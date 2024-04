Legendarni Nemec se čudi: Slovenci, kako vam to uspeva?

Legendarni Nemec ganskih korenin se je v zgodovino nemškega nogometa vpisal kot prvi temnopolti reprezentant, rojen v Afriki. Ko je Gerald Asamoah zaigral za elf, mu ni bilo lahko. Moral se je spoprijeti s primitivnimi komentarji z vrst skrajnežev, rasističnimi opazkami in še čim drugim. Pri tem je pokazal močno voljo, prevladala je ljubezen do nogometa, ki je bila večja od vseh negativnosti, s katerimi so ga zasipavali nezadovoljneži ob igranju za izbrano vrsto.

Ljubiteljem nogometa je ostal v najlepšem spominu po predstavah v dresu Schalkeja, s člansko reprezentanco, za katero je zbral 43 nastopov, pa je na svetovnih prvenstvih beležil imenitne rezultate. Leta 2002 je bil drugi, štiri leta pozneje, ko je bila gostiteljica mundiala prav njegova država in se pri organizaciji zelo izkazala, pa tretji.

Na SP 2006, zadnjem velikem nogometnem tekmovanju, ki je potekalo v Nemčiji, se je veselil "brona". Foto: Guliverimage

Pri 45 letih še vztraja v nogometnem svetu. Prepričan je, da bo nadaljeval pot kot trener. Do leta 2021 je vodil drugo ekipo Schalkeja, letos pa se ubada s prijetno nalogo, saj je bil kot prepoznavno nogometno ime – aktivno se bori proti pojavom rasizma v nogometu in vselej poudarja pomen dobrodelnih projektov – izbran med ambasadorje evropskega prvenstva.

Obiskal bo kar nekaj držav in širil dober glas o Nemčiji, gostiteljici letošnjega Eura, usoda pa je hotela, da je svoje novo poslanstvo najprej udejanjil v Sloveniji. Ob torkovem obisku sedeža Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju si je vzel čas tudi za druženje s predstavniki sedme sile in se v prijetnem pogovoru, ki ga je v pisarni predsednika krovne zveze Radenka Mijatovića večkrat oplemenitil z iskrenim nasmehom, njegovim značilnim sopotnikom še iz časov največjih nogometnih podvigov, dotaknil tako svoje nove vloge in Eura v Nemčiji kot tudi slovenskega športa.

Nad njim je tako navdušen, da kar ne more verjeti, od kod Slovenija črpa moč, da si je kljub majhnosti, tako zemljepisno kot tudi po številu prebivalcev, v vrhunskem športu izborila prisotnost med (naj)večjimi.

"Ste majhni, a delate odlično. Navdušen sem nad Slovenijo"

''Benjamin Šeško predstavlja velik potencial. Že zdaj, ko je star 20 let, je zelo dober, v prihodnosti pa lahko postane še boljši. Na Euru bi lahko povzročal težave vsakemu tekmecu. Če ne bo imel težav s poškodbami, lahko v prihodnosti postane eden najboljših napadalcev,'' je Boateng spregovoril o zvezdniku Leipziga. Foto: www.alesfevzer.com "V Slovenijo sem prišel v ponedeljek. Srečal sem veliko ljudi in takoj občutil srečo v njihovih očeh. Zelo so ponosni na svojo nogometno reprezentanco in komaj čakajo, da bo nastopila na Euru," je dejal nekdanji zvezdnik nemškega nogometa, ki je na zelenicah v bundesligi, takrat ko je nastopal za Schalke, zelo občudoval Milivoja Novakovića.

''Igral je za Köln. Benjamin Šeško zdaj nastopa za Leipzig. Nekatere slovenske nogometaše poznam, imate tudi odličnega vratarja pri Atleticu (Jan Oblak, op. p.). Če sem iskren, poprej nisem vedel veliko o slovenskem nogometu, zdaj, ko sem tukaj in sem izvedel številne stvari, pa sem navdušen nad tem, kaj vse dosegate. Da vas je le dva milijona, a vam vse to uspeva. Zelo spoštujem vašo deželo, vse Slovence," ga je očaral domet slovenskega športa nasploh, ne le nogometa.

Z Nowitzkim je igral nogomet, zelo ceni tudi Dončića

"Odlični ste tudi v kolesarstvu, rokometu in košarki. Imate enega najboljših igralcev v ligi NBA! Odkrito povedano, ste majhni, a delate odlično. Navdušen sem nad Slovenijo," se je razgovoril tudi o Luki Dončiću, ki se v teh dneh ubada z izzivom, kako z Dallasom v končnici lige NBA, kjer spada med tri najboljše igralce, izločiti Los Angeles Clippers. Dallas je že bil prvak lige NBA. To mu je uspelo leta 2011, takrat pa je bil za osvojitev naslova najbolj zaslužen Nemec Dirk Nowitzki. Pozneje je štafeto paradnega konja in prvega zvezdnika kluba predal Dončiću.

Leta 2013 je na ekshibicijski nogometni tekmi zaigral tudi z Dirkom Nowitzkim. Takrat je stopil med vratnici. To je bila tekma med prijatelji Manuela Neuerja in selekcijo, ki jo je izbral takratni zvezdnik Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

"Sem velik oboževalec Nowitzkega. Udeležil sem se tudi ekshibicijske tekme v Würzburgu, kjer smo skupaj igrali nogomet. Tam sem ga bolje spoznal in se prepričal, kako uglajena in prijetna oseba je. Za Luko pa sprva sploh nisem vedel, da je Slovenec. Res neverjetno, česa ste kot država sposobni. Da imate toliko talentov v kolesarstvu," je ponovil, da kar ne more verjeti, kako ima lahko tako majhna država veliko kolesarskih zvezdnikov. In to začenši s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, ki od lani sodeluje z nemško ekipo, tako da je poskrbel za še večjo priljubljenost slovenskega športa v prostrani deželi piva in klobas, znani po upoštevanju discipline, reda in odlične organiziranosti.

"Nemcev nas je denimo 84 milijonov, vas pa dva milijona. In ste tako močni v športu. Res, vse čestitke," se tudi sam strinja, da lahko Slovenija zasluženo uživa v statusnem simbolu fenomena svetovnega športa.

Vedel je, da nikoli ne bodo mogli biti vsi zadovoljni

Na začetku reprezentančne poti v Nemčiji je bil deležen številnih negativnih komentarjev skrajnežev. Foto: Guliverimage Njegova nogometna pot je postregla z zgodovinskim korakom, ki je marsikoga v Nemčiji zmotil do te mere, da je širil slabo voljo in ozračje. Kaj se je zgodilo? Asamoah, hitri krilni napadalec, se je rodil v Gani, nato pa se pri 12 letih z družino preselil v Nemčijo. Prišel je v novo okolje, a se vanj hitro vklopil. V bundesligi je pustil velik pečat v dresu Schalkeja, porurskega velikana, ki v zadnjih letih doživlja krizo, a se želi vrniti na pota stare slave, že kmalu pa dočakal tudi vpoklic v člansko nemško reprezentanco. "Ni mi bilo lahko, saj sem se odločil igrati za deželo, ki pred tem v reprezentanci ni imela temnopoltih igralcev," se spominja hrabre poteze, ko se je leta 2001 odločil za igranje za elf. Imel je 23 let in že spadal med boljše nemške nogometaše.

"Takrat veliko ljudi ni bilo zadovoljnih z mojo odločitvijo, v reprezentanci niso želeli gledati temnopoltih ljudi, a sem vztrajal pri svoji odločitvi. Vedel sem, da nikoli ne bodo mogli biti vsi zadovoljni, saj se bo vedno našla kakšna negativno nastrojena oseba, da pa lahko vseeno tudi veliko prispevam za državo, za nemški nogomet. Srečen sem, da je bilo več tistih, ki so bili zadovoljni zaradi moje odločitve. Zaradi tistega, kar sem postal," ga obdaja zadovoljstvo, ko se spominja na obdobje na začetku 21. stoletja, ko je oral ledino na občutljivem področju, polnem družbeno-političnih in socioloških polemik.

Leta 2007 je ustanovil fundacijo Gerald Asamoah Stiftung, ki si prizadeva za izgradnjo otroškega srčnega centra v Akri (Gana). Zavzema se za otroke s srčnimi boleznimi. Je tudi Unescov ambasador programa "Izobraževanje za otroke v stiski". Leta 2015 je prejel nagrado za fair play Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Foto: R. P.

"Takrat sem bil pionir, začetnik, zdaj pa je to nekaj normalnega. Storil sem pomembno življenjsko odločitev. Ni pomembno, od kod prihajaš, ampak tisto, kar čutiš v srcu. Upam, da bo pri tem tudi ostalo," je pomirjen, ker se je oprijel trend in v nemških reprezentancah, zlasti mlajših selekcijah, dandanes ne manjka temnopoltih igralcev.

Sloveniji namenja največ možnosti za zmago proti Srbiji

Glede nogometne povezanosti Nemčije in Gane, držav, ki sta zasidrani tudi v srcu Asamoaha, sta najbolj odmevno zgodbo spisala polbrata Boateng. Kevin Prince je igral za Gano, Jerome pa za Nemčijo.

Polbrata Kevin Prince in Jerome Boateng sta se na tekmi med Gano in Nemčijo na SP 2010 pomerila drug proti drugemu. Foto: Guliverimage

"Oba sta bila zaradi tega srečna, ni bilo prav nobene jeze. To je bila dobra odločitev za oba," je prepričan eden izmed ponosnih ambasadorjev Eura 2024, ki mu je na druženju s slovenskimi sogovorniki, v torek si je tako ogledal tudi Nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju, pozneje pa se družil še z dijaki Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju, delala družbo tudi nemška veleposlanica Natalie Kauther v Sloveniji. V Kranju je bil tudi trener mešane ekipe nemške ambasade, ki je na priložnostni prijateljski tekmi izgubila proti gimnazijcem.

Na Euru 2024 bo spremljal tekme, potoval med prizorišči in se udeleževal promocijskih dogodkov. Vse z namenom, da čim lepše predstavlja svojo državo. Sloveniji namenja možnosti za napredovanje v osmino finala, kar bi bil zgodovinski dosežek Kekove čete. "V vaši skupini vam bo verjetno najtežje proti Angliji, a je to zadnja tekma skupinskega dela. S štirimi točkami bi lahko napredovali. Tekma s Srbijo bo predstavljala veliko priložnost za zmago," ga spremlja občutek, da bi lahko Slovenija na ''balkanskem derbiju'', kot se je izrazil srbski selektor Dragan Stojković Piksi, prišla do vseh treh točk.

Od 14. junija do 14. julija bo v Nemčiji potekalo evropsko prvenstvo v nogometu pod sloganom "Združeni z nogometom. Združeni v srcu Evrope". UEFA EURO 2024 se zavzema za povezanost v Evropi in idejo raznolikosti, medsebojnega spoštovanja in – na poseben način – za trajnost. V mestih, ki bodo gostila evropsko prvenstvo, niso zgradili novih stadionov, emisije CO2 bodo izravnane, za prihajajoče navijače pa bodo na voljo vozovnice za vlak po ugodnejši ceni. Foto: Guliverimage

Iz Slovenije odhaja v Italijo

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je 1. februarja imenovala nekdanje nemške poklicne nogometaše za ambasadorje nogometa Eura 2024. Boateng bo v tej vlogi obiskal tudi Italijo, Francijo, Nizozemsko, Turčijo ... Foto: R. P. Vse slovenske navijače srčno vabi v Nemčijo. "Uživali bodo. Naleteli bodo na vesele in tople gostitelje," je več kot prepričan, da se bo Nemčija podobno kot leta 2006 znova izkazala z izvrstno organizacijo dogodka. Verjame pa tudi, da bi se lahko to poletje visoko zavihtela na tekmovanju. Leta 2006, ko je zadnjič nastopil na velikem tekmovanju, ni elf nihče uvrščal med osrednje favorite, pa so vseeno osvojili tretje mesto.

V zadnjih letih so imeli Nemci kar nekaj kriznih trenutkov, na SP 2022 celo izpadli že po skupinskem delu, zdaj pa želijo na domačih zelenicah doseči odmeven uspeh. Nazadnje so veliko tekmovanje osvojili pred desetimi leti (SP 2014 v Braziliji). "Imamo dobrega selektorja (Julian Nagelsmann, op. p.) in igralce. Lahko osrečimo navijače," napoveduje dober rezultat, ki bi dvignil na noge nogometno Nemčijo.

Danes bo zapustil Slovenijo in se v vlogi ambasadorja Eura 2024 odpravil v Italijo, kjer naj bi se mu v Milanu pridružil tudi nekdanji teniški as Boris Becker. Pozneje ga bo pot vodila še v Turčijo, Francijo, Nizozemsko … Kot nogometaš se je veliko napotoval, zdaj z nasmehom potuje za druge namene. In vedno bo ostal vesel, da je svojo pot začel prav v Sloveniji. V deželi, ki jo je hitro vzljubil.