Evropska nogometna zveza (Uefa) bo na letošnjem evropskem prvenstvu dovolila, da bodo lahko reprezentance imele v kadru 26 igralcev. Razširjen kader so reprezentance sicer imele že na prvenstvu 2020, a je bilo to tedaj posledica pandemije koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Omenjeno dejstvo naj bi potrdil vir blizu izvršnemu odboru Uefe. V nasprotju s prvenstvom pred tremi leti, ko so morali trije igralci sesti na tribuno, pa bo tokrat selektorjem za posamezno tekmo na voljo vseh 26 igralcev, še poroča AFP.

Navkljub omenjenemu dejstvu, pa ni nujno, da bodo vse nastopajoče ekipe zapolnile omenjeno kvoto. K slednjemu se nagiba tudi francoski selektor Didier Deschamps, ki pravi, da statistika kaže, da na posameznem turnirju v povprečju vsaj štirje igralci ne odigrajo nobene tekme, medtem ko dva ali trije igrajo manj kot 10 minut. "V ekipi ne bom imel 26 igralcev samo zaradi principa," je za AFP dejal Deschamps.

Več igralcev kot običajno, so lahko imele ekipe tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju pred dvema letoma, ki je potekalo konec novembra in v decembru, zaradi česar so morali prekiniti številna prvenstva po Evropi.

Končni seznami ekip morajo biti Uefi predloženi do 7. junija. Prvenstvo se bo začelo teden dni kasneje in bo trajalo vse do 14. julija.

