"Je... Ronalda, mi imamo Šeška!" #video

Na sončni strani Alp še vedno odmeva torkova zmaga Slovenije nad zvezdniško zasedbo Portugalske. Superzvezdnik Cristiano Ronaldo je potegnil kratko, podobno velja za vse, ki so si želeli, da bi dobili njegov dres. Popolnoma drugače se je godilo mladim slovenskim navijačem, do katerih je rade volje pristopil Benjamin Šeško. Enega izmed njih je čakalo prav posebno darilo!

Torkov nogometni spektakel v Sloveniji zagotovo ne bo še tako hitro pozabljen. Popolnoma drugače je s Cristianom Ronaldom. V Ljubljano je s Portugalsko prišel po zmago, a doživel razočaranje. Prišel je, videl, nato pa ni zmagal, kot bi rekli v starem Rimu, ampak izgubil in se jezil na sodnike. V Stožicah ga je pričakalo ogromno navijačev in oboževalcev.

Cristiana Ronalda so v torek v Stožicah pričakali tudi takšni napisi. Foto: www.alesfevzer.com Vsem je bila skupna želja, da bi ga videli od blizu, posneli z njim fotografijo ali celo prejeli dres. Na koncu je tako priljubljeni selfi dobil le Slovenec, ki je kršil pravila in nenapovedano, kljub ogromnemu številu varnostnikov, ki so prežali ravno na takšne nepovabljence, vdrl na igrišče. Ronaldovega dresa ni prejel nihče.

Videl napis in izpolnil željo

Ko je Benjamin Šeško na tribunah opazil transparent, na njem pa željo, ali bi lahko podaril dres, se je hitro odzval. Foto: www.alesfevzer.com Popolnoma drugače je bilo v primeru Benjamina Šeška. Mladi slovenski napadalec slovi po dobri volji, mladostni pozitivni energiji in tem, da nikoli, če mu to dopušča čas, ne odkloni želja po druženju z navijači.

Ko je v torek po sladki zmagi nad Portugalsko v množici opazil napis, na katerem je bila izkazana želja po njegovem dresu, se ni obotavljal. Sledili so podpisi, fotografije, nasmehi. Tako je bilo ob zelenici, tako je bilo tudi po tekmi v garaži.

Ko je Šeško končal z medijskimi obveznostmi, ga je, večer se je že prevešal v sredo, na drugi strani zagrajenega in omejenega prostora čakalo več deset najvztrajnejših občudovalcev. In dobili so tisto, kar so želeli.

Šeško je rade volje pristopil do njih, takrat pa je eden izmed čakajočih v množici vzkliknil "Je... Ronalda, mi imamo Šeška!" in izzval smeh. A tudi dodatno razvnel ponos v slovenskih srcih, da jih lahko osrečuje mladi napadalec tako uglajenih in dobrodošlih manir.

Kako je Benjamin Šeško pristopil do množice navijačev, eden izmed njih pa je posrečeno vzkliknil: "Je... Ronalda, mi imamo Šeška!":

Napadalec RB Leipziga se je naposlušal pohval, kako je že najboljši napadalec v nemški bundesligi, in zbranim navijačem v smehu odgovarjal, naj se ne prenaglijo pri takšnih ocenah. Uresničil jim je vse želje. Takšen pač je.

Pred Šeškom in soigralci pestro poletje

Podobno bi storil tudi v primeru, če Slovenija ne bi premagala favorizirane Portugalske. Ne more iz svoje kože, da se ne bi tako zahvalil navijačem za podporo. O tem, kako rad pomaga mladim in jim je vzornik, je pojasnjeval že v Spotkastu, ko smo ga lani obiskali v Leipzigu. Šeško je pri 20 letih šele na začetku svoje kariere, tako da bi lahko slovenskemu nogometu podaril še obilico uspešnih let in zlasti zadetkov.

Benjamin Šeško se je o karieri razgovoril v Spotkastu:

Naslednjič se bo z navijači družil čez dobra dva meseca. Slovenija se bo najprej v Stožicah 4. junija pomerila z Armenijo. To bo sploh prva tekma med Slovenijo in Armenijo v obdobju državne samostojnosti. Armenija je sicer soseda Gruzije, prve države, ki prihaja iz Zakavkazja in se je uvrstila na veliko člansko nogometno tekmovanje. Nato bo 8. junija v Ljubljani gostovala še Bolgarija.

Le nekaj dni pozneje sledi pot v Nemčijo, v reprezentančno bazo Wuppertal, nato pa bo napočil čas za težko pričakovane dvoboje na Euru z Dansko (16. junij v Stuttgartu), Srbijo (20. junija v Münchnu) in Anglijo (25. junija v Kölnu). Šeško komaj čaka, da se spektakel začne. Nemčijo izvrstno pozna, tam si služi nogometni kruh, zdaj pa bo nekatere izmed najlepših nemških stadionov preizkusil še v državnem dresu. In ni dvakrat za reči, da bo tisti, ki ga bo nosil na tekmah evropskega prvenstva, končal v rokah enega izmed slovenskih navijačev.

Fotozgodba o tem, kako je Benjamin Šeško izpolnil željo navijaču in mu podaril dres:

Foto: www.alesfevzer.com

