gre neprimerno bolje, zlasti po prihodu Anteja Šimundže, ki je preporodil tako njega kot tudi vijolice.

Kranjčan pri 36 letih nastopa tako suvereno, da je Maribor spomladi z njim domala nepremagljiv. Na lestvici je preskočil Olimpijo, sezono bi lahko okronal z nazivom najboljšega podajalca, za piko na i manjka le še vrnitev v reprezentanco. O njej je bilo v preteklosti že nekaj govora, zdaj, ko je Iličić, sicer tudi najboljši igralec 1. SNL februarja, dokazal, da še vedno spada med najboljše in domačemu prvenstvu prinaša dodano vrednost, kar so na lastni koži v soboto občutili tudi nogometaši Olimpije, pa so debate vse glasnejše. O tem se je na družbenem omrežju čustveno razgovoril Marinko Galić. Legendarni slovenski nogometaš, nepogrešljivi branilec zlate Katančeve čete, s katero je nastopil tudi na velikih tekmovanjih, meni, da bi moral selektor Kek na seznamu potnikov za Nemčijo uvrstiti tudi izkušenega Iličića.

Marinko Galić je bil v soboto tako očaran nad novo izstopajočo predstavo Iličića, da je na socialnem omrežju zapisal: ''Ni hiter, ni 'fajter', je pa pri 36 letih najboljši v slovenski ligi. Dve asistenci in razveljavljen gol v derbiju so le potrditev, da sta v spomladanskem delu Jojo Iličić in NK Maribor prvi violini slovenske nogometne scene,'' mu je po svoje žalostno, to ne more biti pretirana pohvala slovenski prvi ligi, da sta njena najboljša nogometaša po njegovem mnenju 36-letnika. V mislih ima Iličića in njegovega sovrstnika iz Alžirije, Hilala Soudanija. Foto: Ana Kovač

"Iličić si zasluži vpoklic. In to ne zaradi starih zaslug, ampak zato, ker dejansko igra dobro. Zato nihče ne bi mogel reči, da bi šel na Euro 2024 le zaradi tega, ker je pač starejši in da prejme neko priložnost. Kot kakšna miloščina. Ne. Jojo resnično tako izstopa v našem prvenstvu, da bi si zaslužil vpoklic. Saj vidite, kako tudi Modrić pri 38 letih igra v hrvaški reprezentanci. Dobro, ne moremo ju povsem primerjati, vendarle igra Modrić za Real, Jojo pa za Maribor, a konec koncev je Jojo za naše razmere Modrić. Zame je tretji najboljši slovenski nogometaš vseh časov," ga 54-letni Primorec, ki že dolgo živi na Štajerskem, uvršča takoj za Brankom Oblakom in Zlatkom Zahovićem.

Krpal luknje med dvema generacijama

V tej sezoni je v dresu Maribora prispeval 8 zadetkov in 11 asistenc. Statistika pa bi bila še bogatejša, če bi upoštevali tudi tisto, kar je ustvaril na gostovanju v Murski Soboti, ko so vijolice za zeleno mizo izgubile z 0:3. To je tudi edini letošnji prvenstveni poraz Maribora v tem letu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Njegova tehnika, lažnjaki, igra, magija. Takšnega igralca nismo imeli. V reprezentanci je bil ravno v obdobju, ko se je poslavljala generacija, ki je nastopila na SP 2010, druga pa prihajala. On je krpal luknje, iskal nove rešitve in se za razliko od nekaterih vedno odzival za reprezentanco, medtem pa je za Atalanto na igrišču čaral kot Harry Potter. Tudi za to se mu je treba zahvaliti. Vedno je dal vse za reprezentanco, užitek ga je gledati. Tisto, kar je počel v ligi prvakov, je bila čista fantazija (štirje zadetki proti Valencii na Mestalli na povratni tekmi osmine finala lige prvakov v začetku leta 2020, tik pred izbruhom pandemije koronavirusa, op. p.). Zdaj igra dobro, teče toliko, kolikor zmore, a se trudi. In do Eura bo še v boljšem stanju. S selektorjem bi se lahko pogovorila, dogovorila in uskladila njegov status, da ne bi bilo pozneje nezadovoljstva. Da bi se točno vedelo, ali lahko računa tudi na kakšne igralne minute ali ne. Verjamem, da bi si lahko segla v roko," je Galić prepričan, da bi se s takšnim pogovorom izognili temu, kar morda velja za glavni zadržek in pomislek.

