Legendarni reprezentant po odmevni zmagi pritisnil na zavoro

Leta 1999 je Slovenijo v zasneženem Kijevu z zadetkom na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij popeljal do njenega prvega evropskega prvenstva, 25 let pozneje bo Miran Pavlin kot direktor reprezentanc na NZS slovensko izbrano vrsto spremljal tudi na tekmah v Nemčiji, kamor se bo Slovenija podala konec junija. Podrobno in z navdušenjem je predstavo slovenske reprezentance spremljal tudi v torek zvečer, ko je ta na pripravljalni tekmi z 2:0 na kolena spravila Portugalsko in se oddolžila za bledo predstavo na gostovanju na Malti (2:2).

Čeprav na pripravljalnih tekmah rezultat največkrat ni prioriteta, pa je zmaga nad velikanom evropskega nogometa zagotovo dobrodošla popotnica ob tlakovanju poti v Nemčijo. "Ne bi se strinjal s trditvami nekaterih, da prijateljske oziroma pripravljalne tekme niso pomembne z rezultatskega vidika, sploh v reprezentanci, v kateri se fantje potem znova za nekaj mesecev podajo v klubska okolja. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se pripravljalno obdobje konča na način, kot se je s to zmago proti Portugalski. Poleg tega pa je premagati reprezentanco, kot je Portugalska, samo po sebi nekaj posebnega in velikega," je bil po veliki zmagi zadovoljen Pavlin, ki pa hkrati miri morebitno pretirano navdušenje. "Pomembno je, da zdaj vsi skupaj slučajno ne zapademo v kakšno evforijo, ker je do evropskega prvenstva še kar nekaj časa. Tudi potem pred odhodom v Nemčijo sledita še dve pripravljalni tekmi, tako da je dela pred fanti še ogromno. Gotovo pa je takšna zmaga v pripravah na Euro več kot dobrodošla," je še enkrat poudaril nekdanji slovenski reprezentant.

Odličen odgovor po tekmi z Malto

Slovenska izbrana vrsta je na obeh pripravljalnih tekmah v tem tednu pokazala dva različna obraza, na Malti ni navdušila, drugače je bilo v torkovem večeru v slovenski prestolnici. "Absolutno je ta predstava odličen odgovor po tekmi z Malto, pa tudi dokaz, da kadar je Slovenija popolna, smo lahko nevarni za prav vsako reprezentanco. Je pa tudi res, da kadar nismo osredotočeni in nevarni drugim, smo na koncu najbolj nevarni sami sebi. Ti dve tekmi sta vsaka po svoje dokaz, kakšna mora biti Slovenija, da bo uspešna na evropskem prvenstvu," je prepričan Pavlin.

"Mislim, da je Slovenija proti Portugalski odigrala popolno tekmo, tako da bi težko izluščil kakšne pomanjkljivosti. Če bo ekipa delovala in se postavila na igrišče, kot se je v torek, ter bila ob tem tudi visoko motivirana, verjamem, da je lahko nevarna za prav vsako reprezentanco in zahteven nasprotnik. Mislim, da je ta tekma pokazala, da se lahko kosamo z največjimi, in tudi fantje se zavedajo, česa so zmožni," je dejal nekdanji reprezentant.

Kljub temu v napovedih za evropsko prvenstvo ostaja realen in previden. "Treba je pogledati obe odigrani tekmi. Če gledamo samo tekmo s Portugalsko, potem lahko za evropsko prvenstvo gledamo daleč, če pa pogledamo tekmo na Malti, je pa slika takoj veliko bolj realna. Resnica je ponavadi nekje vmes – tako v življenju kot v nogometu. Skupina je zahtevna, a če bo Slovenija prava in na pravi ravni, mislim, da lahko računamo na preboj iz skupine."

"Ronaldo? To je bil najboljši mogoč razplet."

Tudi on je z navdušenjem pozdravil prihod superzvezdnika Cristiana Ronalda, ki je srečanje v Stožicah začel v prvi postavi, s svojo predstavo pa ni navdušil. "Take tekme se zgodijo tudi zvezdnikom svetovnega kova. Zame je on največji med največjimi in res je odlično, da je prišel v Slovenijo in tu igral. Za slovenski narod mislim, da se v nogometu v naši državi ne da narediti še več. Veseli smo, da je tudi Slovenija lahko od blizu spoznala nogometaša takšnega kova, za nameček pa je še toliko bolj sladko, da je Slovenija ob tem vknjižila zmago. Bil je res najboljši mogoč razplet," je prepričan Pavlin.

Kljub vsemu je bila zanesljiva zmaga Slovenije za večino nogometnega sveta prvovrstno presenečenje, sploh ker je z njo zaustavila niz 11 tekem Portugalske brez poraza. "Mene osebno slovenska izbrana vrsta v igri ni z ničimer presenetila, to je Slovenija, to smo mi. Ekipa je bila kompaktna in na igrišču dobro postavljena. Že večkrat pa se je pokazalo, kako je ta reprezentanca nevarna v protinapadih. Naši fantje so to znali izkoristiti, Portugalci pač ne. Je pa treba vzeti v ozir, da je bila to prijateljska tekma, da tudi Portugalska ni bila kompletna in da je njihov selektor tudi malce eksperimentiral, tako da je po vsem veselju treba ostati tudi realen," je še dodal 52-letni funkcionar, ki je zmago tako kot reprezentanti posvetil odsotnemu selektorju Matjažu Keku, ki v zadnjem tednu prestaja težko obdobje v zasebnem življenju. "To so težke zgodbe, to je bil za fante zagotovo dodaten motiv in ta zmaga je seveda tudi zanj," je še dodal Pavlin.

