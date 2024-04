Evropska nogometna zveza Uefa je danes razkrila seznam 19 glavnih sodnikov, ki bodo delili pravico na prihajajočem evropskem prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem potekalo v Nemčiji. Na njem je tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, še trije njegovi rojaki pa bodo na prvenstvu v vlogah videosodnikov ali četrtih sodnikov. Vinčiću bosta sicer na prvenstvu kot stranska sodnika pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Na seznamu za videosodnike je pristal Nejc Kajtazović, medtem ko sta na rezervnem seznamu, sodniki na njem opravljajo vlogo četrtega sodnika ali pomočnika v sobi za Var, še Rade Obrenović in Jure Praprotnik.

Po dve sodniški trojki bodo prispevale Italija, Francija, Anglija in Nemčija, ostale sodniške zasedbe pa prihajajo iz Turčije, Švice, Švedske, Španije, Poljske, Nizozemske, Slovaške, Romunije in Portugalske. Na seznamu je tudi argentinski sodnik Facundo Tello s svojo ekipo kot posledica sodelovanja med obema celinskima zvezama Uefa in Conmebol iz Južne Amerike.

Po vrsti 17. prvenstvo stare celine bo v celoti potekalo v Nemčiji, na njem pa bo nastopila tudi slovenska izbrana vrsta. Ta bo v skupini C igrala proti Danski (16. junij/Stuttgart), Srbiji (20./München) in Angliji (25./Köln).

Seznam glavnih sodnikov na EP 2024: Michael Oliver (Anglija)

Anthony Taylor (Anglija)

Facundo Tello (Argentina)

Francois Letexier (Francija)

Clement Turpin (Francija)

Marco Guida (Italija)

Daniele Orsato (Italija)

Daniel Siebert (Nemčija)

Felix Zwayer (Nemčija)

Danny Makkelie (Nizozemska)

Szymon Marciniak (Poljska)

Arthur Soares Dias (Portugalska)

Istvan Kovacs (Romunija)

Ivan Kružliak (Slovaška)

Slavko Vinčić (Slovenija)

Jesus Gil Manzano (Španija)

Glenn Nyberg (Švedska)

Sandro Schärer (Švica)

Halil Umut Meler (Turčija)