Marinko Galić, 66-kratni slovenski reprezentant, je nastopil tako na EP 2000 kot tudi SP 2002. Foto: Reuters Ta pa je, da bi se nastop na Euru vendarle omogočil le tistim, ki so si ga tudi izborili v kvalifikacijah in se je med njimi vzpostavila kemija, določeno vzdušje, s pomočjo katerega je Kekova četa prišla do potrebnih točk v boju za nastop na velikem tekmovanju. Prvem po letu 2010 (SP v Južni Afriki), pa tudi prvem evropskem prvenstvu po letu 2000. Tistem, s katerim je takratna Katančeva četa prebijala led na velikem odru, na katerem je ponosno nastopil tudi Galić.

"Glede na to, da eden najboljših slovenskih igralcev vseh časov ni imel te sreče, da bi se z reprezentanco uvrstil na eno izmed velikih tekmovanj, bi ga lahko selektor peljal zraven vsaj kot zadnjega člana ekipe. Če se na pripravah izkaže, zakaj pa ne bi celo odigral kako minuto? Tako velik igralec, pa brez velikega tekmovanja? Držim pesti, Jojo," je na družbenem omrežju čustveno zapisal nekdanji branilec, ki je za Slovenijo zbral 66 nastopov. Dodal je, kako bi bila tragedija, če bi igralec takega kova kot je Iličić, sklenil kariero brez ene odigrane minute na velikem reprezentančnem tekmovanju.

Končno besedo ima selektor

Iličić je za slovensko reprezentanco sicer odigral 79 tekem in dosegel 16 zadetkov. Največ, kar 11, jih je dosegel v zadnjih treh letih (od 2019 do 2021) njegovega udejstvovanja v reprezentanci. Zadnjega ravno v Ljudskem vrtu proti Rusiji (11. oktobra 2021), ko še ni vedel, da bo kariero v klubskem svetu nadaljeval prav v mestu ob Dravi. V spomladanskem delu je z Mariborom izjemen, v Ljudskem vrtu je v prvenstvu dobil vseh devet tekem, v soboto pa je še tretjič zapored dobil večni derbi in dal vedeti, da v nogometu še zdaleč ni rekel zadnje.

Selektor Matjaž Kek mora sporočiti končni seznam potnikov na Euro 2024 najpozneje do 6. junija. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Končno besedo pri vsem, ali si po tako uspešnih predstavah v spomladanskem delu zasluži vstopnico za Euro 2024, bo imel selektor Kek, ki ga Galić, z njim je sodeloval tudi pri Mariboru, izjemno spoštuje. "V zadnjem obdobju je naredil dve fantastični rošadi, ki sta še izboljšali ekipo. Stojanovića je postavil višje, Bijola pa iz zvezne vrste na položaj stoperja. Zadel je v nulo," je pohvalil poteze izkušenega slovenskega stratega, ki bo s pripravami na Euro začel že konec maja, nato pa ga pred začetkom Eura in odhodom v Nemčijo, Slovenija bo imela svojo pripravljalno bazo v Wuppertalu, čakata še pripravljalni tekmi z Armenijo in Bolgarijo.

Prvo bodo slovenski nogometaši v Stožicah odigrali 4. junija, drugo pa štiri dni pozneje. Ravno vmes, natančneje 6. junija, se bo iztekel rok za oddajo končnega seznama potnikov za Euro 2024.