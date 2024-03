Navijač, ki je poljubil Cristiana Ronalda, sam ne bo plačal kazni

Slovenski navijač Janez Kozelj, ki mu je edinemu uspelo posneti fotografijo z nogometnim velezvezdnikom Cristianom Ronaldom, ne bo sam plačal kazni za selfi in vdor na igrišče na torkovi prijateljski tekmi med Slovenijo in Portugalsko. Zdaj je jasno, kdo namerava poravnati njegovo kazen.

Ogromno število slovenskih navijačev je že v torek čakalo na svoj trenutek na brniškem letališču in pred hotelom v središču prestolnice, da bi le za hip ugledali Cristiana Ronalda, enega najboljših nogometašev vseh časov.

Na torkovi nogometni prijateljski tekmi v Stožicah, na kateri je Slovenija senzacionalno premagala Portugalsko (2:0), je med tekmo na igrišče pritekel slovenski navijač Janez Kozelj, ki je bil tako hiter, da se mu je uspelo izmuzniti varnostnikom in se fotografirati s Cristianom Ronaldom.

"Dal sem si v glavo, da bom naredil fotografijo z njim. Čakal sem dvajset let, odkar ga spremljam," je za Radio 1 povedal Kozelj, ki pa se zaveda, da to, kar je storil na torkovi tekmi, ni pravilno, zato se je tudi opravičil vsem varnostnikom, ki so varovali igrišče.

Kazen mu namerava plačati slovenski youtuber

Za vdor na igrišče je slovenski navijač seveda dobil tudi 250 evrov denarne kazni, ki pa je očitno ne bo plačal sam, saj je znani youtuber Pero Martić javno obljubil, da bo plačal njegovo kazen. "Na veliko radiih je bil danes, pa v drugih medijih, a nihče mu ni ponudil, da mu plača kazen," je dodal Martić, ki namerava plačati navijačevo kazen in ga rešiti dela nadur. Ali bo youtuber držal svojo besedo, bo znano kmalu.

Po mnenju športnega psihologa Mateja Tuška, ki je za Siol.net komentiral ravnanje slovenskega navijača, je to povsem običajen odziv. "Jaz ga popolnoma razumem. Prišel je do selfija, kar si je včeraj želelo 15 tisoč ali še več navijačev. Nekdo, ki si želi spoznati svojega idola, ki ga občuduje deset ali petnajst let in nikjer drugje ne dobi te možnosti, je izkoristil priložnost," je komentiral športni psiholog.

"Tudi ko pride Jan Plestenjak nekam nastopat, se dekleta želijo z njim fotografirati. Jan se mogoče z večino fotografira, če pa to ni mogoče, pa se katera verjetno poskuša na skrivaj pretihotapiti do njega," je dodal.

Oglejte si še: